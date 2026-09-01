Accueil » Tim Cook quitte son poste de CEO : John Ternus prend les commandes d’Apple le 1er septembre

Tim Cook quitte son poste de CEO : John Ternus prend les commandes d’Apple le 1er septembre

Tim Cook quitte son poste de CEO : John Ternus prend les commandes d’Apple le 1er septembre

Le 31 août 2026 marque la fin d’un chapitre majeur dans l’histoire d’Apple. Après quinze années à la tête de l’entreprise, Tim Cook achève son dernier jour comme CEO, avant de passer au poste d’Executive Chairman.

À partir de ce mardi 1er septembre, John Ternus, jusqu’ici responsable de l’ingénierie matérielle, prendra officiellement les commandes.

Dans un message adressé aux employés, Tim Cook a surtout voulu rassurer : il ne quitte pas Apple. Mais, il laisse la direction opérationnelle à un ingénieur profondément associé aux produits récents de la marque. Ce choix envoie un signal clair : alors que l’IA, les puces et les nouveaux formats de produits redessinent l’industrie, Apple semble vouloir remettre l’exécution matérielle au centre de son prochain cycle.

Tim Cook signe son dernier jour comme CEO

Apple avait annoncé la transition dès le 20 avril 2026. Tim Cook devait rester CEO pendant l’été afin d’assurer la passation, avant de devenir Executive Chairman du conseil d’administration à compter du 1er septembre. John Ternus, alors Senior Vice President of Hardware Engineering, devait lui succéder à la même date.

Le calendrier est donc arrivé à son terme. Tim Cook quitte aujourd’hui une fonction qu’il occupait depuis 2011, lorsqu’il avait succédé à Steve Jobs.

Je ne quitte pas Apple

Dans son message interne, Tim Cook insiste sur ce point. Il abandonne le poste de CEO, mais reste profondément impliqué dans l’entreprise. Son nouveau rôle doit notamment lui permettre de continuer à intervenir sur certains dossiers stratégiques et institutionnels.

Apple avait déjà indiqué en avril que Cook continuerait à gérer une partie des relations avec les responsables politiques à travers le monde. Cela inclut évidemment les États-Unis, mais aussi les discussions avec d’autres gouvernements particulièrement importants pour Apple.

John Ternus reçoit un soutien extrêmement appuyé

Tim Cook consacre une partie importante de son message à son successeur. Il décrit John Ternus comme l’un des rares dirigeants capables de comprendre ce qu’il faut réellement pour construire des produits susceptibles de changer le monde.

L’éloge n’est pas anodin. Apple ne cherche pas seulement à présenter Ternus comme un bon gestionnaire, elle veut l’installer immédiatement dans la tradition des grands dirigeants produits de l’entreprise. C’est une nuance importante pour une société dont l’identité dépend encore énormément de la manière dont elle conçoit son matériel.

Le choix de Ternus est profondément symbolique

John Ternus n’est ni un spécialiste des services ni un dirigeant issu de la finance. C’est un ingénieur. Il a construit sa carrière autour du hardware et a supervisé l’ingénierie matérielle de l’ensemble des grandes familles de produits Apple. iPhone, Mac, iPad, Apple Watch ou encore AirPods.

Cette origine technique distingue immédiatement son profil de celui de Tim Cook, qui était surtout reconnu pour son expertise opérationnelle et industrielle avant de devenir CEO.

L’Apple de Ternus pourrait remettre le produit au premier plan

Le choix d’un responsable hardware suggère naturellement une nouvelle priorité. Pendant l’ère Cook, Apple a considérablement développé ses services, ses abonnements et son activité récurrente.

Mais, l’entreprise reste fondamentalement dépendante de ses appareils. L’iPhone demeure le centre économique de son écosystème, le Mac et l’iPad continuent de jouer un rôle stratégique, et l’arrivée de nouvelles catégories de produits reste indispensable pour maintenir la croissance à long terme.

Ternus devra donc probablement faire ce qu’il sait faire le mieux : transformer des technologies complexes en produits commercialisables.

Il a déjà supervisé plusieurs produits emblématiques

Sous sa responsabilité, Apple a lancé plusieurs générations majeures de matériel. Le nouvel iPhone Air, ultra-fin, fait partie des produits récents associés à cette philosophie, le MacBook Neo, positionné plus bas dans la gamme, illustre une autre direction : élargir l’accès au Mac sans sacrifier l’identité matérielle de la marque.

Les AirPods dotés de nouvelles fonctions liées à la santé auditive montrent également comment Apple cherche à transformer des accessoires en produits capables de jouer un rôle plus large dans le quotidien.

Ternus arrive donc avec une expérience directement liée aux nouveaux axes d’expansion de l’entreprise.

Le hardware devient encore plus important à l’ère de l’IA

Cette transition intervient surtout au moment où l’intelligence artificielle modifie profondément la conception des ordinateurs. Le débat autour de l’IA se concentre souvent sur les modèles et les logiciels.

Mais, les appareils qui exécutent ces modèles deviennent tout aussi importants. Puce, mémoire, bande passante, NPU, refroidissement, ou encore autonomie. Tous ces éléments sont désormais directement liés aux capacités IA.

Apple possède ici un avantage potentiel majeur : elle contrôle une grande partie de sa chaîne matérielle.

Les puces Apple Silicon sont au cœur de cette stratégie

La transformation amorcée avec Apple Silicon a probablement préparé le terrain pour l’ère Ternus. En développant ses propres processeurs, Apple a rapproché encore davantage hardware et logiciel. Cette intégration devient particulièrement précieuse avec l’IA locale. Un modèle exécuté directement sur un Mac ou un iPhone dépend énormément de l’efficacité énergétique et de la mémoire disponible.

Apple peut donc optimiser simultanément la puce, le système d’exploitation et le produit final. Sous Ternus, cette intégration pourrait devenir encore plus centrale.

Le Mac profite déjà de la demande liée à l’IA

Apple a d’ailleurs accéléré certains lancements Mac en 2026. Les nouvelles générations de Mac mini et Mac Studio sont arrivées plus tôt que lors de plusieurs cycles précédents. La demande liée aux usages IA a joué un rôle dans cette évolution. Les développeurs, entreprises et chercheurs cherchent des machines capables d’exécuter davantage de traitements localement.

Le Mac, grâce à son architecture mémoire unifiée, possède plusieurs caractéristiques intéressantes pour ces usages. Apple pourrait donc chercher à transformer cette demande technique en véritable axe commercial.

Mais, Ternus n’hérite pas d’une situation simple

Le profil hardware du nouveau CEO ne doit cependant pas masquer les défis. Apple doit encore prouver sa capacité à rester compétitive dans l’intelligence artificielle, la réglementation de l’App Store reste un sujet majeur, la Chine demeure essentielle à la chaîne d’approvisionnement et au chiffre d’affaires, les relations avec les gouvernements deviennent de plus en plus sensibles, et l’entreprise doit réussir de nouvelles catégories de produits sans dépendre éternellement de l’iPhone.

Ternus arrive donc au sommet dans une période beaucoup plus complexe qu’un simple cycle de renouvellement matériel.

Tim Cook restera probablement important sur les dossiers politiques

C’est précisément là que son nouveau rôle prend tout son sens. Apple ne perd pas complètement Tim Cook. En devenant Executive Chairman, il peut continuer à exploiter les relations qu’il a construites pendant quinze ans. Aux États-Unis, cela signifie maintenir le dialogue avec l’administration Trump. En Chine, cela signifie préserver une relation extrêmement délicate avec les autorités et les partenaires industriels.

Cook possède une expérience diplomatique difficile à remplacer du jour au lendemain.

La succession semble donc avoir été pensée comme un partage des rôles

La transition ne ressemble pas à une rupture brutale, Ternus prend la direction opérationnelle, Cook conserve une influence institutionnelle. Ce modèle permet à Apple de renouveler son leadership sans perdre immédiatement l’expérience accumulée au sommet. C’est aussi une manière de protéger le nouveau CEO pendant ses premiers mois.

Ternus pourra se concentrer davantage sur les produits et l’organisation interne pendant que Cook continue de prendre en charge une partie des relations politiques les plus sensibles.

Le mémo de Cook parle peu d’IA ou de stratégie

Cependant, le message envoyé aux employés est volontairement peu technique. Tim Cook ne détaille pas la feuille de route IA, il ne parle pas de services, il ne mentionne pas les tensions réglementaires, et il n’aborde pas directement la Chine. Son texte est surtout centré sur la culture d’Apple, c’est cohérent avec le moment. Il ne s’agit pas d’un plan stratégique, mais d’un message d’adieu à une fonction qu’il a occupée pendant quinze ans.

La culture, plus que les résultats financiers

Cook insiste particulièrement sur une idée : la valeur d’Apple ne peut pas être résumée dans un rapport annuel. Pour lui, l’entreprise repose d’abord sur une culture commune. Il évoque la conviction que ce que construit Apple compte et que l’entreprise possède une responsabilité envers le monde.

Ce type de langage peut sembler très institutionnel. Mais, il reflète une constante de la communication interne d’Apple. Le produit n’est jamais présenté uniquement comme un objet commercial, il est censé incarner une certaine vision.

Steve Jobs reste omniprésent dans le récit

Tim Cook fait également référence à la fameuse expression de Steve Jobs sur le fait de laisser une « empreinte dans l’univers ». Ce rappel n’est pas innocent. Toute transition de pouvoir chez Apple reste nécessairement comparée à l’ère Jobs. Cook lui-même a longtemps vécu avec cette comparaison, et John Ternus devra désormais faire face au même héritage.

La difficulté consiste à conserver ce lien culturel sans essayer de reproduire artificiellement le passé.

L’ère Cook restera celle de l’expansion

Le bilan de Tim Cook est immense. Sous sa direction, Apple est devenue l’une des entreprises les plus valorisées au monde. Les services ont pris une place considérable, Apple Silicon a transformé le Mac, l’Apple Watch est devenue une catégorie importante, les AirPods ont construit un nouvel écosystème, et la chaîne logistique d’Apple s’est développée à une échelle presque industrielle unique dans le secteur.

Tim Cook n’a pas seulement préservé l’entreprise héritée de Jobs, il l’a profondément agrandie.

Les prochaines grandes catégories seront déterminantes

Le futur iPhone pliable pourrait être l’un des premiers tests. Apple travaille également sur de nouveaux appareils portables et de nouvelles formes d’interaction avec l’IA. Les AirPods pourraient devenir davantage qu’un accessoire audio, les lunettes connectées restent un horizon important, et le Mac pourrait gagner de nouvelles fonctions IA locales. Tous ces projets reposent directement sur la capacité à associer matériel, puces et logiciels.

C’est exactement le domaine de compétence de Ternus.

Sa nomination pourrait aussi modifier la culture interne

Un CEO issu du hardware peut influencer la manière dont les arbitrages sont effectués. Les équipes produit pourraient gagner davantage de poids : les décisions sur les matériaux, la réparabilité, la fiabilité ou les formats pourraient être portées plus directement au sommet. Apple avait déjà mis en avant le travail de Ternus sur ces sujets lors de l’annonce de sa nomination.

La durabilité et la conception matérielle font clairement partie de son identité professionnelle.

Un message final tourné vers les employés

Dans son mémo, Tim Cook remercie longuement les équipes. Il insiste sur le fait que ses propres réussites sont le résultat du travail collectif, et il évoque également ce qu’il va regretter : diriger les employés, suivre les projets et participer directement au quotidien de l’entreprise. Le ton est volontairement personnel. Après quinze ans comme CEO, Cook ne cherche pas à résumer sa carrière par des chiffres.

Il choisit plutôt de parler de la manière dont Apple travaille.

Sur X, Cook a également adressé un message à la communauté Apple. Il explique que son titre change, mais pas son attachement à l’entreprise et à ses utilisateurs. Là encore, la communication insiste sur la continuité.

Cook ne part pas, il change de rôle. Apple veut manifestement éviter toute impression de vide au sommet.

Apple débute la journée avec un nouveau CEO

En ce mardi 1er septembre 2026, John Ternus devient officiellement le nouveau directeur général d’Apple, et rejoint également le conseil d’administration. Arthur Levinson quittera parallèlement son poste de président non exécutif pour devenir Lead Independent Director, tandis que Tim Cook prendra la présidence exécutive. La gouvernance entière de l’entreprise se réorganise donc en même temps.

Ce n’est pas une simple nomination, c’est une transition de génération.

Les premiers mois de Ternus seront naturellement observés avec attention. Mais, son véritable héritage ne se construira pas avec son premier discours. Il se construira avec les produits qui arriveront dans trois, cinq ou dix ans.

C’est la particularité d’Apple. Un nouveau CEO hérite souvent de plusieurs années de projets déjà engagés. Il faudra donc du temps avant de distinguer ce qui appartient encore à l’ère Cook de ce qui porte réellement la signature de Ternus.