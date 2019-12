Voici le futur Galaxy Note 10 Lite dans toute sa splendeur

Une nouvelle fuite concernant le prochain smartphone Galaxy Note 10 Lite révèle un écran OLED essentiellement plat, délaissant les bords incurvés trouvés sur de nombreux smartphones phares de Samsung. La fuite révèle à la fois le recto et le verso du modèle dans une série d’images de marketing prétendument officielles. Sur ces photos, nous voyons un grand module de caméra contenant trois capteurs photo et plus.

Le Galaxy Note 10 Lite est apparu dans un nombre croissant de fuites au cours des derniers mois. Par exemple, une fuite en octobre dernier a révélé que le smartphone était une alternative plus abordable aux Galaxy Note 10 et Note 10+, offrant aux consommateurs les joies du stylet avec ce qui peut être une taille plus petite et un prix plus bas.

Plus tôt cette semaine, une autre fuite a révélé l’inclusion de la connectivité Bluetooth 5.1, faisant allusion à de potentielles améliorations du S Pen qui pourraient rendre le stylet — et le contrôle gestuel introduit avec le Galaxy Note 10 — beaucoup plus utile pour les consommateurs. Avec ce nouveau support, le Galaxy Note 10 Lite peut être capable de détecter le S Pen sur de plus grandes distances et de détecter les gestes de manière plus fiable.

Dans une fuite récemment publiée, le site allemand WinFuture a partagé une série de 16 images montrant le recto, le verso et les côtés de ce futur smartphone. Dans la fuite, on voit un panneau OLED plat Infinity-O avec un trou au centre supérieur de l’écran, ce qui signifie que Samsung pourrait laisser tomber les bords incurvés de ce futur modèle.

L’absence de bords incurvés s’accompagne d’un compromis — les images montrent des bords assez épais sur le côté, du moins lorsqu’on les compare à ceux du Note 10 par exemple. Cependant, la décision de conception est de plaire aux fans de Samsung qui ont rejeté la conception incurvée, notamment par le fait qu’une telle conception peut rendre difficile la prise en main du smartphone, ou encore l’installation de protecteurs d’écran.

Rendez-vous début 2020

Outre l’écran, la fuite montre également un module de caméra essentiellement carré à l’arrière avec trois capteurs photo et un flash LED. Le S Pen, seul point d’unicité du Note, reste présent dans le Galaxy Note 10 Lite. D’autres détails, y compris le prix de départ, demeurent inconnus pour le moment, mais le lancement officiel du modèle devrait avoir lieu sous peu.

À l’heure actuelle, le Galaxy Note 10 Lite devrait être lancé aux côtés du Galaxy S10 Lite en janvier 2020. On peut s’attendre à ce que le Galaxy Note 10 Lite soit disponible dans les coloris Blanc prisme, Noir prisme et Rouge cardinal.