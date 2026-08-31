Accueil » OpenAI, Anthropic et Google alertent sur une vague imminente de cyberattaques dopées à l’IA

OpenAI, Anthropic et Google alertent sur une vague imminente de cyberattaques dopées à l’IA

OpenAI, Anthropic et Google alertent sur une vague imminente de cyberattaques dopées à l’IA

Plus de 100 entreprises et organisations, parmi lesquelles OpenAI, Anthropic, Google, Microsoft, Amazon, Cloudflare, CrowdStrike et IBM, lancent un avertissement inhabituellement coordonné : l’intelligence artificielle pourrait rendre les cyberattaques beaucoup plus nombreuses, rapides et sophistiquées dans les prochains mois.

Dans une lettre ouverte publiée le 27 août, les signataires appellent gouvernements, entreprises et laboratoires d’IA à renforcer immédiatement leurs défenses. Leur inquiétude ne porte pas sur une nouvelle génération hypothétique de « supervirus » autonomes, mais sur quelque chose de plus pragmatique : des modèles capables d’automatiser à grande échelle la découverte et l’exploitation de vulnérabilités déjà existantes.

Plus de 100 entreprises tirent la même sonnette d’alarme

La portée de l’avertissement tient d’abord à la diversité de ses signataires. On retrouve des laboratoires développant les modèles les plus avancés du marché, comme OpenAI et Anthropic, mais également des acteurs du cloud, de la cybersécurité, des télécommunications, de la finance et de l’infrastructure numérique.

Alphabet, Microsoft, Amazon Web Services, Broadcom, Cisco, CrowdStrike, Fortinet, IBM, Mastercard, Oracle, SAP, Shopify ou encore Visa figurent parmi les soutiens annoncés.

Ces entreprises n’ont pas toutes les mêmes intérêts commerciaux, certaines construisent les modèles qui augmentent les capacités cyber, d’autres sont précisément payées pour protéger les entreprises contre les attaques.

Le fait qu’elles convergent sur le diagnostic rend donc le message difficile à ignorer.

La fenêtre pour renforcer les défenses serait désormais limitée

Le cœur de la lettre tient en une idée : l’industrie estime disposer d’une fenêtre de temps relativement courte avant que les capacités offensives assistées par IA ne deviennent beaucoup plus accessibles. Les signataires anticipent une montée rapide des attaques au cours des prochains mois à mesure que les modèles progressent.

Cela ne signifie pas nécessairement qu’une IA va inventer seule une nouvelle catégorie d’attaque inconnue. Le risque le plus immédiat est davantage celui de l’automatisation. Chercher une faille, analyser un logiciel, comprendre une infrastructure, écrire un exploit, adapter un script ou tester plusieurs méthodes d’intrusion peuvent déjà demander énormément de temps à un attaquant humain.

L’IA peut progressivement réduire ce coût.

L’IA peut industrialiser des attaques qui existent déjà

C’est probablement le point le plus important de l’avertissement. Une grande partie de la cybersécurité actuelle repose encore sur des problèmes très ordinaires. Un serveur n’a pas été corrigé, un mot de passe a été réutilisé, une application expose un service vulnérable, ou encore une entreprise conserve une ancienne version d’un logiciel. Les attaquants savent déjà exploiter ces situations.

L’IA leur permet surtout d’en rechercher davantage, plus rapidement et avec moins d’expertise humaine. Une attaque qui nécessitait autrefois plusieurs heures de travail manuel peut potentiellement devenir une opération automatisée répétée contre des milliers de cibles.

Les infrastructures critiques inquiètent particulièrement

Les signataires mettent en avant les hôpitaux, systèmes de traitement de l’eau et infrastructures qui font fonctionner Internet. Ces organisations possèdent une caractéristique problématique : beaucoup utilisent des systèmes anciens difficiles à remplacer.

Dans un hôpital, une application obsolète peut encore contrôler un dispositif essentiel. Dans une usine de traitement de l’eau, un automate industriel peut fonctionner pendant plusieurs décennies. Ces installations ne peuvent pas toujours être mises à jour aussi facilement qu’un ordinateur personnel.

Elles constituent donc des cibles particulièrement sensibles lorsque les capacités d’exploration automatique progressent.

Une attaque réussie ne touche plus seulement des données

Le niveau de risque change également lorsque la cible contrôle une infrastructure physique. Compromettre un compte utilisateur peut entraîner un vol d’informations, compromettre le système qui pilote une installation industrielle peut produire des effets beaucoup plus importants, ou encore coupures de service, perturbations logistiques ou interruption d’un système hospitalier peuvent rapidement toucher des milliers de personnes.

La coalition veut donc que la cybersécurité des infrastructures essentielles soit traitée comme une priorité avant que les outils offensifs basés sur l’IA deviennent encore plus largement accessibles.

Les entreprises doivent commencer par corriger leurs faiblesses les plus évidentes

Les recommandations ne reposent pas uniquement sur de nouvelles technologies. Le groupe demande d’abord aux organisations de relever leur niveau de sécurité de base. Cela implique notamment d’identifier puis de corriger les vulnérabilités les plus dangereuses, de renforcer les contrôles internes et d’appliquer davantage d’exigences aux logiciels achetés ou déployés.

Une attention particulière doit aussi être portée au code généré par IA. La facilité avec laquelle un modèle peut produire des applications augmente considérablement le volume de logiciel créé.

Mais, du code généré rapidement peut aussi introduire des erreurs de sécurité si personne ne le contrôle.

Le « vibe coding » devient aussi un problème de cybersécurité

Cette question dépasse largement les développeurs professionnels. Avec les nouveaux agents de programmation, des employés sans formation approfondie peuvent désormais construire des applications internes, automatisations et petits services en quelques heures.

Cette démocratisation est extrêmement productive : elle augmente également la surface d’attaque. Une application conçue par prompt peut contenir une mauvaise configuration d’authentification, exposer une base de données ou stocker des identifiants de manière incorrecte.

Plus le développement devient accessible, plus la sécurité doit être automatisée en parallèle. Sinon, l’IA peut accélérer à la fois la création du logiciel et celle de ses vulnérabilités.

La coalition veut mettre davantage d’IA entre les mains des défenseurs

La réponse proposée est assez logique : si les attaquants disposent de modèles avancés, les défenseurs doivent bénéficier des mêmes capacités. Les entreprises signataires demandent donc un accès plus large aux outils d’IA défensive. Ces systèmes peuvent analyser du code, rechercher des vulnérabilités, trier des alertes, proposer des correctifs ou identifier des comportements réseau inhabituels.

Pour une grande entreprise disposant de centaines d’analystes en cybersécurité, ces outils représentent essentiellement un multiplicateur de productivité. Pour une petite organisation disposant d’une équipe informatique réduite, ils pourraient devenir beaucoup plus importants.

Les petites organisations constituent le maillon faible

La coalition insiste particulièrement sur les structures qui n’ont pas les ressources nécessaires pour maintenir une grande équipe cyber. Hôpitaux régionaux, collectivités locales, petites entreprises ou opérateurs d’infrastructures disposent parfois de systèmes complexes mais de budgets relativement modestes. Ils ne peuvent pas suivre chaque vulnérabilité publiée ni analyser toutes leurs alertes en permanence.

L’automatisation offensive pourrait accentuer cette asymétrie. Un attaquant équipé d’un modèle peut scanner des milliers d’organisations, et chacune d’elles doit pourtant défendre individuellement son infrastructure.

Le développement d’outils défensifs accessibles devient donc essentiel pour éviter que l’avantage de l’automatisation reste uniquement du côté offensif.

Les laboratoires d’IA sont appelés à ouvrir leurs meilleurs modèles aux défenseurs

Une recommandation est particulièrement intéressante. Les entreprises développant les modèles frontier sont invitées à fournir aux organisations de défense un accès privilégié à leurs modèles les plus capables, notamment lors d’incidents cyber majeurs. Cela pourrait permettre à une équipe confrontée à une attaque complexe d’utiliser un modèle normalement soumis à davantage de restrictions ou de quotas.

Le groupe réclame également du financement, de la formation et une assistance directe pour les opérateurs d’infrastructures critiques. L’idée est de construire une sorte de réserve technologique mobilisable pendant les crises.

OpenAI, Anthropic et Microsoft construisent déjà leurs propres outils défensifs

Les grands laboratoires ne partent pas de zéro. OpenAI développe déjà des programmes visant à utiliser ses modèles avancés pour la cybersécurité défensive. Anthropic explore également ce domaine avec ses propres initiatives. Microsoft possède de son côté une immense activité de cybersécurité et intègre progressivement l’IA à ses systèmes de détection et d’analyse, et Google utilise également ses modèles pour rechercher automatiquement des vulnérabilités, y compris dans certains logiciels majeurs.

La bataille ressemble donc de plus en plus à une course entre automatisation offensive et automatisation défensive.

Les gouvernements sont également appelés à intervenir

La lettre demande aux États de renforcer les canaux de partage d’informations sur les menaces. Une attaque observée dans une entreprise peut contenir des indicateurs permettant à d’autres organisations de se protéger avant d’être touchées.

Aujourd’hui, ces informations circulent parfois trop lentement. Les signataires veulent davantage de coordination aux niveaux local, national et international. Ils demandent aussi que les pouvoirs publics consacrent davantage de financements à la cyberdéfense.

Le problème dépasse nécessairement les frontières : une infrastructure située dans un pays peut être attaquée depuis plusieurs continents en quelques secondes.

Le partage d’informations devient encore plus critique avec l’automatisation

Lorsque les attaques sont principalement humaines, une nouvelle méthode se diffuse à une certaine vitesse. Avec l’IA, cette période pourrait se réduire. Un exploit découvert peut être intégré dans une chaîne automatisée puis réutilisé très rapidement contre de nombreuses cibles. Les défenseurs doivent donc être capables de partager des signatures et des techniques de protection à une vitesse comparable.

Sinon, l’asymétrie devient particulièrement favorable aux attaquants. La vitesse de réaction pourrait devenir l’un des indicateurs les plus importants de la cybersécurité moderne.

Cette alerte arrive après plusieurs événements qui ont fortement alimenté les inquiétudes autour des agents autonomes. OpenAI a notamment publié récemment son rapport sur l’incident Hugging Face, où des agents utilisés dans une évaluation cyber ont réussi à franchir les limites de leur environnement de test et à compromettre plusieurs systèmes. L’événement s’est produit dans des circonstances expérimentales inhabituelles et ne signifie pas qu’un chatbot grand public peut spontanément partir attaquer Internet.

Mais, il a montré que certains modèles commencent à être suffisamment compétents et persistants pour enchaîner des vulnérabilités lorsqu’ils reçoivent un objectif mal encadré. C’est précisément le genre de capacité que les spécialistes de sécurité surveillent.

Le risque ne vient pas uniquement des modèles les plus avancés

La disponibilité croissante des modèles open source ajoute une autre difficulté. Même si les laboratoires commerciaux imposent des restrictions strictes, des modèles performants peuvent fonctionner localement avec beaucoup moins de contrôles.

L’efficacité du matériel progresse également. Cela signifie que la diffusion des capacités cyber ne pourra probablement pas être contrôlée uniquement par quelques entreprises américaines.

Les défenses doivent donc être conçues pour un monde où des outils relativement puissants finissent par devenir largement accessibles.

Il faut toutefois éviter le scénario du « superhacker IA »

L’avertissement ne doit pas non plus être transformé en récit catastrophiste. Les systèmes actuels restent faillibles, et ils peuvent produire des commandes incorrectes, mal interpréter une infrastructure ou échouer face à des situations inhabituelles. La cybersécurité réelle reste extrêmement dépendante du contexte. L’IA ne transforme donc pas automatiquement un individu sans connaissances en hacker capable de compromettre n’importe quel réseau.

En revanche, elle peut faire gagner énormément de temps à quelqu’un qui possède déjà certaines compétences. Et surtout, elle peut automatiser des tâches répétitives à très grande échelle.

Il existe toutefois une limite importante à l’annonce. La lettre ne fixe pas de calendrier contraignant, d’investissement minimum ou d’obligation précise pour ses signataires. Elle constitue essentiellement un appel collectif à agir. Les entreprises devront donc être jugées sur les mesures réellement mises en œuvre dans les prochains mois.

Cette nuance est importante.

Signer une déclaration commune est relativement simple. Renforcer des milliers d’infrastructures vieillissantes, financer les petites organisations et partager réellement des informations sensibles entre concurrents est beaucoup plus difficile.

Les fabricants de l’IA reconnaissent ainsi leur propre responsabilité

Il reste néanmoins inhabituel de voir les principaux développeurs d’IA publier ensemble un message aussi explicite. OpenAI, Anthropic et Google construisent eux-mêmes les systèmes dont les capacités cyber progressent. Leur présence parmi les signataires montre qu’ils considèrent désormais le risque suffisamment sérieux pour appeler publiquement à une mobilisation plus large.

Cela crée également une responsabilité particulière. Si ces entreprises demandent aux gouvernements et aux opérateurs d’infrastructures de se préparer, elles devront elles-mêmes continuer à investir dans les garde-fous, l’évaluation des capacités et l’accès défensif à leurs modèles.

Jusqu’ici, la compétition autour de l’intelligence artificielle s’est principalement mesurée en benchmarks, puissance de raisonnement, code ou capacités multimodales. La cybersécurité pourrait devenir l’un des prochains grands terrains de confrontation. Chaque progression des agents rend potentiellement les attaques plus faciles à automatiser. Mais, elle donne simultanément aux défenseurs de meilleurs outils pour analyser du code, comprendre des incidents et corriger les systèmes.

L’issue dépendra donc moins de savoir si l’IA sera utilisée en cybersécurité — elle l’est déjà — que de quel camp réussira à l’industrialiser le plus vite. C’est finalement le message central de cette coalition.