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Redmi Note 17 Pro : Xiaomi mise sur une énorme batterie de 8 340 mAh à partir de 400 dollars

Redmi Note 17 Pro : Xiaomi mise sur une énorme batterie de 8 340 mAh à partir de 400 dollars

Xiaomi officialise le Redmi Note 17 Pro sur les marchés internationaux, aux côtés d’un Redmi Note 17 Pro Max encore plus ambitieux. Cette nouvelle génération ne révolutionne pas l’écran ni la photographie, mais elle revoit en profondeur deux éléments devenus centraux sur le milieu de gamme : l’autonomie et l’efficacité énergétique.

Avec une batterie silicium-carbone de 8 340 mAh, une recharge 67 W et un nouveau Snapdragon 6s Gen 4, le Redmi Note 17 Pro cherche surtout à offrir une endurance très supérieure sans faire exploser son poids ni son prix. Le tarif démarre à 400 dollars.

Une batterie de 8 340 mAh dans un smartphone de moins de 8 mm

C’est évidemment la batterie qui attire immédiatement l’attention. Le Redmi Note 17 Pro embarque une batterie de 8 340 mAh, soit une capacité autrefois impensable dans un smartphone relativement classique. Xiaomi utilise ici une technologie silicium-carbone, devenue l’un des grands leviers de progression du marché Android en 2026. Elle permet d’augmenter la densité énergétique sans épaissir proportionnellement le châssis.

Le smartphone conserve ainsi une épaisseur d’environ 7,9 mm pour un poids de 183,7 grammes. Sur le papier, c’est probablement l’un des aspects les plus impressionnants de cette génération.

Jusqu’à 28 heures de lecture vidéo annoncées

Xiaomi annonce jusqu’à 28 heures de lecture vidéo sur une charge. Comme toujours, ce chiffre dépendra des conditions d’utilisation, de la luminosité de l’écran, du réseau et des applications utilisées. Mais, même en tenant compte de ces variables, une batterie supérieure à 8 000 mAh devrait offrir une marge importante face aux smartphones traditionnels équipés de cellules de 5 000 à 5 500 mAh.

Le Redmi Note 17 Pro pourrait donc viser facilement une journée très intensive, voire davantage pour les utilisateurs plus modérés.

Cette évolution montre aussi à quel point l’autonomie devient un nouveau terrain de bataille sur Android.

Recharge 67 W et recharge inversée 22,5 W

La recharge filaire atteint 67 W. Ce n’est pas le niveau le plus élevé proposé par Xiaomi, mais cela reste cohérent avec le positionnement du modèle. La batterie peut également délivrer jusqu’à 22,5 W en recharge inversée. Cette fonction transforme pratiquement le téléphone en batterie externe.

Il devient possible de recharger des écouteurs, une montre connectée ou même un autre smartphone à partir du Redmi Note 17 Pro. Avec plus de 8 000 mAh disponibles, cette fonction prend ici beaucoup plus de sens que sur un téléphone classique.

Le Snapdragon 6s Gen 4 remplace la génération précédente

Xiaomi adopte également une nouvelle plateforme Qualcomm. Le Redmi Note 17 Pro fonctionne avec le Snapdragon 6s Gen 4. Cette puce ne cherche pas à rivaliser avec les Snapdragon 8 Elite, mais elle vise un bon équilibre entre performances, consommation et coût.

Elle est associée à 6, 8 ou 12 Go de RAM LPDDR4X. Le stockage peut atteindre 512 Go. Les versions 256 et 512 Go utilisent de l’UFS 3.1, tandis que la déclinaison 128 Go doit se contenter d’UFS 2.2, sensiblement moins rapide.

Cette différence mérite donc d’être prise en compte au moment de choisir une configuration.

L’écran change peu, mais reste très compétitif

L’affichage évolue beaucoup moins. Le Redmi Note 17 Pro conserve une dalle OLED de 6,83 pouces affichant 1 280 x 2 772 pixels, le taux de rafraîchissement atteint 120 Hz, et la dalle prend également en charge une profondeur de couleur de 12 bits et une luminosité maximale annoncée à 3 500 nits dans certaines conditions. La protection est assurée par du Corning Gorilla Glass Victus 2.

Il ne s’agit donc pas d’une révolution par rapport à la génération précédente, mais les caractéristiques restent très solides pour un smartphone proposé autour de 400 dollars.

Xiaomi continue de renforcer la résistance

Le Redmi Note 17 Pro bénéficie également des certifications IP66 et IP68. Il résiste donc à la poussière et à une immersion dans l’eau selon les conditions définies par ces certifications. En outre, Xiaomi affirme que l’appareil a réussi un test d’immersion à trois mètres de profondeur pouvant durer jusqu’à 72 heures. Néanmoins, il faut distinguer ces tests internes des conditions normales couvertes par la certification IP.

Le modèle Pro Max va encore plus loin avec une certification IP69K, absente ici. Cela reste malgré tout une progression bienvenue sur une gamme historiquement moins résistante que les flagships.

Un appareil photo principal de 50 mégapixels

La partie photo reste relativement classique. Le Redmi Note 17 Pro utilise un capteur principal de 50 mégapixels avec stabilisation optique OIS. Il est accompagné d’un ultra grand-angle de 8 mégapixels. À l’avant, la caméra selfie affiche 16 mégapixels. Xiaomi ne cherche donc pas à transformer ce modèle en photophone ultra-ambitieux.

L’essentiel de l’investissement semble clairement avoir été placé dans la batterie, l’efficacité et la robustesse. Cela peut d’ailleurs être une stratégie pertinente sur ce segment, où les acheteurs accordent souvent davantage d’importance à l’autonomie qu’à la présence de quatre capteurs peu utiles.

Des haut-parleurs stéréo avec Dolby Atmos

L’audio repose sur deux haut-parleurs compatibles Dolby Atmos. Xiaomi annonce également un mode capable d’augmenter le volume jusqu’à 300 %. Ce type de fonction vise surtout les environnements bruyants ou l’utilisation du téléphone sans casque. En revanche, le connecteur jack 3,5 mm disparaît. Le téléphone s’appuie donc entièrement sur l’USB-C ou le Bluetooth pour les écouteurs.

La connectivité sans fil utilise ici Bluetooth 5.1, un choix étonnamment conservateur sur un appareil lancé en 2026.

HyperOS 3 installé dès le lancement

Le Redmi Note 17 Pro arrive avec HyperOS 3. Xiaomi promet également six années de mises à jour de sécurité. Cette politique est importante pour un appareil milieu de gamme. Les constructeurs Android ont longtemps réservé leurs meilleurs engagements logiciels aux flagships, mais la situation évolue rapidement.

Samsung et Google ont fortement relevé les standards du marché, poussant Xiaomi à prolonger lui aussi la durée de support de ses appareils plus accessibles. Reste à voir combien de grandes versions d’Android seront incluses dans ce cycle.

Quatre couleurs au lancement

Le Redmi Note 17 Pro sera proposé en plusieurs finitions. Xiaomi annonce Sky Blue, Satin Orange, Purple et Black. La gamme reste donc relativement variée, avec deux options sobres et plusieurs coloris plus expressifs.

Le smartphone est également proposé dans plusieurs configurations combinant mémoire vive et stockage, ce qui permet à Xiaomi de conserver un prix d’entrée agressif tout en proposant des versions plus généreuses.

400 dollars : Xiaomi reste agressif malgré la hausse du coût des composants

Le prix de départ est fixé à 400 dollars. C’est là que le produit devient particulièrement intéressant. Le marché des smartphones subit actuellement une hausse du coût de nombreux composants, notamment la mémoire.

Xiaomi réussit pourtant à proposer une batterie immense, un écran OLED 120 Hz, une certification IP68 et un stockage pouvant atteindre 512 Go dans une gamme qui reste largement sous les prix des flagships.

Le compromis se situe surtout au niveau du processeur, des caméras secondaires et de certaines technologies de connectivité.

La vraie concurrence vient désormais de l’autonomie

Le Redmi Note 17 Pro illustre une tendance de plus en plus claire. Pendant des années, les constructeurs se sont affrontés sur les mégapixels, la fréquence d’écran ou la vitesse de recharge. En 2026, la nouvelle bataille concerne la densité énergétique. Les batteries silicium-carbone permettent désormais de dépasser 7 000 ou 8 000 mAh sans transformer le smartphone en brique.

Plusieurs marques chinoises ont déjà adopté cette technologie, et les capacités continuent de grimper. Le Redmi Note 17 Pro rend cette évolution accessible à un marché beaucoup plus large.