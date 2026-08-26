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Apple baisse enfin le prix de sa célèbre chiffonnette à 10 €

Apple baisse enfin le prix de sa célèbre chiffonnette à 10 €

Apple vient peut-être de lancer son produit le moins spectaculaire de l’année — et pourtant l’un des plus amusants à suivre. La firme a discrètement revu le prix de sa chiffonnette, son chiffon de nettoyage officiel, qui passe désormais de 25 à 10 euros.

Aucune révolution matérielle, aucun nouveau matériau annoncé, aucune fonction intelligente : sur le papier, le produit semble strictement identique. Pour une fois chez Apple, la vraie nouveauté tient donc surtout à une baisse de prix.

La Chiffonnette passe de 25 à 10 euros

Le célèbre chiffon de nettoyage d’Apple bénéficie désormais d’un tarif beaucoup plus raisonnable. Lancé initialement en 2021 à 25 euros, il est désormais affiché à 10 euros sur l’Apple Store français.

La baisse est significative : le produit coûte presque deux fois moins cher qu’auparavant. Et pour l’instant, Apple ne met en avant aucun autre changement notable. La description reste la même, avec un tissu présenté comme doux, non abrasif et adapté aux différentes surfaces en verre utilisées par la marque.

Toujours compatible avec une quantité impressionnante d’appareils

La longue liste de compatibilité reste l’une des particularités les plus amusantes du produit. Apple référence des dizaines d’iPhone, iPad, Mac et écrans compatibles, y compris des modèles particulièrement anciens. La liste remonte notamment jusqu’à l’iPhone 5, preuve qu’il n’est évidemment pas nécessaire de posséder le dernier appareil Apple pour profiter du chiffon.

La chiffonnette est également conçue pour fonctionner avec les écrans dotés du traitement nano-texture, une surface qui demande davantage de précautions qu’un verre classique. C’est d’ailleurs probablement là que le produit conserve son principal intérêt.

Pour nettoyer un écran standard, pratiquement n’importe quel chiffon microfibre de bonne qualité fera l’affaire. Pour les surfaces nano-texturées d’Apple, utiliser un produit spécifiquement recommandé par le constructeur peut offrir davantage de tranquillité.

Apple ne précise pas si le chiffon a réellement changé

Une question reste toutefois ouverte : s’agit-il exactement du même produit ? La page officielle ne mentionne aucune évolution particulière. Apple n’a jamais communiqué de dimensions précises pour son chiffon, ce qui laisse théoriquement la possibilité d’un changement discret de format ou de fabrication.

Cependant, pour l’instant, rien ne permet de l’affirmer.

La baisse de prix pourrait donc simplement correspondre à une révision tarifaire d’un accessoire dont le positionnement à 25 euros était devenu presque aussi célèbre que son utilité réelle. Il faudra attendre les premiers exemplaires livrés pour déterminer si Apple a modifié autre chose que l’étiquette.

Un accessoire devenu un meme dès son lancement

La Chiffonnette occupe depuis 2021 une place particulière dans la culture Apple. Son lancement avait immédiatement suscité des réactions amusées en raison de son prix élevé pour ce qui restait, fondamentalement, un chiffon.

L’accessoire avait rapidement rejoint la liste des produits Apple régulièrement moqués pour leur tarification, aux côtés de certaines roulettes de Mac Pro ou d’options de configuration particulièrement coûteuses.

La communauté n’a évidemment pas laissé passer cette nouvelle version.

Sur Reddit, les plaisanteries ont rapidement repris, avec des références imaginaires à une compatibilité M6, à une hypothétique technologie tandem OLED appliquée à la microfibre ou encore à la question de savoir si l’upgrade depuis l’ancien modèle était vraiment nécessaire.

Derrière l’humour, certains utilisateurs continuent néanmoins de défendre la qualité du produit.

À 10 euros, le prix devient beaucoup moins absurde

La baisse change tout de même sensiblement la perception du produit. À 25 euros, la chiffonnette était difficile à défendre face à des alternatives microfibres vendues quelques dollars. À 10 euros, l’écart devient beaucoup plus raisonnable. Le produit reste évidemment plus cher qu’un chiffon générique, mais le supplément demandé pour un accessoire officiel Apple devient nettement moins spectaculaire.

Pour les propriétaires d’un Studio Display, d’un Pro Display XDR ou d’un Mac équipé d’un écran nano-texturé, le tarif peut désormais sembler beaucoup plus acceptable.

Et pour les autres, il reste surtout un petit morceau de folklore Apple.

Un lancement parfaitement décalé face aux nouveaux Mac

Le timing de cette mise à jour est également savoureux. Apple a rafraîchi son chiffon au moment où elle dévoile de nouveaux Mac mini et Mac Studio. Deux machines qui, par définition, n’intègrent aucun écran. La chiffonnette ne pourra donc pas leur être directement utile sans moniteur externe.

Un Studio Display ou un autre écran Apple reste nécessaire pour profiter réellement de cet accessoire présenté au même moment que de puissantes nouvelles machines équipées de puces M6 et M5 Ultra.

Le contraste résume presque parfaitement l’écosystème Apple : des processeurs gravés en 2 nm d’un côté, un chiffon microfibre de l’autre.

Dans un contexte où plusieurs produits Apple voient leurs tarifs augmenter, cette révision à la baisse est particulièrement inhabituelle. Le Mac mini M6 a, par exemple, augmenté par rapport à la génération précédente, tout comme certaines configurations du Mac Studio. La Chiffonnette pourrait ainsi devenir l’un des rares produits Apple rafraîchis cette année à afficher un tarif inférieur à celui de son prédécesseur.

Cela ne changera évidemment pas les résultats financiers de la marque.

Mais symboliquement, la situation est assez cocasse : au milieu d’une nouvelle génération de silicium et de machines professionnelles très haut de gamme, le produit qui devient réellement plus accessible est un simple chiffon.