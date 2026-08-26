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Claude unifie sa mémoire entre Chat et Cowork : Anthropic veut enfin créer un assistant vraiment continu

Claude unifie sa mémoire entre Chat et Cowork : Anthropic veut enfin créer un assistant vraiment continu

Anthropic s’attaque à l’une des frustrations les plus persistantes des assistants IA : devoir répéter encore et encore le contexte d’un projet. Avec une nouvelle évolution de la mémoire de Claude, les informations retenues pendant une conversation pourront désormais être utilisées dans Claude Cowork, et inversement.

Au-delà du confort, cette évolution révèle une transformation plus profonde. Claude n’est plus seulement conçu comme un chatbot capable de répondre à une question, mais comme un assistant qui conserve progressivement le contexte d’un utilisateur et peut s’en servir lorsqu’il passe de la réflexion à l’action.

Claude et Cowork partagent désormais la même mémoire

Jusqu’ici, Chat et Cowork fonctionnaient davantage comme deux environnements séparés. Un utilisateur pouvait passer plusieurs conversations à développer un projet avec Claude, préciser ses objectifs, ses contraintes ou les personnes impliquées, puis se retrouver obligé de réexpliquer une grande partie de ces informations lorsqu’il souhaitait utiliser Cowork pour réaliser concrètement une tâche.

Anthropic veut supprimer cette rupture.

La mémoire utilisée par Claude Chat et celle de Claude Cowork sont désormais réunies. Une information pertinente apprise dans un environnement peut ainsi être retrouvée lorsque l’utilisateur passe dans l’autre.

Dans la pratique, Claude peut donc conserver une compréhension beaucoup plus continue d’un projet.

Un utilisateur préparant une conférence pourrait par exemple discuter progressivement avec Claude du nombre de participants, de la ville, des intervenants ou du programme. Lorsqu’il demanderait ensuite à Cowork de préparer un agenda ou un document destiné à son responsable, l’agent pourrait déjà disposer de ces informations.

L’idée est simple : ne plus avoir à reconstruire le contexte avant chaque nouvelle tâche.

La mémoire se met désormais à jour pendant la conversation

Anthropic modifie également la manière dont Claude construit cette mémoire. Auparavant, certaines informations pouvaient être synthétisées à la fin d’une conversation. Claude peut désormais ajouter des sujets à sa mémoire pendant que l’échange est encore en cours. Ce changement peut sembler subtil, mais il devient particulièrement important dans un environnement agentique.

Un utilisateur peut commencer une réflexion dans Chat, basculer vers Cowork pour effectuer une tâche, revenir dans la conversation, ajouter une nouvelle contrainte puis repartir vers l’agent. La mémoire peut évoluer parallèlement à ce workflow.

Anthropic rapproche ainsi Claude d’une forme de contexte dynamique, constamment actualisé plutôt que reconstruit périodiquement.

Les utilisateurs peuvent voir ce que Claude mémorise

Cette continuité soulève évidemment une question majeure : que conserve exactement l’intelligence artificielle ? Anthropic apporte ici davantage de transparence. Les utilisateurs peuvent désormais consulter les informations enregistrées dans la mémoire de Claude, mais également les modifier ou les supprimer.

Cette possibilité est essentielle.

Une mémoire invisible pourrait rapidement devenir difficile à contrôler, notamment si l’assistant retient une préférence devenue obsolète ou interprète incorrectement une information.

Rendre ces éléments visibles permet au contraire de traiter la mémoire comme une sorte de profil évolutif. L’utilisateur peut vérifier ce que Claude pense savoir de lui, corriger les informations erronées ou effacer les éléments qu’il ne souhaite plus conserver.

Anthropic limite par défaut les informations sensibles

La question devient encore plus importante lorsqu’il s’agit de données personnelles. Anthropic indique que Claude ne doit pas mémoriser par défaut certaines catégories sensibles, notamment des informations concernant la santé, l’origine ethnique, les convictions religieuses, les opinions politiques ou encore l’identité de genre.

Les utilisateurs qui souhaitent explicitement conserver ce type d’informations peuvent activer une option permettant d’inclure les sujets sensibles dans la mémoire. Claude doit alors prévenir l’utilisateur lorsqu’un tel élément est enregistré.

Cependant, certaines informations restent exclues de manière plus stricte. Anthropic indique notamment que Claude ne doit pas conserver certains identifiants administratifs, numéros de sécurité sociale, informations liées aux antécédents criminels ou au statut migratoire.

Cette distinction montre le compromis auquel sont confrontés les éditeurs d’assistants IA : une mémoire riche rend le produit beaucoup plus utile, mais augmente simultanément l’importance du contrôle accordé à l’utilisateur.

Une fonction activée sur les offres Free, Pro et Max

La nouvelle mémoire est activée par défaut pour les utilisateurs des offres Free, Pro et Max. Elle est disponible sur le Web, les applications de bureau ainsi que sur mobile. Sur iOS et Android, il peut être nécessaire de mettre à jour l’application Claude afin d’accéder au nouveau fonctionnement.

Cette disponibilité relativement large est significative.

Anthropic ne réserve pas la mémoire persistante aux entreprises ou aux utilisateurs professionnels les plus coûteux. L’entreprise semble considérer cette fonction comme une composante fondamentale de l’expérience Claude.

Et cela pourrait rapidement devenir la norme pour l’ensemble du marché.

La mémoire devient indispensable aux agents IA

Le véritable enjeu dépasse largement Claude. Les assistants conversationnels traditionnels peuvent fonctionner avec un contexte relativement limité. Une question arrive, le modèle répond, puis l’utilisateur passe éventuellement à autre chose.

Les agents changent complètement cette logique.

Un agent doit pouvoir suivre un projet pendant plusieurs étapes, comprendre les décisions précédentes, retrouver les contraintes déjà établies et continuer à travailler sans demander constamment les mêmes informations.

La mémoire devient donc une partie essentielle de l’architecture.

Plus les assistants gagnent en autonomie, plus la différence entre un modèle puissant et un véritable agent dépend de tout ce qui l’entoure : mémoire, outils, accès aux fichiers, permissions et capacité à maintenir un contexte sur la durée.

Anthropic semble clairement pousser Claude dans cette direction.

Cowork prend tout son sens avec un contexte persistant

Cette évolution pourrait être particulièrement importante pour Cowork. Le principe de cet environnement est justement de permettre à Claude d’aller au-delà de la simple conversation et d’effectuer des tâches dans un contexte de travail. Mais, un agent professionnel perd une grande partie de son intérêt s’il faut systématiquement lui expliquer l’organisation d’un projet avant de commencer.

Avec une mémoire commune, Cowork peut théoriquement récupérer les informations développées progressivement dans Claude.

Le passage entre deux phases devient alors beaucoup plus naturel : réfléchir dans Chat, agir dans Cowork. Cette continuité pourrait progressivement brouiller la frontière entre les différentes interfaces.

Pour l’utilisateur, l’objectif est précisément de ne plus avoir à se demander quel Claude possède quelle information.

La prochaine bataille des assistants IA se jouera sur le contexte

Depuis plusieurs années, la compétition entre les grands acteurs de l’intelligence artificielle s’est largement concentrée sur les performances des modèles. Qui raisonne le mieux ? Qui code le mieux ? Qui possède la fenêtre de contexte la plus grande ? Mais à mesure que les performances convergent, la qualité d’un assistant dépend de plus en plus de sa capacité à comprendre son utilisateur dans la durée.

La mémoire devient alors un avantage stratégique.

Un assistant qui connaît déjà les projets en cours, les préférences de travail, les personnes impliquées ou certaines décisions précédentes nécessite moins de prompts et peut devenir beaucoup plus efficace.

Cette évolution comporte évidemment un risque : plus un assistant accumule de contexte, plus la transparence et la confidentialité deviennent critiques. Anthropic semble justement essayer de résoudre ces deux problèmes simultanément en rendant la mémoire plus puissante, mais aussi plus visible et contrôlable.

Claude veut devenir un assistant unique, pas une collection d’outils

Cette mise à jour paraît modeste comparée au lancement d’un nouveau modèle, mais son impact pourrait être beaucoup plus perceptible au quotidien. Le principal défaut des assistants IA reste souvent leur amnésie organisationnelle : ils peuvent être très performants pendant une session tout en donnant l’impression de repartir de zéro quelques heures plus tard.

En unifiant Chat et Cowork, Anthropic cherche à éliminer cette rupture.

Claude commence ainsi à ressembler moins à une succession de conversations indépendantes et davantage à un assistant numérique continu, capable de suivre un projet depuis sa première idée jusqu’à son exécution.

Et dans la course aux agents IA, cette capacité à se souvenir intelligemment pourrait finir par compter autant que quelques points supplémentaires sur un benchmark.