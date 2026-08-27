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Apple M6 : le Mac devance finalement l’iPhone 18 Pro dans la course au 2 nm

Apple M6 : le Mac devance finalement l’iPhone 18 Pro dans la course au 2 nm

L’iPhone 18 Pro devait symboliquement faire entrer Apple dans l’ère du 2 nm avec sa future puce A20 Pro. Finalement, le Mac lui vole la vedette. Apple vient d’officialiser la puce Apple M6, première puce de son histoire fabriquée avec un procédé de gravure en 2 nanomètres, quelques semaines avant la présentation attendue de ses prochains iPhone haut de gamme.

Avec 12 cœurs CPU, 12 cœurs GPU et une architecture largement renforcée pour l’intelligence artificielle, la M6 inaugure bien plus qu’une nouvelle génération d’Apple Silicon. Elle donne surtout un premier aperçu de la direction technologique que pourrait suivre le A20 Pro lorsqu’Apple renouvellera ses iPhone en septembre.

La Apple M6 devient officiellement la première puce Apple gravée en 2 nm

Apple vient de franchir une nouvelle étape dans la miniaturisation de ses processeurs. Présentée le 25 août 2026, la M6 est officiellement la première puce Apple fabriquée selon un procédé de gravure en 2 nm. Elle fera ses débuts dans le nouveau Mac mini, disponible en précommande avant une commercialisation programmée pour le 22 septembre.

Ce calendrier crée une situation plutôt inhabituelle.

Depuis plusieurs mois, les rumeurs autour des iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max laissaient penser que leur A20 Pro deviendrait la première puce Apple construite avec cette finesse de gravure. Le processeur des futurs iPhone Pro devrait toujours adopter le 2 nm selon les informations disponibles, mais il ne pourra désormais revendiquer que le titre de première puce 2 nm destinée à l’iPhone.

La M6 l’a devancé.

Pourquoi le passage au 2 nm est important ?

Le nombre de nanomètres ne suffit évidemment pas à résumer les performances d’un processeur. Mais, le passage à un nouveau procédé de fabrication reste une évolution fondamentale dans l’industrie des semi-conducteurs. Une gravure plus fine permet généralement d’intégrer davantage de transistors dans une surface comparable, avec la possibilité d’améliorer simultanément les performances et l’efficacité énergétique.

Pour Apple, cette combinaison est particulièrement stratégique.

Les puces de la série M ne doivent plus seulement fournir davantage de performances CPU et GPU. Elles doivent également alimenter une quantité croissante de calculs d’intelligence artificielle, sans transformer les Mac en machines excessivement énergivores.

La M6 est donc pensée autour de ces trois axes : CPU, GPU et IA.

Un CPU à 12 cœurs avec deux nouveaux « super cores »

Apple augmente d’abord le nombre de cœurs. La M6 adopte un CPU à 12 cœurs, contre 10 sur la génération M5. Son architecture se compose de deux « super cores », quatre cœurs de performance et six cœurs à haute efficacité énergétique. L’apparition des super cores est particulièrement intéressante.

Apple avait fait évoluer sa nomenclature avec les M5 Pro et M5 Max pour distinguer ces cœurs de très haute performance des cœurs traditionnels. La M6 applique désormais cette architecture à une puce plus généraliste. Apple revendique jusqu’à 1,2 fois les performances multithread de la M5 et jusqu’à 2,4 fois celles de la première M1.

Le constructeur affirme également disposer des meilleures performances single-thread du marché.

Ce type d’affirmation devra naturellement être confronté aux tests indépendants une fois les premières machines disponibles.

Le GPU passe lui aussi à 12 cœurs

Même progression du côté graphique. La M6 dispose désormais d’un GPU à 12 cœurs, contre 10 sur la M5. Mais, le nombre de cœurs ne constitue pas la principale nouveauté. Chaque unité graphique dispose de son propre Neural Accelerator, capable d’accélérer directement certaines opérations nécessaires aux modèles d’intelligence artificielle. Cette architecture transforme progressivement la fonction même du GPU.

Historiquement utilisé pour les graphismes, le rendu 3D ou les jeux vidéo, celui-ci devient également un moteur spécialisé dans les calculs matriciels nécessaires aux modèles génératifs.

Apple rapproche ainsi son architecture de la tendance observée chez les principaux fabricants d’accélérateurs IA, où les unités graphiques et neuronales sont de plus en plus étroitement intégrées.

Apple double aussi son Neural Engine

La M6 introduit également un Dual 16-core Neural Engine destiné aux traitements d’intelligence artificielle effectués directement sur la machine. Cette évolution arrive à un moment particulièrement important pour Apple.

Avec macOS 27, Apple Intelligence et la nouvelle génération de Siri, la firme cherche à exécuter davantage de traitements localement plutôt que de dépendre systématiquement de serveurs distants. La puissance disponible sur l’appareil devient donc beaucoup plus stratégique. Il ne s’agit plus simplement d’accélérer quelques fonctions de reconnaissance d’image ou de traitement photographique.

Les Mac sont désormais destinés à exécuter des modèles de langage, des modèles de diffusion, des outils de génération multimédia et de nouveaux agents capables de réaliser plusieurs opérations successives.

Jusqu’à 32 Go de mémoire unifiée

La M6 peut accéder à un maximum de 32 Go de mémoire unifiée. Sur le papier, cette capacité reste assez éloignée des puces professionnelles M5 Max et surtout M5 Ultra. Mais, elle correspond au positionnement de la M6 : une architecture destinée aux machines grand public et aux workflows professionnels relativement légers.

Toutefois, la mémoire unifiée reste particulièrement intéressante pour l’IA. CPU, GPU et Neural Engine peuvent accéder au même espace mémoire, évitant certaines copies de données nécessaires sur des architectures plus traditionnelles. Cette caractéristique constitue depuis plusieurs générations l’un des principaux avantages techniques d’Apple Silicon.

Le A20 Pro devrait suivre la même révolution technologique

L’annonce de la M6 rend désormais le futur A20 Pro encore plus intéressant. Selon les fuites actuelles, cette puce devrait également être fabriquée selon un procédé 2 nm et équiper les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max attendus en septembre. Les premières rumeurs évoquent naturellement des améliorations de performances et surtout d’efficacité énergétique.

C’est probablement ce deuxième point qui aura le plus d’importance sur un smartphone.

Contrairement à un Mac mini branché en permanence sur secteur, un iPhone doit exploiter chaque gain d’efficacité pour améliorer l’autonomie ou permettre davantage de puissance dans une enveloppe thermique extrêmement limitée.

Le 2 nm pourrait ainsi aider Apple à augmenter les performances de l’A20 Pro sans faire exploser sa consommation.

L’intelligence artificielle devrait devenir centrale sur l’iPhone 18 Pro

La M6 donne également quelques indices sur le discours qu’Apple pourrait tenir lors de son prochain événement iPhone. La présentation de la nouvelle puce Mac accorde une place considérable aux accélérateurs neuronaux et aux performances liées à l’intelligence artificielle.

Il serait surprenant que l’A20 Pro suive une direction radicalement différente. Apple prépare parallèlement une nouvelle génération d’Apple Intelligence et de Siri avec iOS 27, ce qui crée un contexte idéal pour présenter l’A20 Pro comme une puce beaucoup plus orientée vers l’IA locale.

Les prochains iPhone pourraient ainsi bénéficier de modèles fonctionnant davantage directement sur l’appareil, avec moins de dépendance au cloud et une latence réduite. L’équation resterait néanmoins plus complexe que sur Mac, puisque la mémoire disponible et les contraintes énergétiques sont beaucoup plus strictes sur smartphone.

Le Mac prend exceptionnellement de l’avance sur l’iPhone

Depuis des années, l’iPhone joue souvent un rôle central dans l’introduction des nouvelles générations de silicium Apple. Cette fois, le scénario est différent. En dévoilant la M6 avant l’A20 Pro, Apple utilise le Mac pour inaugurer son passage au 2 nm. Cette décision montre également à quel point la gamme M a gagné en importance depuis l’abandon des processeurs Intel.

Apple Silicon n’est désormais plus une adaptation de technologies développées principalement pour l’iPhone. Les architectures Mac possèdent leur propre rythme d’évolution, leurs propres contraintes et surtout des ambitions de plus en plus tournées vers le calcul intensif.

La M6 en constitue l’un des meilleurs exemples.

La vraie révolution du 2 nm pourrait être l’IA

Il serait facile de réduire cette génération à un simple changement de finesse de gravure. Mais, Apple semble vouloir raconter une autre histoire. Le passage au 2 nm fournit davantage de marge pour améliorer performances et efficacité. Apple utilise cette marge pour multiplier les cœurs, renforcer les unités graphiques et surtout étendre les accélérateurs consacrés à l’intelligence artificielle.

La M6 est donc probablement moins intéressante comme simple successeur de la M5 que comme aperçu du futur de l’ensemble des processeurs Apple. L’A20 Pro devrait bientôt prolonger cette stratégie sur l’iPhone, dans un environnement encore plus contraint par l’autonomie et la dissipation thermique.

L’iPhone 18 Pro ne sera finalement pas le premier produit Apple doté d’une puce 2 nm. Mais il pourrait être celui qui montrera le mieux ce que cette nouvelle génération de silicium peut apporter lorsque chaque milliwatt compte.