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vivo X500 : trois modèles en septembre avec vidéo 4K 240 fps et capteur Sony 17 EV

vivo X500 : trois modèles en septembre avec vidéo 4K 240 fps et capteur Sony 17 EV

vivo prépare un changement de génération beaucoup plus ambitieux qu’un simple renommage. La série vivo X500 arrivera en septembre en Chine avec trois modèles — vivo X500, X500 Pro et v X500 Pro Max — et une priorité assumée : faire de la vidéo l’un des principaux arguments du flagship, avec jusqu’à 4K 240 fps et une plage dynamique annoncée à 17 EV sur les modèles Pro.

Le changement de nom est désormais officiel. vivo ne lancera pas de série vivo X400 et passera directement de la génération vivo X300 à X500. La gamme comprendra trois modèles au lancement : vivo X500, vivo X500 Pro, et vivo X500 Pro Max. Le lancement est prévu en septembre en Chine, sans date précise annoncée pour l’instant.

Ce saut de numérotation n’est pas totalement surprenant. Le chiffre 4 est souvent évité dans plusieurs pays d’Asie de l’Est, notamment en Chine, en raison de sa proximité phonétique avec le mot « mort ».

La vidéo devient le centre de la stratégie

Han Boxiao, responsable produit chez Vivo, a surtout insisté sur un autre point : la génération vivo X500 doit franchir un cap majeur en vidéo. Le constructeur ne veut plus seulement être identifié à la photographie mobile.

vivo parle désormais explicitement de vidéo « de niveau cinéma », avec des progrès annoncés sur cinq axes : vidéo, photo, performances, écran et système d’exploitation.

Le message est assez clair.

Après plusieurs générations déjà très agressives sur la photo, Vivo veut désormais attaquer frontalement le terrain occupé par Apple, Samsung et les caméras compactes spécialisées dans la création vidéo.

Un nouveau capteur Sony de 50 mégapixels

Les vivo X500 Pro et X500 Pro Max inaugureront une nouvelle caméra principale développée avec Sony. Le capteur, baptisé BluePrint Guangyu 900, offre une définition de 50 mégapixels et un format de 1/1,28 pouce. vivo l’associe à une optique Zeiss et le présente comme sa nouvelle « Zeiss Super Dynamic Main Camera ».

Toutefois, l’intérêt principal ne réside pas dans le nombre de mégapixels. C’est la plage dynamique annoncée qui attire l’attention.

Jusqu’à 17 EV de plage dynamique

vivo revendique jusqu’à 17 EV de dynamique. En photographie, cela correspond à la capacité du capteur à enregistrer simultanément des détails dans les zones très sombres et très lumineuses d’une scène. Plus cette plage est large, moins le téléphone doit choisir entre préserver un ciel très clair ou conserver les détails dans les ombres.

Sur le papier, 17 EV place le capteur dans un territoire particulièrement ambitieux. Mais, il faut conserver une nuance essentielle : il s’agit pour l’instant d’une mesure revendiquée par Vivo.

La méthodologie utilisée et le comportement réel en vidéo devront être vérifiés indépendamment.

vivo veut surtout apporter cette dynamique en vidéo

C’est d’ailleurs là que la nouveauté devient plus intéressante. Les fabricants obtiennent déjà des photos HDR impressionnantes en combinant plusieurs expositions. La vidéo est beaucoup plus difficile. Chaque image doit être capturée, traitée puis assemblée en temps réel, parfois à 120 ou 240 images par seconde.

vivo affirme que le Guangyu 900 peut conserver cette large dynamique sur chaque image vidéo, notamment dans les scènes très contrastées ou en contre-jour. Si les résultats réels suivent, ce sera probablement plus important que le chiffre de 17 EV lui-même.

4K à 240 images par seconde

Les vivo X500 Pro supporteront également l’enregistrement 4K à 240 fps pour les ralentis. C’est une spécification particulièrement agressive sur smartphone. À 240 images par seconde, une seconde d’action peut être ralentie huit fois dans une séquence 30 fps tout en conservant une définition 4K.

Cela ouvre des usages intéressants pour : le sport, les mouvements rapides, les projections d’eau, ou les séquences créatives nécessitant un ralenti très fluide. Le débit de données et la chauffe seront en revanche deux points importants à surveiller.

4K 120 fps HDR avec sortie directe

vivo annonce aussi du 4K 120 fps HDR, avec sortie HDR directe. Cette fonction vise davantage la vidéo classique à haut niveau de qualité que le slow motion extrême. Filmer en 120 fps offre davantage de latitude pour ralentir légèrement une scène en postproduction tout en gardant une grande fluidité.

La gestion HDR ajoute une autre contrainte importante : le smartphone doit conserver des détails dans les hautes lumières et les ombres sans introduire trop d’artefacts.

C’est précisément sur ce type de charge que le nouveau capteur devra faire ses preuves.

Jusqu’à 3° de stabilisation optique

vivo annonce également une stabilisation optique particulièrement ambitieuse. La caméra principale bénéficierait d’un débattement de 3 degrés, décrit par la marque comme une stabilisation « de niveau gimbal ». Une certification CIPA 7.0 est également mentionnée. Le système 3° semble être particulièrement mis en avant sur le vivo X500 Pro Max.

L’objectif est évident : permettre davantage de mouvements à main levée sans devoir recourir immédiatement à un stabilisateur externe.

Un smartphone ne remplace pas encore une vrai gimbal

Le vocabulaire « gimbal-level » doit toutefois rester dans son contexte. Une stabilisation optique intégrée dans un smartphone possède une amplitude physique beaucoup plus limitée qu’une véritable gimbal motorisée à trois axes. Elle peut compenser efficacement les petits mouvements de main et certaines vibrations, elle ne peut pas forcément absorber de grands mouvements de marche, de course ou de rotation avec la même liberté qu’un stabilisateur externe.

La comparaison de vivo doit donc être comprise comme une promesse de stabilité renforcée, pas comme une équivalence mécanique parfaite.

Un téléobjectif 200 mégapixels serait également de retour

C’est ici que l’on quitte les informations officielles. Selon Digital Chat Station, la gamme vivo X500 conserverait un très gros téléobjectif périscopique de 200 mégapixels, dérivé de celui utilisé sur le vivo X300 Ultra. Le capteur évoqué serait le Samsung HP0, un modèle personnalisé associé en interne au surnom « Thanos ». Ce module pourrait constituer l’un des piliers photo des modèles Pro.

Mais, Vivo ne l’a pas encore confirmé. Le téléobjectif doit donc rester au conditionnel jusqu’à l’annonce officielle.

Le nom de code “Thanos 500” reflète l’ambition photo

Digital Chat Station indique également que la série est connue en interne sous le nom Thanos 500. Le surnom fait directement référence aux précédentes communications autour des très grands téléobjectifs Vivo.

Ce détail est surtout révélateur de la stratégie. Même si vivo insiste beaucoup plus sur la vidéo cette année, la marque ne semble pas vouloir réduire ses ambitions photographiques. L’objectif est plutôt d’ajouter une véritable couche vidéo professionnelle à une plateforme photo déjà très haut de gamme.

La distinction Pro et Pro Max devient plus importante

L’arrivée d’un vivo X500 Pro Max constitue également une évolution intéressante dans la segmentation vivo. Jusqu’ici, le constructeur utilisait davantage les suffixes Pro et Ultra. Le Pro Max suggère une hiérarchie intermédiaire plus proche de celle d’Apple. Il pourrait permettre à Vivo de réserver certaines fonctions comme la stabilisation 3°, une batterie plus importante ou un système photo encore plus complet au modèle le plus cher.

Le futur X500 Ultra devrait, lui, arriver ultérieurement selon les premières rumeurs.

Les puces restent encore au conditionnel

Les fuites précédentes évoquent également une séparation nette sur le silicium. Le vivo X500 standard pourrait utiliser une puce MediaTek Dimensity haut de gamme gravée en 3 nm. Les modèles Pro sont parfois associés au futur Dimensity 9600 Pro en 2 nm. Toutefois, ces éléments ne sont pas encore confirmés officiellement.

Vivo n’a pour l’instant présenté que la stratégie photo et vidéo de la gamme.

Il faudra donc attendre les prochaines annonces pour connaître précisément les plateformes retenues.

Vivo veut faire du smartphone une caméra de création plus sérieuse

Le positionnement est assez cohérent avec l’évolution du marché. Les smartphones savent déjà produire d’excellentes photos, la différenciation devient donc plus difficile. La vidéo offre encore davantage de terrain pour progresser : meilleure dynamique, ralentis plus propres, stabilisation, gestion des couleurs, audio, formats professionnels.

Apple a largement construit l’image vidéo de l’iPhone Pro autour de cette logique. vivo semble vouloir répondre avec une approche beaucoup plus agressive sur le matériel.

Pour l’instant, Vivo a confirmé l’essentiel du positionnement. Trois modèles, un lancement en septembre, unouvelle caméra principale Sony sur les Pro, et une forte hausse des ambitions vidéo. Tout le reste viendra progressivement compléter cette base.

Avec la série vivo X500, Vivo ne cherche plus seulement à fabriquer l’un des meilleurs photophones Android. La marque veut désormais convaincre qu’un smartphone peut devenir une caméra vidéo suffisamment sérieuse pour accompagner les créateurs au-delà du simple clip social.