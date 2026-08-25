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Apple M6 et M5 Ultra : la puce 2 nm ouvre une nouvelle ère pour les Mac

Apple M6 et M5 Ultra : la puce 2 nm ouvre une nouvelle ère pour les Mac

Apple accélère encore sur le silicium maison. La firme vient d’officialiser M6, sa première puce gravée en 2 nm, ainsi que M5 Ultra, présentée comme la puce la plus puissante jamais conçue par Apple.

Deux architectures aux ambitions très différentes, mais réunies autour d’un même objectif : augmenter fortement les performances graphiques et surtout préparer le Mac à une nouvelle génération de calculs d’intelligence artificielle exécutés localement.

La M6 fera ses débuts dans le nouveau Mac mini, tandis que la M5 Ultra prendra place au sommet du nouveau Mac Studio. Une manière pour Apple de renouveler simultanément les deux extrêmes de sa gamme desktop : l’ordinateur compact d’un côté, la station de travail de l’autre.

M6 : Apple passe pour la première fois au 2 nm

La grande rupture technologique de cette génération se trouve du côté de la M6. Apple adopte pour la première fois un procédé de fabrication en 2 nanomètres, contre 3 nm pour les générations précédentes. Une transition importante qui doit permettre d’intégrer davantage de transistors tout en améliorant les performances et l’efficacité énergétique.

La puce embarque désormais un CPU à 12 cœurs, contre 10 sur la M5.

Apple répartit ces unités en trois catégories : deux « super cores », quatre cœurs de performance et six cœurs à haute efficacité énergétique.

Cette nouvelle organisation montre comment Apple affine progressivement l’architecture de ses processeurs. Les « super cores », apparus dans la nomenclature des M5 Pro et M5 Max, occupent désormais le sommet de la hiérarchie et sont conçus pour prendre en charge les tâches nécessitant les performances maximales.

Apple affirme que la M6 offre les meilleures performances single-thread au monde et jusqu’à 1,2 fois les performances multithread de la M5. Comme toujours, ces affirmations devront être confrontées aux benchmarks indépendants, mais elles montrent que le passage au 2 nm ne vise pas uniquement à réduire la consommation.

Un GPU 12 cœurs avec des accélérateurs IA intégrés

L’évolution graphique est tout aussi intéressante. La puce M6 dispose d’un GPU à 12 cœurs, contre 10 sur la M5, mais le changement le plus important se trouve à l’intérieur même de ces cœurs. Chaque cœur GPU intègre désormais un Neural Accelerator, une unité spécialisée dans les opérations matricielles utilisées par les modèles d’intelligence artificielle.

Apple avait déjà commencé cette transformation avec la génération M5. Avec la M6, la stratégie devient beaucoup plus lisible : le GPU du Mac n’est plus seulement pensé pour l’affichage, le rendu 3D ou les jeux.

Il devient progressivement un véritable accélérateur de calcul IA.

Cette architecture peut notamment bénéficier à l’exécution locale de grands modèles de langage, aux modèles de diffusion générant des images, à l’upscaling vidéo ou encore aux différentes fonctions d’Apple Intelligence.

Un double Neural Engine 16 cœurs

Apple renforce également l’autre composant essentiel de son architecture IA : le Neural Engine. La M6 dispose d’un Dual 16-core Neural Engine, une évolution destinée à augmenter considérablement la capacité de traitement des modèles exécutés directement sur l’appareil.

Cette montée en puissance intervient au moment où Apple cherche justement à déplacer davantage de fonctions d’intelligence artificielle vers ses appareils. L’enjeu n’est pas seulement la vitesse. Exécuter les modèles directement sur un Mac permet de réduire la dépendance au cloud, de diminuer la latence et, dans certains scénarios, de conserver davantage de données localement.

La M6 prend en charge jusqu’à 32 Go de mémoire unifiée, une capacité qui reste relativement modeste face aux puces professionnelles de la gamme Max et Ultra, mais suffisante pour faire tourner de nombreux modèles optimisés localement.

M5 Ultra : deux M5 Max réunies grâce à UltraFusion

À l’autre extrémité de la gamme, Apple dévoile une puce d’une tout autre dimension. La M5 Ultra repose sur la technologie UltraFusion, utilisée pour connecter deux M5 Max et les faire fonctionner comme une seule architecture. Mais, la construction est cette fois particulièrement ambitieuse.

Chaque M5 Max utilise déjà une conception composée de deux dies. En associant deux de ces puces, Apple obtient donc une architecture quad-die, composée de quatre blocs de silicium travaillant comme une plateforme unique.

Cette approche permet à macOS et aux applications de percevoir l’ensemble comme une seule puce plutôt que comme plusieurs processeurs distincts. Pour les développeurs, cela évite une partie de la complexité généralement associée aux configurations multiprocesseurs ou multi-GPU.

Jusqu’à 36 cœurs CPU et 80 cœurs GPU

Les chiffres donnent immédiatement une idée de l’échelle atteinte par la M5 Ultra. Dans sa configuration maximale, la puce embarque un CPU à 36 cœurs comprenant 12 super cores et 24 cœurs de performance. Le GPU peut atteindre 80 cœurs. À cela s’ajoute un Neural Engine à 32 cœurs, chargé d’accélérer différentes opérations d’apprentissage automatique.

Cette combinaison place la M5 Ultra dans une catégorie très différente des puces Apple Silicon destinées aux ordinateurs portables ou aux machines grand public. Le Mac Studio qui l’accueille vise clairement les professionnels du rendu 3D, de la vidéo, de la recherche et désormais de plus en plus de l’intelligence artificielle.

Jusqu’à 512 Go de mémoire unifiée

La caractéristique la plus impressionnante de la M5 Ultra reste probablement sa mémoire. Apple permet de configurer la puce avec jusqu’à 512 Go de mémoire unifiée à haute bande passante.

Contrairement à une station de travail classique, où le CPU utilise la mémoire système tandis que le GPU dispose de sa propre VRAM, l’architecture Apple Silicon permet aux différents blocs de calcul d’accéder à un même pool mémoire. Cette particularité devient particulièrement intéressante pour l’intelligence artificielle.

Les grands modèles génératifs peuvent nécessiter plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de gigaoctets de mémoire. Sur une architecture traditionnelle, cela impose généralement l’utilisation de plusieurs GPU professionnels disposant chacun d’une quantité limitée de VRAM.

Avec 512 Go accessibles au GPU, au CPU et aux accélérateurs spécialisés, Apple peut faire tourner localement des modèles beaucoup plus volumineux. Le constructeur évoque directement la possibilité d’exécuter des modèles d’IA frontier, un vocabulaire qui montre à quel point l’intelligence artificielle devient centrale dans le positionnement du Mac Studio.

Une mémoire qui reste soudée à la machine

Cependant, cette architecture possède une contrepartie importante. Comme sur l’ensemble des Mac Apple Silicon, la mémoire est intégrée au système et ne peut pas être augmentée après l’achat. Un utilisateur choisissant 128 Go, 256 Go ou 512 Go doit donc anticiper ses besoins dès la commande. Cette contrainte n’est pas nouvelle, mais elle devient beaucoup plus significative lorsqu’on parle d’une station de travail professionnelle destinée à rester en service plusieurs années.

Apple privilégie ici son modèle d’intégration maximale : mémoire, CPU, GPU et accélérateurs communiquent très rapidement, au prix d’une évolutivité pratiquement inexistante.

Deux puces, deux visions du Mac à l’ère de l’IA

M6 et M5 Ultra occupent des positions très différentes, mais leur conception raconte finalement la même histoire. Sur la M6, Apple augmente le nombre de cœurs, adopte le 2 nm et multiplie les unités dédiées au machine learning. Sur la M5 Ultra, l’entreprise pousse cette logique beaucoup plus loin avec 80 cœurs GPU, des centaines de gigaoctets de mémoire unifiée et une architecture pensée pour accueillir des modèles IA particulièrement volumineux.

L’intelligence artificielle n’est donc plus un simple bloc spécialisé ajouté aux puces Apple Silicon. Elle commence à influencer l’organisation même du GPU, du Neural Engine, de la mémoire et des interconnexions entre les dies.

C’est probablement la transformation la plus importante de cette génération.

Mac mini et Mac Studio ouvriront le bal

La M6 fera ses débuts dans le nouveau Mac mini, tandis que la M5 Ultra sera réservée au Mac Studio. Les deux ordinateurs sont disponibles en précommande à partir du 25 août 2026, avant leur commercialisation prévue le 22 septembre.

Apple choisit ainsi de lancer ses nouvelles architectures directement sur ses ordinateurs de bureau.

La stratégie est intéressante : le Mac mini devient la vitrine accessible de la nouvelle génération M6, tandis que le Mac Studio permet de montrer immédiatement jusqu’où Apple peut pousser son architecture lorsqu’elle n’est plus limitée par les contraintes thermiques d’un ordinateur portable.

Apple Silicon entre dans une nouvelle phase

Depuis l’arrivée de la première puce M1 en 2020, Apple a progressivement repris le contrôle de presque toute l’architecture matérielle de ses ordinateurs. La M6 marque une nouvelle étape avec le passage au 2 nm, mais la véritable évolution se situe peut-être ailleurs.

Apple ne cherche plus simplement à fabriquer des processeurs plus rapides que la génération précédente. La firme développe désormais une architecture où CPU, GPU, Neural Engine et mémoire sont pensés conjointement pour répondre à des workloads de plus en plus dominés par l’intelligence artificielle.

La M5 Ultra en représente la version la plus spectaculaire : une puce pouvant accueillir un demi-téraoctet de mémoire et exécuter des modèles IA directement sur une machine suffisamment compacte pour tenir sous un écran.

Avec les M6 et M5 Ultra, Apple Silicon ne se contente plus de redéfinir le processeur du Mac. Il commence à redéfinir ce qu’Apple considère comme une station de calcul à l’ère de l’IA.