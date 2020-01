Après tout, la gamme d’iPhone 12 n’aura peut-être pas un tout nouveau design

L’année vient de commencer et nous sommes encore à quelques mois du grand événement d’Apple en septembre. Cela n’empêche pas les sources de divulguer des informations sur les prochains iPhone, dont les noms sont encore en suspens à ce jour. Naturellement, il faut prendre toutes ces informations avec des pincettes à ce jour.

La nouvelle génération d’iPhone 12, qui sera lancée en septembre, sera dotée de nouvelles dimensions de châssis, même si, à première vue, elle partage davantage le design des modèles actuels. Un rapport du blog japonais Macotakara indique que, contrairement aux rumeurs qui ont circulé ces derniers mois, l’iPhone 12 n’adoptera pas un design à l’iPhone 4, mais conservera un châssis métallique aux bords arrondis, tout comme la gamme actuelle d’iPhone 11.

En outre, le rapport semble suggérer qu’Apple lancera effectivement trois tailles d’iPhone cette année, dont une nouvelle version de 5,4 pouces — la rumeur veut que la génération 2020 soit équipée de deux iPhone de 6,1 pouces, et c’est ce que le blog japonais semble également indiquer.

Le tout nouvel iPhone de 5,4 pouces sera placé entre l’iPhone SE et l’iPhone 8, selon le rapport, ce qui est plus ou moins logique étant donné qu’Apple utilisera un design avec de minuscules bords d’écran — l’iPhone 8 a un châssis plutôt traditionnel qui ne comporte aucune encoche et un bouton physique doté de la technologie Touch ID en façade sous l’écran.

D’autre part, l’iPhone de 6,1 pouces, qui pourrait inclure deux modèles d’iPhone cette année, devrait présenter des dimensions comprises entre l’iPhone 11 et l’iPhone 11 Pro, tandis que l’iPhone de 6,7 pouces sera plus grand que l’iPhone 11 Pro Max.

Des iPhone plus minces

En outre, les iPhone 2020 devraient être beaucoup plus fins que les modèles existants, avec une épaisseur de 7,40 mm contre 8,1 mm pour l’iPhone 11. Le rapport affirme également qu’Apple conserverait la taille actuelle des bords d’écran, qui mesurent environ 2 mm.

Il ne faut certainement rien tenir pour acquis à ce jour, car nous sommes encore à 8 mois du moment où Apple devrait dévoiler la nouvelle génération d’iPhone. Cependant, le premier iPhone 2020 devrait voir le jour au printemps en tant que deuxième génération d’iPhone SE.