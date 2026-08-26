Apple a officiellement donné rendez-vous au 9 septembre 2026 à 19 h en France pour son prochain grand événement produit. Organisé au Steve Jobs Theater d’Apple Park et retransmis en ligne, le keynote adoptera cette année le slogan « Surprise and shine ».

L’événement pourrait être l’un des plus importants de ces dernières années. Apple est largement attendu sur son premier iPhone pliable, tandis que les iPhone 18 Pro devraient également être renouvelés. Mais cette édition aura aussi une dimension historique : ce sera le premier grand lancement de produits dirigé par John Ternus, qui succédera à Tim Cook au poste de CEO le 1er septembre.

Apple donne rendez-vous le 9 septembre

Le calendrier est désormais officiel. Le keynote se déroulera le mercredi 9 septembre à 10 h, heure de Californie, soit 19 h en France métropolitaine. Apple accueillera une partie de la presse au Steve Jobs Theater, au cœur d’Apple Park à Cupertino, tout en proposant une retransmission en direct pour le grand public.

Le slogan choisi, « Surprise and shine », reste évidemment volontairement énigmatique.

Comme souvent avec les invitations Apple, il devrait alimenter les interprétations autour des matériaux, des écrans ou du design des nouveaux appareils. Mais cette année, les rumeurs permettent déjà de dessiner un programme particulièrement inhabituel.

Le premier iPhone pliable pourrait être la star

L’annonce la plus attendue concerne évidemment le premier iPhone pliable. Après plusieurs années de rumeurs, de prototypes et de brevets, Apple serait enfin prêt à entrer officiellement sur le marché des smartphones pliables. Les informations apparues ces derniers mois décrivent un appareil au format livre, davantage comparable à un Galaxy Z Fold qu’à un smartphone à clapet.

Des unités factices récemment apparues en ligne suggèrent notamment un format extérieur relativement large, avec des proportions destinées à rendre l’appareil plus confortable lorsqu’il est utilisé fermé.

Une fois déplié, il offrirait une surface proche de celle d’une petite tablette.

Apple n’a naturellement encore confirmé aucune de ces caractéristiques.

Apple arrive très tard sur le marché des pliables

Cette arrivée tardive constitue justement l’un des aspects les plus intéressants du lancement. Samsung commercialise des smartphones pliables depuis plusieurs générations, tandis que Google, Honor, OPPO, Xiaomi et Huawei ont largement contribué à faire progresser le format.

Apple aura donc beaucoup moins droit à l’erreur. Un simple iPhone capable de se plier ne suffira probablement pas. La firme devra justifier pourquoi elle a attendu aussi longtemps et démontrer que sa solution apporte quelque chose de réellement supérieur en matière de charnière, d’épaisseur, de durabilité ou d’intégration logicielle.

L’expérience d’iPadOS et du multitâche sur grand écran pourrait naturellement constituer une partie de la réponse.

L’iPhone Fold pourrait être positionné au-dessus des Pro

Le futur pliable devrait également devenir l’un des produits les plus chers du catalogue Apple. Les estimations circulant actuellement placent son tarif au-delà des 2 000 dollars, avec certaines projections encore plus élevées selon les capacités de stockage. Un tel positionnement le placerait clairement au-dessus des iPhone Pro traditionnels. Cela expliquerait aussi pourquoi Apple pourrait choisir une appellation différente de « Fold ».

Le nom iPhone Ultra revient régulièrement dans les rumeurs, même si rien n’est encore officiel. Apple pourrait ainsi créer une nouvelle catégorie plutôt que de simplement ajouter une variante pliable à sa gamme actuelle.

Les iPhone 18 Pro seront également au programme

Le keynote devrait naturellement accueillir les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max. Leur évolution serait cependant beaucoup plus mesurée que celle de la génération précédente.

Apple ne préparerait pas de refonte majeure du châssis cette année. Les principales nouveautés devraient plutôt se concentrer sur la face avant, la photographie, l’autonomie et la nouvelle génération de silicium. La Dynamic Island pourrait notamment devenir plus petite grâce au déplacement d’une partie du système Face ID sous l’écran.

Les modèles Pro devraient également adopter une nouvelle puce de la famille A20, probablement gravée en 2 nm.

Pas d’iPhone 18 classique en septembre ?

Apple pourrait surtout modifier profondément son calendrier traditionnel. Selon plusieurs informations concordantes, le modèle standard de l’iPhone 18 ne serait pas présenté lors du keynote de septembre. Il serait repoussé à 2027. Apple préparerait alors une deuxième vague comprenant l’iPhone 18 classique, un nouvel iPhone 18e et une deuxième génération d’iPhone Air.

Si cette stratégie se confirme, elle marquera une rupture importante. Pendant des années, Apple a présenté simultanément ses principaux nouveaux iPhone en septembre. Le constructeur pourrait désormais séparer son catalogue en deux périodes : les produits premium à l’automne, puis les modèles plus accessibles quelques mois plus tard.

Une stratégie qui donnerait davantage d’espace aux modèles premium

Cette séparation aurait plusieurs avantages. Elle éviterait d’avoir cinq ou six nouveaux iPhone lancés en même temps, chacun se disputant l’attention médiatique. Surtout, elle laisserait le champ libre aux modèles les plus rentables. En septembre, Apple pourrait concentrer toute sa communication autour de l’iPhone pliable et des iPhone 18 Pro.

Les modèles plus abordables conserveraient ensuite leur propre fenêtre de lancement au printemps suivant. Cette approche rapprocherait le calendrier de l’iPhone de celui déjà utilisé pour d’autres catégories Apple, où les mises à jour sont réparties tout au long de l’année.

Le premier keynote de John Ternus comme CEO

Mais, l’événement sera historique pour une autre raison. Apple a annoncé en avril que John Ternus deviendra officiellement CEO le 1er septembre 2026, succédant à Tim Cook après quinze ans de direction. La keynote du 9 septembre sera donc le premier grand lancement de produits organisé sous sa direction.

Ternus n’est pas un inconnu dans l’univers Apple. Jusqu’ici responsable de l’ingénierie matérielle, il a régulièrement participé aux présentations de nouveaux Mac, iPad et autres produits. Toutefois, son profil est beaucoup plus orienté vers le hardware que celui de Tim Cook, dont l’expertise historique se situait davantage dans les opérations et la chaîne logistique.

Tim Cook ne quitte pas complètement Apple

Le passage de relais ne signifie cependant pas un départ total de Tim Cook. À partir du 1er septembre, il deviendra Executive Chairman du conseil d’administration d’Apple. Il continuera donc à jouer un rôle au sein de l’entreprise, notamment sur certaines relations institutionnelles et politiques.

La transition a été préparée sur plusieurs mois et validée à l’unanimité par le conseil d’administration. Le keynote de septembre constituera néanmoins un symbole très fort : la présentation du premier iPhone pliable pourrait coïncider avec le début d’une nouvelle ère de leadership chez Apple.

Un lancement qui pourrait définir le début de l’ère Ternus

Le timing est presque trop parfait. John Ternus, ingénieur de formation et ancien patron du hardware, pourrait inaugurer son mandat de CEO avec l’un des produits matériellement les plus ambitieux qu’Apple ait lancé depuis longtemps. Le premier iPhone pliable représente précisément le type de produit sur lequel son profil sera particulièrement observé.

Qualité de fabrication, durabilité, miniaturisation, nouveaux matériaux et maîtrise de la charnière seront au centre de l’attention. Le succès ou l’échec du produit ne dépendra évidemment pas d’un seul dirigeant, mais l’association symbolique sera inévitable.

Apple joue gros avec cette keynote

Le 9 septembre ne devrait donc pas être un événement iPhone comme les autres. Apple pourrait y dévoiler une nouvelle catégorie de smartphone, réorganiser le calendrier de sa gamme et présenter la première génération de produits de l’ère John Ternus. L’iPhone pliable sera probablement jugé sur bien plus que son écran.

Après des années d’attente, Apple devra prouver que son retard était volontaire — et qu’il lui a permis d’éviter les compromis qui ont marqué les premières générations de foldables. Si la firme réussit, le keynote pourrait devenir l’un de ces rares événements qui redessinent réellement la gamme iPhone.

Et pour John Ternus, difficile d’imaginer une entrée en fonction plus symbolique : prendre les commandes d’Apple quelques jours avant que son produit le plus important ne change enfin de forme.