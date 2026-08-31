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Google Health 5.07 améliore enfin le suivi des entraînements et corrige un bug gênant avec Health Connect

Google Health 5.07 améliore enfin le suivi des entraînements et corrige un bug gênant avec Health Connect

Google déploie une nouvelle mise à jour de Google Health, avec une version 5.07 beaucoup moins spectaculaire que les précédentes, mais probablement plus utile au quotidien. L’objectif est clair : fiabiliser la manière dont l’application enregistre, agrège et affiche les données de sport et de santé.

Les nouveautés concernent notamment les courses en trail et en pente, les entraînements ajoutés manuellement, la natation, les cartes GPS et surtout un bug de déconnexion avec Health Connect sur Android. Autrement dit, Google ne cherche pas ici à ajouter une nouvelle grande fonction IA, mais à rendre sa plateforme santé plus cohérente après la disparition progressive de l’ancienne application Fitbit.

Les trails et courses en pente compteront enfin correctement

L’un des changements les plus concrets concerne les coureurs. Avec Google Health 5.07, les course en trail et en pente seront désormais intégrés au total de Running Distance. Jusqu’ici, ces activités pouvaient être enregistrées séparément sans contribuer correctement à la distance de course cumulée.

Pour quelqu’un qui alterne route, tapis incliné et sentiers, cela pouvait donner une vision incomplète du volume réel d’entraînement. Google corrige donc une anomalie assez basique, mais importante pour la cohérence des statistiques de long terme.

Google améliore aussi les séances enregistrées à la main. Les utilisateurs pourront ajouter ou modifier davantage de métriques lorsqu’ils créent un entraînement manuellement. Cela peut être utile pour une séance réalisée sans montre, pour corriger une activité mal détectée ou pour importer rétroactivement un entraînement depuis un autre appareil.

Les modifications apportées devraient également apparaître plus rapidement dans les résumés d’activité. C’est un petit détail, mais il participe à rendre Google Health plus crédible comme base centrale de données sportives.

La natation gagne davantage de paramètres

Les nageurs profitent eux aussi d’une amélioration. Google permet désormais d’enregistrer davantage de métriques lors d’une séance de natation, aussi bien en piscine qu’en eau libre. La distinction entre ces deux environnements est importante.

Une séance en bassin repose souvent sur la longueur de piscine, les répétitions et le nombre de longueurs. Une sortie en eau libre dépend davantage du GPS, de la distance totale et des conditions extérieures. Google affine donc la manière dont ces deux types d’activités sont représentés.

Les cartes devraient charger plus vite

La partie cartographique reçoit également plusieurs correctifs. Google affirme que les cartes liées aux activités devraient désormais se charger plus rapidement et s’afficher de manière plus fluide. Un bug pouvait également provoquer la disparition ponctuelle de la carte lorsqu’un utilisateur enregistrait une course, une marche ou une sortie à vélo directement depuis son smartphone. Ce problème est désormais corrigé.

Pour une application santé qui veut devenir le point de référence de l’écosystème Google, perdre la trace visuelle d’un parcours était évidemment assez difficile à justifier.

Health Connect ne devrait plus perdre sa connexion

Le correctif le plus important concerne probablement Health Connect. Certains utilisateurs Android constataient que Google Health pouvait perdre sa connexion avec le service. Le résultat était potentiellement gênant, puisque Health Connect sert justement de couche intermédiaire entre différentes applications de santé et de fitness sur Android. Une rupture de connexion peut donc empêcher certaines données de circuler correctement entre plusieurs services.

La version 5.07 corrige ce problème.

Google Health devrait de nouveau apparaître correctement dans Partner Apps

Pour les utilisateurs concernés, Health Connect devrait désormais apparaître à nouveau dans la section Partner Apps de l’écran Connections. Cette correction est particulièrement importante depuis que Google cherche à centraliser davantage de données de santé dans une seule infrastructure. Plus Google Health reçoit de données provenant d’appareils et de services différents, plus la fiabilité de ces connexions devient critique.

Une plateforme de santé ne peut pas se permettre de perdre silencieusement une source de données.

Le graphique de poids devient plus lisible

Google ajuste également l’affichage du poids. La plage dynamique minimale et maximale du graphique a été recalibrée afin de mieux visualiser les variations. En pratique, cela devrait éviter certains graphiques trop écrasés ou trop larges, où une petite évolution devient difficile à voir. Ce changement ne modifie évidemment pas la donnée elle-même. Il améliore simplement sa lecture.

Mais, c’est précisément ce type de travail d’interface qui peut rendre une application santé plus utile au quotidien.

Google Health continue de consolider l’héritage Fitbit

Cette version arrive quelques mois après un changement beaucoup plus important. Google Health a remplacé l’application Fitbit au printemps, dans le cadre d’une consolidation plus large de l’écosystème santé de Google.

Depuis, l’entreprise avance progressivement par couches. Version après version, elle rapproche Google Health d’une plateforme centrale capable de gérer à la fois données sportives, informations médicales, partage et coaching.

La version 5.07 n’ajoute pas de fonction spectaculaire, mais elle corrige plusieurs incohérences qui deviennent beaucoup plus visibles lorsqu’un produit cherche à remplacer une application installée depuis des années.

La version 5.05 avait surtout travaillé sur l’interopérabilité

Google Health 5.05 avait introduit plusieurs nouveautés beaucoup plus ambitieuses. Parmi elles figurait la synchronisation bidirectionnelle avec Apple Health. Cette fonction permettait notamment aux utilisateurs d’un iPhone ou d’un appareil Google compatible de faire circuler plus facilement leurs données entre les deux écosystèmes. Google avait également ajouté les Smart Health Links, conçus pour simplifier le partage d’informations médicales.

Ces nouveautés montraient déjà une stratégie claire : Google Health ne veut pas rester enfermé dans l’univers Pixel.

La version 5.06 avait simplifié le Health Coach

Google avait ensuite publié la version 5.06. Cette mise à jour permettait notamment de retirer les longues recommandations du Health Coach de l’onglet Aujourd’hui. L’objectif était là encore de donner davantage de contrôle à l’utilisateur sur la densité d’informations affichées.

Avec la version 5.07, Google revient davantage sur les fondations : qualité des données, cohérence des totaux, stabilité des cartes et fiabilité des connexions. C’est moins visible, mais probablement plus important pour construire une plateforme durable.

Une plateforme santé se juge d’abord sur la fiabilité

Dans ce domaine, les grandes fonctions marketing ne suffisent pas. Un coach IA peut être impressionnant, un résumé automatique peut être pratique, mais si une course n’est pas comptée correctement ou si Health Connect se déconnecte sans prévenir, toute la chaîne de confiance s’effondre. Les données santé sont différentes de nombreux autres types d’informations.

Les utilisateurs veulent pouvoir comparer leurs tendances sur plusieurs semaines ou plusieurs mois. La moindre rupture dans l’historique réduit fortement la valeur de l’analyse.

La disparition de l’application Fitbit reste également un sujet sensible. Certains utilisateurs étaient habitués à ses interfaces, ses graphiques et sa logique de navigation. Google Health doit donc non seulement remplacer ces fonctions, mais idéalement les améliorer. La difficulté est de moderniser l’expérience sans perdre la lisibilité qui faisait la force de Fitbit.

La version 5.07 montre que Google continue encore d’affiner des éléments fondamentaux après la transition.