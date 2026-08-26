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CMF Buds Neo : ANC, 52 heures d’autonomie et Bluetooth 6.0 pour moins de 25 euros

CMF Buds Neo : ANC, 52 heures d’autonomie et Bluetooth 6.0 pour moins de 25 euros

CMF by Nothing attaque encore un peu plus fort le marché de l’audio abordable. Les nouveaux CMF Buds Neo sont lancés en Inde à 1 999 roupies, soit moins de 25 euros, avec réduction de bruit active, audio spatial, égaliseur personnalisable et jusqu’à 52 heures d’autonomie avec le boîtier.

Les écouteurs les moins chers jamais lancés par CMF

CMF continue de descendre en gamme sans abandonner les fonctions devenues essentielles. Les nouveaux CMF Buds Neo représentent désormais le point d’entrée le plus accessible de la marque dans les écouteurs entièrement sans fil. Ils sont proposés en Inde à un tarif de lancement de 1 999 roupies, soit environ 20 euros selon le taux de change. À ce prix, ils passent même sous les CMF Buds 2a dans la gamme CMF.

La commercialisation débutera le 26 août 2026 en Inde, notamment chez Flipkart et plusieurs grandes enseignes locales.

Une réduction de bruit active jusqu’à 35 dB

La présence d’une véritable réduction active du bruit constitue probablement l’argument principal. CMF annonce une atténuation pouvant atteindre 35 dB. Trois niveaux peuvent être manuellement sélectionnés, auxquels s’ajoute un mode Adaptive ANC capable d’ajuster automatiquement la réduction en fonction de l’environnement.

À ce niveau de prix, il ne faut évidemment pas s’attendre aux performances d’AirPods Pro ou d’écouteurs Sony haut de gamme.

Mais, la simple présence d’un ANC adaptatif montre à quel point certaines fonctions autrefois premium descendent rapidement vers l’entrée de gamme.

Des transducteurs de 12,4 mm

Chaque écouteur utilise un driver dynamique de 12,4 mm. CMF associe une membrane PET recouverte de titane à un contour utilisant des matériaux PEEK et PU. La marque met naturellement en avant les basses, avec une fonction Bass Enhancement destinée à renforcer les fréquences graves. Ce comportement pourra également être ajusté depuis l’application Nothing X.

Six profils d’égalisation sont proposés, ainsi qu’un égaliseur personnalisable pour ceux qui préfèrent modifier eux-mêmes la signature sonore.

L’application Nothing X reste un vrai avantage

C’est un point parfois négligé dans l’entrée de gamme. Beaucoup d’écouteurs très bon marché proposent une fiche technique attractive, mais très peu de contrôle logiciel. CMF conserve ici l’accès à Nothing X. L’utilisateur peut donc modifier l’égalisation, gérer les commandes, ajuster la réduction de bruit ou accéder aux paramètres supplémentaires directement depuis son smartphone.

Cela rend le produit beaucoup plus flexible qu’une paire d’écouteurs à réglages fixes.

Un audio spatial, mais sans suivi de tête

Les Buds Neo prennent également en charge un mode Audio Spatial. Toutefois, il faut distinguer cette fonction des systèmes beaucoup plus avancés utilisés sur des produits premium.

Ici, l’effet spatial est statique. Les écouteurs cherchent à donner une impression de scène sonore plus large, mais sans suivre les mouvements de la tête. Il ne s’agit donc pas d’un équivalent complet de l’Audio spatial personnalisé avec suivi dynamique proposé par Apple.

À moins de 25 euros, sa présence reste néanmoins assez inhabituelle.

Quatre microphones pour les appels

CMF intègre également quatre microphones associés à sa technologie Clear Voice. L’objectif est de mieux isoler la voix lors des appels en réduisant les bruits environnants. Comme toujours dans cette gamme tarifaire, les performances réelles dépendront fortement du vent, de la circulation ou de la densité sonore autour de l’utilisateur.

Mais, là encore, la marque reprend une architecture qui était encore récemment réservée à des modèles beaucoup plus chers.

Jusqu’à 52 heures avec le boîtier

L’autonomie constitue l’autre point fort. CMF annonce jusqu’à 11 heures d’écoute sur les écouteurs seuls lorsque l’ANC est désactivé. Avec le boîtier, l’autonomie totale peut atteindre 52 heures. Lorsque la réduction de bruit reste activée, l’endurance globale descend à environ 30 heures.

Une recharge rapide de 10 minutes permettrait également de récupérer jusqu’à 5,5 heures d’écoute dans les conditions annoncées par la marque.

Pour des écouteurs aussi bon marché, les chiffres sont particulièrement agressifs.

Bluetooth 6.0 et connexion à deux appareils

Les Buds Neo disposent également du Bluetooth 6.0. Ils prennent en charge Google Fast Pair et Microsoft Swift Pair pour simplifier la connexion avec Android et Windows. CMF ajoute aussi la connexion simultanée à deux appareils. Cette fonction peut sembler secondaire, mais elle est extrêmement pratique pour passer rapidement d’un smartphone à un ordinateur sans devoir refaire l’appairage.

Un mode gaming à faible latence autour de 120 ms est également annoncé.

Pas de codec audio haute résolution

Le positionnement tarifaire impose malgré tout quelques compromis. Les premiers tests et fiches techniques indiquent une compatibilité limitée aux codecs SBC et AAC. Pas de LDAC, pas de codec lossless avancé et pas de promesse Hi-Res particulière. Cela paraît parfaitement logique à ce tarif.

CMF cherche davantage à proposer une expérience complète et pratique qu’à séduire les audiophiles.

Une certification contre la poussière et les éclaboussures

Les écouteurs disposent également d’une protection contre la poussière et l’eau. Selon les informations disponibles, les Buds Neo sont certifiés IP55, tandis que le boîtier bénéficie d’une protection plus limitée contre les projections.

C’est suffisant pour une utilisation quotidienne, les transports ou des séances de sport. Il faudra en revanche éviter toute immersion.

Le boîtier conserve le style très particulier de CMF

Comme souvent avec la marque, le design joue un rôle important. Le boîtier adopte une forme carrée avec un gros élément circulaire contrastant et un emplacement pour attacher une dragonne. Ce cercle rappelle immédiatement les Smart Dials utilisés sur plusieurs produits CMF. Mais, la marque ne le présente pas ici comme une véritable commande de lecture ou de volume.

Il faut donc éviter de lui attribuer automatiquement les mêmes fonctions que sur d’autres accessoires CMF. Son rôle semble surtout esthétique et pratique pour la fixation d’une lanière.

Trois couleurs au lancement

Les Buds Neo seront proposés en Black, White et Dark Blue. La version blanche conserve notamment l’accent orange caractéristique de CMF. La marque continue ainsi de différencier visuellement ses produits dans une catégorie où la grande majorité des écouteurs abordables se ressemblent énormément.

Même sur son modèle le moins cher, CMF refuse donc complètement l’approche générique.

Presque le prix d’une paire d’EarPods filaires

C’est évidemment la comparaison qui frappe le plus. Apple commercialise toujours ses EarPods USB-C à 19 euros en France. Les Buds Neo coûtent environ 20 euros après conversion de leur tarif indien. La comparaison n’est pas parfaite : prix indien d’un côté, prix français de l’autre, avec des taxes et des stratégies commerciales différentes.

Mais, elle illustre malgré tout la violence de la compétition sur le marché des écouteurs. Pour un budget voisin, CMF propose une connexion entièrement sans fil, une batterie rechargeable avec boîtier, de l’ANC, des microphones, une application, et plusieurs fonctions logicielles.

Pas encore de lancement français

Le principal problème est la disponibilité. CMF a pour l’instant officialisé les Buds Neo en Inde uniquement. Aucun lancement français n’a été annoncé. Il serait donc trompeur de les présenter comme une alternative directe aux EarPods à 20 euros pour un acheteur français ou européen.

Un lancement international pourrait arriver ultérieurement, mais CMF n’a encore communiqué aucun calendrier.

Le lancement arrive aussi dans un contexte intéressant pour Nothing. La hausse du prix de la mémoire et d’autres composants électroniques complique la conception de smartphones très abordables. CMF aurait ainsi repoussé certains projets mobiles prévus cette année. L’audio permet au contraire de continuer à proposer un produit spectaculaire sur le rapport équipement/prix sans subir exactement les mêmes contraintes de coût.

C’est une manière intelligente de maintenir la dynamique de la marque.