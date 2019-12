Le Huawei P40 est attendu en 2020, mais toujours pas de services Google

Selon Frandroid, Richard Yu, PDG de Huawei, a confirmé lors d’un voyage de presse au siège de Huawei à Shenzhen, en Chine, la date de lancement des futurs Huawei P40 et P40 Pro. La société lancera les appareils lors d’un événement à Paris vers la fin du mois de mars 2020. Autrement dit, comme en 2019, l’événement de lancement aura lieu dans la capitale française pour son lancement en Europe.

Néanmoins, Yu n’a pas révélé de date exacte de lancement, ou encore la date de disponibilité des deux smartphones. Quoi qu’il en soit, cela signifie que Huawei va délaisser le Mobile World Congress de Barcelone fin février, avoir toute l’attention des clients et des médias pour sa gamme de futurs flagships. Nous savions déjà que Huawei prévoyait une sortie mondiale pour sa gamme de smartphones P40 l’année prochaine, bien que le Mate 30 soit un appareil exclusif au marché chinois.

En outre, Yu a déclaré que les consommateurs peuvent s’attendre à une mise à niveau décente par rapport aux actuels Huawei P30 et P30 Pro, dont un nouveau design. De plus, la série de smartphones P40 offrira également des améliorations drastiques dans le domaine de la caméra ainsi que des améliorations majeures en termes de performances. Pour l’instant, il n’y a pas beaucoup d’informations disponibles sur les spécifications matérielles actuelles du Huawei P40 et sa variante « pro ».

Comme le Huawei P40 est un smartphone phare, on peut s’attendre à ce qu’il soit de construction haut de gamme. Contrairement à la dernière fois, Huawei pourrait proposer une caméra frontale incrustée dans l’écran.

Les appareils incluront également Android 10 avec la surcouche EMUI puisque Harmony OS de Huawei n’est pas encore prêt pour le prime time. Sans surprise, les services Google et le Google Play Store ne seront pas disponibles sur ces appareils. Huawei mise toujours sur ses propres services mobiles pour assurer le succès de l’appareil.

Un lancement à Paris

Au milieu de la débâcle de l’interdiction du commerce entre Huawei et les États-Unis, nous ne savons pas dans quelle mesure les appareils performeront en dehors du marché chinois. Il est difficile d’imaginer les gens payer pour un appareil phare qui viendra sans les services de Google, en particulier dans les marchés occidentaux.

Yu a également annoncé que le P40 serait à nouveau commercialisé dans tous les canaux classiques malgré les différentes difficultés de Huawei à la suite de sanctions américaines. Il sera donc disponible auprès des revendeurs et des opérateurs mobiles.