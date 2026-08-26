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iPhone 18 Pro : la nouvelle Dynamic Island plus petite se dévoile avant le lancement

iPhone 18 Pro : la nouvelle Dynamic Island plus petite se dévoile avant le lancement

Apple pourrait enfin toucher à l’un des éléments les plus reconnaissables de la face avant de l’iPhone. Une nouvelle fuite montrant un supposé verre de protection destiné à l’iPhone 18 Pro confirme une tendance évoquée depuis plusieurs mois : la Dynamic Island devrait sensiblement rétrécir cette année.

Le changement ne transformera pas encore l’iPhone en smartphone totalement bord à bord, mais il marquerait la première véritable évolution du système depuis son apparition sur l’iPhone 14 Pro en 2022. Apple avancerait ainsi progressivement vers son objectif ultime : dissimuler toujours davantage de capteurs sous l’écran.

Un protecteur d’écran révèle une Dynamic Island plus compacte

La nouvelle fuite provient de ShrimpApplePro, qui a publié une image présentée comme celle d’un verre de protection avec filtre de confidentialité destiné à l’iPhone 18 Pro. L’accessoire possède une ouverture nettement plus étroite au niveau de la Dynamic Island.

Comme toujours avec les accessoires apparaissant avant la présentation officielle d’un smartphone, il faut conserver une certaine prudence. Les fabricants de protections travaillent souvent à partir de dimensions provenant de la chaîne d’approvisionnement, mais cela ne garantit pas que chaque détail corresponde au produit final.

Cette fuite vient néanmoins renforcer plusieurs informations précédentes qui pointaient déjà vers une réduction de la Dynamic Island sur les iPhone 18 Pro.

Jusqu’à 35 % plus petite

Selon les différentes informations apparues ces derniers mois, Apple aurait réussi à réduire la largeur de la Dynamic Island d’environ 25 à 35 %. Certaines estimations évoquent une largeur proche de 13,5 mm, contre environ 20 mm sur la génération précédente.

Visuellement, la différence serait donc assez sensible. L’iPhone conserverait toujours une forme de pilule centrée en haut de l’écran, mais celle-ci occuperait nettement moins d’espace horizontal.

Cela permettrait de récupérer quelques millimètres supplémentaires pour l’affichage des informations dans la barre d’état, mais surtout de donner à la face avant une apparence plus moderne.

Apple commencerait à déplacer Face ID sous l’écran

Cette réduction serait rendue possible par une évolution de l’architecture TrueDepth utilisée pour Face ID. Le système de reconnaissance faciale d’Apple repose sur plusieurs composants distincts, notamment un projecteur de points, une caméra infrarouge et un illuminateur infrarouge.

Pour l’iPhone 18 Pro, Apple pourrait déplacer l’illuminateur infrarouge sous la dalle OLED. Ce composant n’aurait donc plus besoin d’occuper une partie visible de la Dynamic Island. Les autres éléments nécessaires à Face ID resteraient en revanche présents dans la découpe centrale, tout comme la caméra selfie.

C’est ce qui expliquerait pourquoi Apple peut réduire la Dynamic Island sans encore la supprimer complètement.

Pas encore de simple poinçon comme sur Android

Certaines rumeurs plus anciennes annonçaient un changement beaucoup plus spectaculaire. Apple aurait envisagé une caméra frontale intégrée dans un simple poinçon, potentiellement placé dans un coin de l’écran, tandis que les éléments Face ID auraient été entièrement dissimulés sous la dalle.

Ce scénario semble désormais moins probable pour cette génération. La majorité des fuites récentes convergent plutôt vers une Dynamic Island toujours centrée, mais plus petite. Apple adopterait donc une transition progressive plutôt qu’une rupture brutale.

Cette approche correspond assez bien à la manière dont la marque fait généralement évoluer ses technologies biométriques : attendre qu’une solution atteigne un niveau de fiabilité suffisant avant de la généraliser.

Face ID sous l’écran reste un véritable défi technique

Dissimuler complètement Face ID n’est pas aussi simple que déplacer un capteur classique sous une dalle. Le système doit projeter et récupérer des informations infrarouges extrêmement précises pour construire une carte tridimensionnelle du visage. Or, un écran OLED constitue une barrière supplémentaire entre les capteurs et l’utilisateur. La lumière doit traverser les différentes couches de l’écran dans les deux directions, ce qui peut dégrader la précision du signal.

Apple doit donc maintenir la rapidité et la fiabilité actuelles de Face ID tout en réduisant progressivement la surface occupée par ses composants. Déplacer un seul élément sous l’écran constituerait ainsi une étape intermédiaire logique.

La Dynamic Island reste aussi une fonction logicielle

La découpe de l’iPhone possède par ailleurs une particularité que la plupart des poinçons Android n’ont pas : Apple l’a transformée en élément d’interface. La Dynamic Island peut changer de taille pour afficher des appels, minuteurs, navigation, musique, Live Activities et différentes informations contextuelles.

Sa réduction matérielle ne signifie donc pas nécessairement que les animations deviendront plus petites. L’interface pourra toujours s’étendre virtuellement autour de la découpe lorsque le système doit afficher davantage d’informations.

Apple peut ainsi réduire la présence permanente des capteurs tout en conservant les interactions développées depuis 2022. C’est probablement la meilleure manière de faire évoluer la Dynamic Island sans abandonner une fonction devenue partie intégrante d’iOS.

Quatre ans après l’iPhone 14 Pro, le design évolue enfin

La Dynamic Island avait fait ses débuts avec les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max en 2022, remplaçant la grande encoche apparue avec l’iPhone X. Depuis, son principe visuel a très peu évolué. Les générations suivantes ont amélioré les écrans, réduit les bordures et fait progresser les composants internes, mais la découpe supérieure est restée relativement stable. Une réduction significative sur l’iPhone 18 Pro constituerait donc le changement le plus visible de la face avant depuis quatre ans.

Ce ne sera pas encore la révolution attendue par ceux qui rêvent d’un écran totalement vierge, mais le progrès devrait être immédiatement perceptible lorsqu’on placera les deux générations côte à côte.

Apple se rapproche lentement de l’iPhone tout écran

La trajectoire paraît désormais assez claire.Apple semble chercher à déplacer progressivement les différents composants de Face ID sous l’écran avant de s’attaquer, à terme, à la caméra frontale elle-même. La Dynamic Island pourrait donc continuer à rétrécir au fil des générations. La difficulté consiste à préserver la qualité de Face ID et de la caméra selfie.

Les premières caméras sous écran utilisées sur certains smartphones Android ont montré les compromis possibles : baisse de qualité d’image, zones d’écran légèrement visibles ou performances inférieures en faible luminosité.

Apple semble préférer attendre plutôt que d’accepter ces concessions.

L’iPhone 18 Pro devrait surtout miser sur les évolutions internes

La nouvelle Dynamic Island ne serait qu’une partie des changements attendus cette année. Les iPhone 18 Pro devraient également inaugurer la nouvelle génération de puces A20 Pro, tandis que plusieurs améliorations de la photographie et de l’autonomie sont évoquées. Le modèle Pro Max pourrait notamment bénéficier d’évolutions plus importantes au niveau de son appareil photo.

Mais, contrairement à certaines générations où les principales nouveautés étaient difficiles à distinguer visuellement, la réduction de la Dynamic Island apporterait cette fois un changement immédiatement identifiable.

C’est important pour Apple.

Sur un marché où le design des smartphones atteint une certaine maturité, quelques millimètres gagnés autour des capteurs peuvent suffire à donner l’impression d’une nouvelle génération.

Une petite évolution qui prépare un changement beaucoup plus important

Une Dynamic Island réduite de 25 ou 35 % ne bouleversera évidemment pas l’utilisation quotidienne de l’iPhone. Mais techniquement, le changement serait beaucoup plus intéressant qu’il n’y paraît. Il signifierait qu’Apple commence réellement à déplacer une partie du système TrueDepth derrière l’écran, première étape vers une architecture où l’ensemble des capteurs pourrait finir par disparaître.

La Dynamic Island avait transformé une contrainte matérielle en fonction logicielle.

Avec l’iPhone 18 Pro, Apple pourrait commencer le mouvement inverse : conserver toute l’intelligence de cette interface tout en faisant progressivement disparaître le hardware qui lui a donné naissance.

Et si cette stratégie se poursuit, la véritable révolution du design de l’iPhone ne viendra peut-être pas d’une nouvelle forme, mais simplement du jour où plus rien ne viendra interrompre son écran.