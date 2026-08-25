Apple remet de l’ordre dans sa gamme professionnelle. Le nouveau Mac Studio adopte désormais les puces M5 Max et M5 Ultra, réunissant enfin ses deux configurations sous une même génération de silicium. Si le design ne bouge pratiquement pas, l’intérieur évolue beaucoup plus radicalement, avec jusqu’à 512 Go de mémoire unifiée, une bande passante atteignant 1,2 To/s et des performances IA annoncées en forte progression.

Cette mise à jour confirme aussi un changement plus profond dans la gamme Mac : après la disparition progressive du Mac Pro, le Mac Studio devient plus que jamais la machine de bureau ultime d’Apple.

Apple réunit enfin le Mac Studio autour de la génération M5

La génération précédente avait créé une situation inhabituelle dans le catalogue Apple. Le Mac Studio était proposé avec une M4 Max d’un côté et une M3 Ultra de l’autre. Malgré son numéro inférieur, cette dernière restait largement plus puissante, Apple n’ayant jamais commercialisé de M4 Ultra.

Avec cette nouvelle génération, cette anomalie disparaît.

Le Mac Studio est désormais proposé avec la M5 Max, déjà introduite sur le MacBook Pro, ou avec une toute nouvelle M5 Ultra destinée aux utilisateurs ayant besoin du maximum de performances CPU, GPU et mémoire.

La version équipée de la M5 Max démarre à 2 999 euros, avec 36 Go de mémoire unifiée et 512 Go de stockage SSD. Le Mac Studio M5 Ultra passe directement à 6 599 euros, avec 96 Go de mémoire unifiée et un SSD de 1 To en configuration de base.

Le prix du modèle M5 Max reste ainsi aligné sur celui du Mac Studio M4 Max après l’augmentation tarifaire appliquée par Apple en juin. La comparaison avec son prix de lancement est beaucoup moins flatteuse : le Mac Studio M3 Ultra avait été introduit en 2025 à partir de 4 999 euros.

Même design, mais une puissance largement supérieure

Apple ne touche pratiquement pas au châssis. Le Mac Studio conserve le format compact introduit en 2022, avec son imposant système de ventilation et une connectique qui reste largement familière. Même les ports USB-A situés à l’arrière sont toujours présents.

La philosophie reste donc identique : concentrer une puissance de station de travail dans une machine suffisamment petite pour tenir facilement sous un écran.

Cette génération se concentre presque exclusivement sur les composants internes. Le stockage SSD est désormais annoncé comme jusqu’à deux fois plus rapide, suivant la tendance déjà observée sur les derniers MacBook Pro.

La connectivité progresse également avec l’arrivée du Wi-Fi 7 et du Bluetooth 6, deux évolutions moins spectaculaires que le changement de processeur, mais appréciables pour une machine destinée à rester plusieurs années dans un environnement professionnel.

M5 Ultra : jusqu’à 36 cœurs CPU et 80 cœurs GPU

La véritable nouveauté reste évidemment la M5 Ultra. Dans sa configuration maximale, la puce embarque jusqu’à 36 cœurs CPU et 80 cœurs GPU, ce qui en fait le silicium le plus ambitieux jamais intégré à un Mac. Apple annonce jusqu’à 1,3 fois les performances CPU du M3 Ultra et jusqu’à 1,8 fois ses performances graphiques, selon les charges de travail.

L’évolution de la bande passante mémoire est tout aussi impressionnante. La M3 Ultra atteignait déjà environ 819 Go/s, mais la M5 Ultra porte ce chiffre jusqu’à 1,2 To/s.

À cette échelle, le Mac Studio entre sur un terrain où la quantité et la vitesse de la mémoire deviennent presque aussi importantes que les performances brutes du CPU ou du GPU. Pour le rendu 3D, le montage vidéo lourd, les simulations scientifiques ou surtout l’exécution locale de grands modèles d’intelligence artificielle, cette architecture peut faire une différence considérable.

Une architecture UltraFusion encore plus ambitieuse

La construction de la M5 Ultra constitue également une évolution technique intéressante. Apple utilise une nouvelle génération de son interconnexion UltraFusion pour associer deux M5 Max. Mais, chaque M5 Max repose elle-même sur une architecture à deux dies.

Le résultat est donc une architecture composée de quatre dies, présentée au système comme un ensemble cohérent.

Cette approche permet à Apple d’augmenter considérablement le nombre d’unités CPU et GPU disponibles tout en conservant le principe central de l’Apple Silicon : une mémoire unifiée accessible par les différents moteurs de calcul.

C’est précisément ce modèle qui différencie les Mac haut de gamme d’une station de travail traditionnelle associant CPU, RAM système et mémoire graphique séparée.

Avec plusieurs centaines de gigaoctets de mémoire directement accessibles au GPU, Apple peut notamment exécuter des workloads d’IA qui nécessiteraient ailleurs plusieurs accélérateurs graphiques professionnels.

Jusqu’à 512 Go de mémoire pour l’IA locale

Apple présente d’ailleurs cette génération comme une étape majeure pour l’intelligence artificielle. Selon le constructeur, les performances de calcul IA pourraient atteindre jusqu’à 4,3 fois celles du précédent Mac Studio Ultra dans certains scénarios.

Mais, la donnée la plus spectaculaire est probablement ailleurs. Le Mac Studio M5 Ultra pourra être configuré avec jusqu’à 512 Go de mémoire unifiée. Une telle capacité rapproche davantage la machine d’une station de travail spécialisée que d’un ordinateur personnel traditionnel. Elle permet surtout de conserver en mémoire des modèles d’IA extrêmement volumineux, sans dépendre d’un cluster distant ou d’un GPU disposant de sa propre VRAM limitée.

Apple avait déjà commencé à mettre cet argument en avant avec le M3 Ultra, capable d’accéder à 512 Go de mémoire unifiée. Le M5 Ultra conserve cette capacité mais l’associe à une bande passante beaucoup plus élevée et à une puissance de calcul IA renforcée.

Pour les développeurs travaillant sur des modèles génératifs, la génération locale d’images, la vidéo ou les LLM, cette combinaison pourrait devenir l’un des principaux arguments du Mac Studio.

Le modèle 512 Go arrivera plus tard

Les nouveaux Mac Studio doivent être commercialisés à partir du 22 septembre 2026, avec macOS 27 Golden Gate installé par défaut. Cependant, toutes les configurations ne seront pas disponibles immédiatement. Apple prévoit l’arrivée de la déclinaison M5 Ultra équipée de 512 Go de mémoire unifiée pour la fin du mois d’octobre. Son prix n’a pas encore été communiqué.

Et, c’est probablement là que la configuration deviendra particulièrement spectaculaire.

La montée récente des tarifs des Mac professionnels, combinée au coût d’une telle quantité de mémoire unifiée, laisse présager une facture particulièrement élevée une fois les options de stockage et de mémoire poussées au maximum.

Le Mac Studio devient officiellement le sommet de la gamme Mac

Cette génération prend une importance particulière dans le contexte actuel de la gamme Apple. Avec le retrait du Mac Pro, le Mac Studio devient désormais la machine Apple la plus puissante disponible, sans avoir besoin de partager ce statut avec une tour beaucoup plus imposante.

Ce changement est finalement assez logique.

Depuis le passage à Apple Silicon, l’intérêt du Mac Pro était devenu difficile à défendre. Les performances dépendaient avant tout de la puce intégrée, tandis que les possibilités traditionnelles d’extension CPU et GPU qui faisaient historiquement la force d’une station de travail modulaire avaient largement disparu.

Le Mac Studio correspond beaucoup mieux à la philosophie actuelle d’Apple : un système extrêmement intégré, compact, silencieux et centré sur une architecture maison. Il peut en outre piloter jusqu’à quatre Studio Display XDR 5K à 120 Hz simultanément à leur résolution maximale, illustrant le type d’environnement professionnel auquel Apple destine désormais sa machine.

Apple transforme progressivement le Mac Studio en station de travail IA

Cette mise à jour pourrait sembler relativement conservatrice au premier regard. Le design ne change pas, la connectique évolue peu et aucune nouvelle catégorie de produit n’apparaît. Mais, l’évolution du silicium raconte une histoire différente.

Avec 1,2 To/s de bande passante, jusqu’à 80 cœurs GPU et 512 Go de mémoire unifiée, Apple transforme progressivement le Mac Studio en une plateforme de calcul spécialisée capable de traiter localement des workloads qui auraient encore récemment nécessité des infrastructures beaucoup plus imposantes.

Le véritable concurrent du Mac Studio M5 Ultra n’est donc plus nécessairement un simple PC de bureau haut de gamme.

Il se rapproche progressivement des stations de travail dédiées au rendu, au calcul scientifique et surtout à l’intelligence artificielle.

Et dans un châssis qui n’a pratiquement pas changé depuis 2022, Apple vient une nouvelle fois de démontrer que l’évolution la plus importante du Mac se joue désormais beaucoup moins à l’extérieur qu’à l’intérieur.