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iPhone Ultra pliable : Apple aurait testé un Apple Pencil compact spécialement conçu pour son foldable

iPhone Ultra pliable : Apple aurait testé un Apple Pencil compact spécialement conçu pour son foldable

Apple pourrait avoir envisagé une fonction inattendue pour son premier iPhone pliable, souvent nommé iPhone Ultra : un stylet dédié, dérivé de l’Apple Pencil. Selon Mark Gurman, la firme a testé en interne un modèle plus court, pensé pour accompagner le format large de ce futur appareil surnommé « iPhone Ultra ».

Rien n’indique toutefois qu’Apple prévoit de commercialiser cet accessoire au lancement. Le projet resterait expérimental, et plusieurs contraintes — stockage magnétique, ergonomie et fragilité de l’écran pliable — compliquent encore son intégration.

Apple a bien testé un stylet pour son iPhone pliable

L’idée peut sembler presque paradoxale quand on se souvient du lancement du premier iPhone. En 2007, Steve Jobs avait tourné en dérision l’usage du stylet sur les smartphones. Apple a pourtant largement changé de position depuis avec l’Apple Pencil, devenu un accessoire central de l’iPad.

La prochaine étape aurait pu être l’iPhone pliable.

D’après Mark Gurman, Apple a testé un stylet numérique plus court que les Apple Pencil actuels, spécifiquement adapté aux proportions du futur iPhone Ultra. Le projet montre au minimum qu’Apple considère sérieusement le grand écran pliable comme autre chose qu’un simple iPhone agrandi.

Un Apple Pencil plus court pour un format plus large

Le prototype aurait été plus compact afin de mieux correspondre au format de l’appareil. L’idée aurait été de conserver un accessoire facile à transporter sans imposer la longueur d’un Apple Pencil destiné à une tablette de 11 ou 13 pouces. Le stylet aurait également été conçu pour s’attacher magnétiquement au châssis, comme sur certains iPad.

Cette fixation aurait servi à la fois au rangement et potentiellement à la recharge.

Sur le papier, la logique est évidente : si l’iPhone pliable se rapproche d’une mini-tablette une fois ouvert, un Apple Pencil adapté pourrait lui donner un rôle beaucoup plus créatif et productif.

Mais, le rangement magnétique poserait un vrai problème

Le format pliable complique immédiatement la question. Un stylet attaché sur le côté du téléphone pourrait gêner le mouvement de la charnière ou simplement devenir encombrant lorsque l’utilisateur souhaite ouvrir l’appareil.

Sur un iPad, la tranche reste fixe. Sur un pliable, les côtés bougent l’un par rapport à l’autre. Apple devrait donc trouver une position où le stylet reste accessible sans empêcher l’ouverture, sans dépasser excessivement et sans rendre l’appareil plus épais dans une poche. Ce genre de détail ergonomique peut suffire à condamner une idée pourtant séduisante en laboratoire.

L’écran pliable représente une autre difficulté

L’autre problème est plus sérieux : la résistance de la dalle. Les écrans pliables sont protégés par des couches beaucoup plus souples que celles utilisées sur les smartphones classiques. Même avec du verre ultra-fin, leur surface reste plus sensible aux marques et à la pression. Un stylet traditionnel pourrait donc créer des rayures ou des petits enfoncements si l’utilisateur appuie trop fortement.

Apple devrait nécessairement contrôler la force appliquée à l’écran.

Samsung avait déjà trouvé une réponse à ce problème

Samsung avait rencontré exactement la même difficulté avec ses Galaxy Z Fold compatibles S Pen. La marque avait développé une version spéciale du stylet avec une pointe rétractable, capable de s’enfoncer lorsqu’une pression trop importante était exercée. Ce mécanisme réduisait le risque d’endommager la dalle.

Apple pourrait reprendre une philosophie comparable, même si rien n’indique qu’un tel système faisait partie du prototype testé. Le défi est donc techniquement soluble. La question est plutôt de savoir si Apple considère que le bénéfice justifie la complexité supplémentaire.

Mark Gurman ne s’attend pas à un lancement immédiat

C’est la nuance essentielle. Le fait qu’Apple teste un produit ne signifie jamais qu’il sera commercialisé. L’entreprise développe régulièrement plusieurs prototypes et abandonne ceux qui ne répondent pas à ses standards ou à sa stratégie.

Gurman estime justement qu’un Apple Pencil pour l’iPhone Ultra ne devrait pas accompagner la première génération. Il s’agirait donc davantage d’une piste étudiée que d’une fonctionnalité prête à être lancée.

Un iPhone pliable avec stylet aurait pourtant beaucoup de sens

Sur un smartphone classique, un Apple Pencil serait difficile à justifier. L’écran reste trop petit pour exploiter pleinement la précision d’un stylet. Sur un pliable grand format, la situation change complètement. Une fois ouvert, l’iPhone Ultra offrirait une surface beaucoup plus adaptée à la prise de notes, au dessin, à l’annotation de documents ou à la retouche photo.

L’Apple Pencil pourrait alors devenir un véritable outil de productivité. Le produit se rapprocherait davantage d’un iPad mini pliable que d’un simple smartphone.

Apple pourrait différencier son foldable grâce au Pencil

La question du positionnement est particulièrement importante. Le marché des smartphones pliables est désormais bien établi. Samsung, Huawei, Honor, OPPO et Xiaomi proposent déjà des appareils extrêmement aboutis.

Apple arrivera tard. Le simple fait de proposer un iPhone qui se plie ne suffira donc pas nécessairement à créer une différence technologique spectaculaire. Un Apple Pencil pourrait constituer une fonction immédiatement identifiable et renforcer l’écosystème autour du produit.

Samsung a justement abandonné le S Pen sur ses Fold récents

Le timing serait presque ironique. Samsung avait longtemps fait du S Pen un argument différenciant de ses grands pliables. Mais, les récentes générations ont progressivement abandonné cette compatibilité pour privilégier finesse et simplicité du châssis.

Cela laisse potentiellement un espace à Apple. Un iPhone pliable compatible Pencil pourrait alors proposer une fonction que son principal concurrent direct ne met plus en avant. Ce serait un renversement assez intéressant dans une catégorie où Samsung a longtemps eu plusieurs années d’avance.

L’iPhone Ultra doit encore trouver sa propre identité

Les premières informations autour du futur pliable Apple évoquent un appareil relativement large et court, très différent des anciens Galaxy Z Fold étroits. Mais, ce format seul ne suffit pas à définir son identité. Un bon pliable doit aussi expliquer pourquoi son grand écran est utile. Regarder des vidéos est évident, le multitâche l’est aussi. Mais, un stylet créerait immédiatement une nouvelle catégorie d’usages : écrire, signer, dessiner, annoter et manipuler des interfaces avec davantage de précision.

Cela transformerait l’écran pliable en outil, pas seulement en spectacle.

Cependant, il faudrait éviter de complexifier la gamme

Apple possède aujourd’hui plusieurs Apple Pencil différents, avec des compatibilités parfois difficiles à comprendre. Ajouter encore un nouveau modèle exclusivement destiné à l’iPhone pliable pourrait rendre cette famille plus confuse. La firme devrait probablement simplifier fortement l’expérience.

Un Pencil spécifique, immédiatement reconnu, attaché magnétiquement et ne nécessitant aucun réglage serait plus cohérent avec sa philosophie. Le prototype plus court évoqué par Gurman suggère justement qu’Apple ne cherche pas à réutiliser simplement un accessoire existant.

La compatibilité avec un Pencil existant paraît peu probable

Techniquement, Apple pourrait essayer de rendre certains Apple Pencil actuels compatibles. Mais, leur taille serait peu adaptée à un smartphone. Le stockage deviendrait problématique, et les contraintes particulières d’un écran pliable pourraient nécessiter une pointe ou un système de pression différent. Un stylet sur mesure semble donc beaucoup plus logique.

Cela permettrait aussi à Apple de contrôler précisément la pression maximale exercée sur la dalle.

La fragilité ne condamne pas nécessairement l’idée

L’argument de la résistance doit également être relativisé. Les écrans pliables restent plus délicats, mais ils ont énormément progressé. Samsung a déjà démontré qu’un écran de Fold pouvait supporter un stylet lorsqu’il était correctement conçu. Apple travaille depuis des années sur la réduction du pli central, la protection de la dalle et la durabilité de ses prototypes.

Si le constructeur estime que l’écran final reste trop fragile pour un Pencil, il repoussera probablement la fonction. Mais, la technologie elle-même n’est pas incompatible avec un foldable.

Apple pourrait simplement garder cette carte pour la deuxième génération

Il existe une autre explication possible. Apple aime souvent introduire progressivement les fonctions. La première génération peut servir à établir le format, tester la demande et maîtriser la production. Une compatibilité Pencil pourrait ensuite apparaître sur la deuxième version comme évolution majeure. Cette stratégie permettrait aussi à Apple de travailler davantage sur la résistance de l’écran et l’intégration magnétique.

Le fait que le prototype existe déjà montrerait qu’une telle option peut rester dans la feuille de route.

Pourtant, si l’iPhone Ultra veut réellement devenir plus qu’un iPhone qui se plie, un Apple Pencil spécialement conçu pour lui pourrait être l’une des idées les plus évidentes à sortir du tiroir.