Comment fonctionne Instagram Layout : ajouter plusieurs photos à vos Stories

Avec les fêtes qui approchent, vous avez peut-être hâte de passer tout ce temps avec votre famille et vos amis — ou vous pensez peut-être simplement à la quantité de photos que vous pourrez afficher sur Instagram au cours des prochaines semaines. Les amateurs de contenu créatif des fêtes de fin d’année seront heureux d’apprendre qu’il y a une nouvelle fonctionnalité à utiliser sur Instagram. Mieux encore, il faudra quelques secondes pour l’appréhender.

La nouvelle fonction Stories d’Instagram permet aux utilisateurs d’afficher plusieurs photos sur un même écran. La fonctionnalité, appelée « Layout », ou « Composition » en français, est lancée dans le monde entier dès aujourd’hui, et les gens peuvent incorporer jusqu’à six photos.

C’est une fonctionnalité assez simple, mais qui sera probablement populaire étant donné les multiples applications d’édition de Stories tierces qui offrent quelque chose d’analogue. Dans Instagram, la seule façon d’obtenir une astuce analogue était de copier une photo d’une galerie et de la coller dans une zone de texte. (Ça marche vraiment !)

Cette fonctionnalité témoigne de la puissance d’Instagram, car si cet outil de mise en page peut être un argument de vente pour les applications tierces, une fois qu’Instagram l’incorpore dans sa propre application, ses milliards d’utilisateurs n’ont plus besoin d’une solution d’une société séparée. C’est analogue à la fonction Boomerang d’Instagram qui rend les applications de création de gif inutiles.

La nouvelle fonctionnalité de composition d’Instagram est lancée pour tous les utilisateurs dès aujourd’hui.

Strike a pose. And another pose. And then another. 📸

With Layout, you can now capture and share multiple photos in your story — a new, creative way to express yourself. Check it out! pic.twitter.com/j02aYOjsoO

— Instagram (@instagram) December 17, 2019