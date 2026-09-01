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Instagram va réduire la visibilité des faux influenceurs IA qui se font passer pour de vraies personnes

Instagram va réduire la visibilité des faux influenceurs IA qui se font passer pour de vraies personnes

Instagram durcit clairement sa politique face aux influenceurs virtuels. La plateforme renomme son ancien badge « AI creator » en « AI-generated profile » et ajoute surtout une conséquence concrète : les comptes représentant une personne entièrement générée par intelligence artificielle pourront voir leur visibilité réduite s’ils n’affichent pas correctement cette mention.

L’objectif est de répondre à une confusion devenue de plus en plus fréquente sur les réseaux sociaux : suivre un profil qui ressemble à celui d’une personne réelle, interagit comme un humain, recommande des produits ou donne même parfois des conseils, avant de découvrir qu’aucune personne physique ne se trouve derrière cette identité.

Instagram veut distinguer clairement les humains des personnages synthétiques

Le nouveau label vise un type de compte très précis. Il concerne les profils dont la personne mise en avant est entièrement artificielle, créée par IA pour ressembler à un être humain. Instagram ne cible donc pas les créateurs traditionnels qui utilisent ponctuellement des outils génératifs.

Un photographe qui retouche une image avec de l’IA n’entre pas automatiquement dans cette catégorie, un créateur qui utilise un assistant pour reformuler une légende non plus. Même logique pour les visuels, montages ou éléments graphiques créés avec des outils génératifs.

La distinction se fait au niveau de l’identité elle-même.

Ce sont les faux humains qui sont visés

Le problème commence lorsqu’un compte construit toute sa présence autour d’une personne qui n’existe pas. Visage généré, corps synthétique, biographie fictive, photos de voyage créées artificiellement, partenariats commerciaux présentés comme s’ils venaient d’un influenceur réel. Ce type de profil peut facilement être interprété comme authentique par un utilisateur qui ne cherche pas activement à vérifier son origine.

Instagram veut désormais rendre cette ambiguïté beaucoup plus difficile à maintenir.

Meta reconnaît que certains utilisateurs se sentent trompés

La plateforme explique avoir reçu des retours d’utilisateurs qui pensaient suivre une vraie personne avant de découvrir plus tard qu’il s’agissait d’une création entièrement artificielle. Ce sentiment de tromperie devient particulièrement problématique lorsque le compte cherche à monétiser sa communauté.

Un personnage virtuel peut promouvoir une marque, recommander des produits, partager des conseils de beauté, donner son avis sur des sujets de société, et parfois adopter une posture professionnelle, notamment dans la santé. Plus le personnage ressemble à une vraie personne, plus le risque de confusion augmente.

Le label ne sera plus seulement informatif

C’est là que la nouvelle politique devient importante. Jusqu’ici, un badge pouvait essentiellement servir d’indication visuelle. Instagram associe désormais le défaut de transparence à une sanction algorithmique. Si la plateforme détecte qu’un profil entièrement généré par IA n’utilise pas le bon label, le compte pourra perdre une partie de son éligibilité aux recommandations.

Cela signifie moins de visibilité dans Explore et dans d’autres surfaces où Instagram recommande du contenu à des personnes qui ne suivent pas encore le compte. Pour un influenceur, c’est une sanction particulièrement efficace.

Réduire la recommandation revient à couper le moteur de croissance

Sur Instagram, un compte ne se développe plus uniquement grâce à ses abonnés existants. Une grande partie de la croissance vient de l’algorithme de recommandation. Reels, Explorer, suggestions de comptes, ou encore publications proposées dans le fil. Être exclu ou fortement limité dans ces espaces peut avoir un impact beaucoup plus important qu’un simple avertissement.

Instagram utilise donc son outil le plus puissant : la distribution. Le message envoyé aux opérateurs de personnages IA est assez clair. La transparence devient une condition d’accès à la croissance algorithmique.

Les créateurs pourront vérifier leur statut

Les comptes concernés pourront consulter leur situation dans la section Statut du compte d’Instagram. Cette interface permet déjà de savoir si certains contenus ou comportements empêchent un compte d’être recommandé. Les restrictions liées aux profils générés par IA devraient apparaître au même endroit.

Cette approche évite en principe qu’un créateur découvre uniquement une sanction en observant soudainement une chute de portée. Il pourra identifier la cause et prendre les mesures nécessaires.

Un système d’appel est également prévu

Instagram reconnaît évidemment qu’une détection automatique peut se tromper. Un véritable créateur pourrait avoir une apparence très retouchée, un artiste pourrait mettre en scène un avatar sans que celui-ci soit censé être présenté comme une personne réelle, et un profil pourrait également changer complètement de concept au fil du temps.

Les utilisateurs qui considèrent avoir été pénalisés par erreur pourront donc déposer un recours directement auprès d’Instagram. Si l’appel est accepté, l’éligibilité complète aux recommandations doit être restaurée.

L’ancien label « AI creator » va disparaître

Les comptes qui utilisaient déjà l’ancien badge ne seront pas automatiquement enfermés dans la nouvelle catégorie sans possibilité d’ajustement. Instagram leur demandera de vérifier si le nouveau label « AI-generated profile » correspond toujours à leur situation. Ils pourront le confirmer ou le retirer lorsque le compte ne représente pas réellement une personnalité entièrement artificielle.

Ce changement de vocabulaire est loin d’être anodin. « AI creator » pouvait être interprété comme quelqu’un utilisant l’IA pour créer, « AI-generated profile » indique beaucoup plus clairement que le profil lui-même est généré artificiellement.

Le nouveau terme réduit une ambiguïté importante

Cette précision était nécessaire. Aujourd’hui, presque tous les créateurs peuvent utiliser l’intelligence artificielle d’une manière ou d’une autre. Retouche, montage, sous-titrage, traduction, scripts, ou encore idées de publications. Un label « AI creator » devenait donc beaucoup trop large.

Le nouveau terme se concentre sur la question que se pose réellement l’utilisateur : la personne que je vois existe-t-elle ? C’est une définition beaucoup plus simple à comprendre.

Les influenceurs virtuels deviennent une industrie

Cette politique arrive alors que le phénomène des personnalités générées par IA prend rapidement de l’ampleur. Les influenceurs virtuels ne sont pas nouveaux. Des personnages numériques existaient déjà bien avant l’explosion actuelle de l’IA générative, mais leur création coûtait davantage de temps et nécessitait des équipes spécialisées.

Les nouveaux modèles ont complètement changé l’économie. Créer des dizaines de photos photoréalistes d’un même personnage, produire des vidéos, rédiger des publications et répondre aux commentaires devient beaucoup plus accessible.

Le coût de création d’un influenceur artificiel s’est effondré

C’est précisément ce qui change l’échelle du problème. Une marque ou un opérateur peut désormais créer une personnalité presque complète avec relativement peu de ressources. Pas de shooting photo, pas de déplacement, pas de planning, pas de contrat avec un talent, et pas de risque qu’un influenceur décide de quitter la campagne. Un personnage synthétique peut publier en permanence et adopter exactement l’identité souhaitée par son propriétaire.

Commercialement, le modèle peut sembler très séduisant. Mais, cette efficacité pose une question fondamentale de transparence.

Une recommandation commerciale n’a pas le même sens selon qui la prononce

Lorsqu’une personne réelle recommande un produit, l’utilisateur interprète son message à travers une expérience humaine supposée. Elle a porté le vêtement, testé le smartphone, essayé le produit cosmétique, ou encore visité l’hôtel. Un personnage entièrement synthétique ne peut évidemment pas vivre ces expériences de la même manière. Il peut raconter qu’il les a vécues, mais cette histoire est une construction.

La différence devient importante dès qu’un compte commence à influencer des décisions d’achat.

Instagram évoque implicitement une autre dérive : les profils générés par IA qui adoptent une apparence de médecin ou d’expert. Ce type de compte peut être particulièrement problématique. Une blouse blanche, un décor médical, une identité fictive et quelques publications générées automatiquement. Pour un utilisateur pressé, l’ensemble peut suffire à donner une impression d’autorité.

La transparence ne résout évidemment pas tous les problèmes de désinformation, mais elle permet au moins de savoir que l’interlocuteur n’est pas une personne réelle.

Meta doit maintenant réussir la détection

La difficulté technique commence ici. Il est relativement simple d’obliger les créateurs honnêtes à activer un label. Il est beaucoup plus difficile de détecter ceux qui cherchent précisément à dissimuler l’usage de l’IA. Les images générées deviennent de plus en plus réalistes, les vidéos progressent rapidement, les imperfections traditionnelles disparaissent, et un système de détection basé uniquement sur l’analyse visuelle risque donc d’être rapidement dépassé. Instagram devra probablement combiner plusieurs signaux.

L’industrie travaille déjà sur des standards permettant de signaler l’origine d’un contenu. Les métadonnées de provenance, signatures cryptographiques et systèmes comme les Content Credentials peuvent fournir davantage d’informations sur la manière dont une image a été créée.

Mais, ces mécanismes possèdent leurs propres limites. Les métadonnées peuvent être supprimées, les contenus peuvent être réencodés, des captures d’écran peuvent contourner certains marqueurs et la transparence parfaite restera donc difficile à garantir.

Un petit label pour un changement culturel beaucoup plus profond

Le passage de « AI creator » à « AI-generated profile » pourrait facilement sembler anecdotique. Il ne l’est pas. Instagram reconnaît officiellement que l’identité synthétique est devenue suffisamment réaliste pour devoir être signalée comme une catégorie distincte. Et surtout, la plateforme commence à utiliser son algorithme pour faire respecter cette distinction.

Les influenceurs virtuels ne vont pas disparaître, ils vont probablement devenir encore plus nombreux. Mais, Instagram veut désormais que leur succès repose sur leur contenu, pas sur la capacité à faire croire qu’une personne qui n’existe pas est réelle.

À l’ère des visages générés en quelques secondes, la prochaine grande fonction des réseaux sociaux ne sera peut-être pas de créer davantage de contenu. Ce sera simplement de nous dire qui — ou quoi — se trouve réellement derrière.