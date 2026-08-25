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Mac mini M6 : Apple muscle son plus petit Mac avec une puce 2 nm et davantage d’IA locale

Mac mini M6 : Apple muscle son plus petit Mac avec une puce 2 nm et davantage d’IA locale

Comme attendu, Apple renouvelle son ordinateur de bureau le plus compact sans toucher à la formule qui a fait son succès. Le Mac mini conserve le minuscule châssis introduit avec la génération M4 en 2024, mais accueille désormais une nouvelle puce M6 ainsi qu’une déclinaison plus puissante équipée du M5 Pro.

Au programme : davantage de cœurs CPU et GPU, une mémoire plus rapide, un stockage annoncé deux fois plus véloce et une connectivité modernisée. Mais cette montée en gamme s’accompagne aussi d’une hausse des prix, avec un Mac mini qui démarre désormais à 1 049 euros.

Le Mac mini garde son design miniature

Apple ne modifie pratiquement rien à l’extérieur pour son Mac mini. Le nouveau Mac mini reprend exactement l’approche inaugurée par la génération M4 : un boîtier extrêmement compact, suffisamment petit pour disparaître derrière un écran ou trouver sa place dans les configurations de bureau les plus chargées.

Ce choix n’est pas surprenant. Le redesign de 2024 avait profondément réduit l’encombrement du Mac mini tout en conservant une connectique relativement complète.

Cette nouvelle génération se concentre donc essentiellement sur l’intérieur de la machine.

Deux versions sont proposées : un modèle équipé de la nouvelle M6, destiné au grand public et aux professionnels ayant besoin d’une machine polyvalente, et une variante M5 Pro conçue pour les charges de travail plus exigeantes.

Les précommandes ouvrent dès le 25 août, tandis que les premières livraisons sont prévues pour le 22 septembre 2026.

Le Mac mini M6 démarre à 1 049 euros

Le Mac mini équipé de la M6 est commercialisé à partir de 1 049 euros. La configuration de base conserve 16 Go de mémoire unifiée et 256 Go de stockage SSD. Le Mac mini M5 Pro débute quant à lui à 1 999 euros, avec 24 Go de mémoire unifiée et un SSD de 512 Go.

Les deux machines coûtent ainsi 100 euros de plus que leurs tarifs immédiatement précédents.

Cette hausse s’inscrit dans une tendance plus large observée récemment dans le catalogue Mac, alors qu’Apple augmente progressivement le positionnement tarifaire de plusieurs de ses ordinateurs professionnels.

Elle rend également le Mac mini M6 sensiblement plus cher que ne l’était le Mac mini M4 lors de son lancement initial en 2024.

M6 : 12 cœurs CPU, 12 cœurs GPU et gravure en 2 nm

La principale nouveauté technique vient évidemment de la puce M6. Apple passe à un CPU composé de 12 cœurs, contre 10 sur la M4. Son architecture comprend deux « super cores », quatre cœurs haute performance et six cœurs à haute efficacité énergétique.

La puce embarque également un GPU à 12 cœurs, là encore contre 10 précédemment. Plus important encore, Apple présente la M6 comme sa première puce Mac produite avec un procédé de gravure en 2 nm.

Cette transition doit permettre d’améliorer à la fois les performances et l’efficacité énergétique, deux paramètres devenus particulièrement stratégiques à mesure que les puces Apple Silicon intègrent davantage de circuits dédiés à l’intelligence artificielle.

Apple revendique ainsi jusqu’à 40 % de performances CPU supplémentaires par rapport au Mac mini M4 dans certains usages.

Jusqu’à 170 Go/s de bande passante mémoire

La mémoire progresse également de manière significative. La M6 atteint désormais jusqu’à 170 Go/s de bande passante, contre environ 120 Go/s sur la génération M4. Cette augmentation bénéficie aux charges de travail qui sollicitent simultanément CPU, GPU et moteurs d’intelligence artificielle.

Elle devient notamment importante dans le contexte de l’IA locale.

Les modèles génératifs doivent déplacer de très grandes quantités de données entre la mémoire et les différentes unités de calcul. Une bande passante plus élevée peut donc améliorer sensiblement les performances sans nécessairement augmenter uniquement la puissance brute du processeur.

Le modèle M6 reste cependant limité à 32 Go de mémoire unifiée dans sa configuration maximale.

Pour aller plus loin, il faudra passer au M5 Pro.

Le M5 Pro monte jusqu’à 18 cœurs CPU et 20 cœurs GPU

Le Mac mini haut de gamme adopte la puce M5 Pro, déjà utilisée sur les MacBook Pro. Elle peut être configurée avec jusqu’à 18 cœurs CPU et 20 cœurs GPU, accompagnés de 307 Go/s de bande passante mémoire. La quantité de mémoire unifiée peut atteindre 64 Go.

Cette configuration vise clairement des usages qui dépassent la bureautique classique : développement logiciel, montage vidéo, rendu 3D, calcul scientifique ou traitement de modèles d’intelligence artificielle en local.

Apple met particulièrement en avant l’ajout d’accélérateurs neuronaux directement dans les cœurs GPU.

Cette architecture doit permettre d’accélérer certains traitements IA comme l’upscaling d’images et de vidéos, l’exécution de modèles de diffusion ou encore les workflows reposant sur de grands modèles locaux.

Selon Apple, le Mac mini M5 Pro peut atteindre jusqu’à quatre fois les performances du M4 Pro pour certaines tâches de traitement de LLM.

Jusqu’à deux fois plus rapide en IA avec la M6

Apple insiste d’ailleurs beaucoup plus sur l’intelligence artificielle que lors des précédentes générations du Mac mini. La M6 intègre des Neural Accelerators directement dans chacun de ses cœurs GPU, tandis que son nouveau Neural Engine doit lui aussi gagner en performances. Le constructeur annonce jusqu’à 4x les performances IA du Mac mini M4 dans certains scénarios.

Le GPU serait également capable d’atteindre jusqu’à deux fois les performances graphiques de son prédécesseur, notamment dans des jeux exploitant le ray tracing.

Apple cite par exemple des gains pouvant atteindre deux fois les performances dans Cyberpunk 2077 avec du ray tracing. Comme toujours, ces chiffres correspondent à des scénarios sélectionnés par le constructeur et devront être confrontés aux tests indépendants.

Ils illustrent néanmoins une évolution importante : le GPU des Apple Silicon devient progressivement aussi important pour l’IA que pour les usages graphiques traditionnels.

Des SSD deux fois plus rapides

La puce n’est pas la seule à progresser. Apple annonce également des performances de stockage jusqu’à deux fois supérieures à celles de la précédente génération. Cette amélioration suit la même direction que celle observée sur les derniers MacBook Air et MacBook Pro.

Elle peut sembler moins spectaculaire qu’un nouveau processeur, mais elle influence directement la sensation de réactivité du système : lancement des applications, manipulation de fichiers volumineux, cache vidéo ou chargement de modèles IA locaux.

Sur une machine compacte souvent utilisée comme station de travail, cette évolution peut avoir un impact concret au quotidien.

Ethernet 2,5 Gb/s, Wi-Fi 7 et Bluetooth 6

La connectivité évolue elle aussi, même si la disposition des ports reste largement inchangée. Les deux Mac mini intègrent désormais un port Ethernet 2,5 Gb/s en standard, contre du Gigabit Ethernet auparavant. Une option 10 Gb/s reste disponible.

Apple utilise également sa puce réseau N1, qui permet aux nouveaux Mac mini de prendre en charge le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 6. À l’avant, on retrouve toujours deux ports USB-C compatibles USB 3 ainsi qu’une prise casque.

À l’arrière, les différences entre les deux versions subsistent : le Mac mini M6 dispose de trois ports Thunderbolt 4, tandis que le Mac mini M5 Pro bénéficie de trois ports Thunderbolt 5.

HDMI et Ethernet complètent la connectique.

Apple pousse aussi les clusters de Mac mini pour l’IA

Un détail de la présentation est particulièrement révélateur de la stratégie d’Apple. Le constructeur met désormais en avant la possibilité d’utiliser plusieurs Mac mini M5 Pro ensemble via Thunderbolt 5 afin de créer des systèmes capables d’exécuter de grands modèles d’intelligence artificielle localement. L’idée n’est pas entièrement nouvelle dans l’univers du Mac, mais le fait qu’Apple la valorise directement montre l’évolution du positionnement de la machine.

Le Mac mini n’est plus seulement présenté comme un petit ordinateur de bureau abordable.

Il devient progressivement une brique de calcul modulaire capable de servir de serveur local, de machine dédiée à des agents IA ou même de composant dans de petites infrastructures professionnelles.

C’est une transformation assez remarquable pour un ordinateur longtemps considéré comme la porte d’entrée la plus simple dans l’écosystème Mac.

macOS 27 Golden Gate installé dès le lancement

Les nouveaux Mac mini seront livrés avec macOS 27 Golden Gate. Cette version doit notamment intégrer la nouvelle génération d’Apple Intelligence ainsi que Siri AI, avec une compréhension plus poussée du contexte personnel et de nouvelles interactions avec les applications.

Apple met également en avant l’intégration de Siri dans Spotlight, la possibilité d’interagir avec le contenu affiché à l’écran via Visual Intelligence et de nouvelles fonctions d’automatisation dans Raccourcis.

La disponibilité des Mac mini le 22 septembre donne également une indication importante sur le calendrier logiciel.

Apple indique pour l’instant que macOS 27 arrivera gratuitement à l’automne, mais les nouvelles machines seront directement commercialisées avec le système préinstallé.

Le Mac mini devient une petite station de calcul IA

À première vue, cette génération ressemble surtout à une mise à jour de processeur. Le design est identique, la plupart des ports restent à la même place et les configurations mémoire de base changent peu.

Mais, la stratégie d’Apple apparaît beaucoup plus clairement lorsqu’on regarde ce qui évolue réellement : bande passante mémoire, accélérateurs neuronaux dans le GPU, stockage plus rapide, Thunderbolt 5, réseau 2,5 Gb/s et mise en avant des workloads d’IA locale.

Le Mac mini est progressivement en train de changer de rôle.

Il reste l’un des ordinateurs les plus compacts du marché, mais Apple semble désormais vouloir en faire une véritable plateforme de calcul permanente pour l’intelligence artificielle, suffisamment petite pour tenir sur un bureau et suffisamment puissante pour exécuter des modèles qui auraient autrefois nécessité des machines beaucoup plus imposantes.

Avec la M6, le plus petit Mac devient donc moins un simple ordinateur miniature qu’un aperçu de la manière dont Apple imagine le poste de travail à l’ère des agents IA.