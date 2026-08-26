Huawei tente un pari inhabituel avec le Pura X View. Présenté le 20 août 2026, ce smartphone monobloc adopte un écran beaucoup plus large que la moyenne, au format 16:9.5, pour privilégier vidéo, lecture, jeu et productivité sans passer par un écran pliant.

Huawei transpose l’idée du Pura X dans un smartphone classique

Le Pura X View reprend une idée déjà explorée par Huawei sur le Pura X pliable : celle d’un écran moins étroit et plus adapté aux contenus horizontaux. Cette fois, aucune charnière. Le téléphone conserve un format monobloc traditionnel, mais élargit fortement sa dalle pour donner davantage d’espace aux vidéos, aux documents et aux interfaces multicolonnes.

Huawei présente ce nouveau format comme une expérience pensée « pour le contenu ». Le constructeur parle même du premier smartphone monobloc à écran large de ce type.

Le Pura X View utilise un écran OLED de 6,39 pouces avec une définition de 2 232 × 1 320 pixels. Son principal intérêt vient surtout de son ratio de 16:9.5. Comparé aux smartphones modernes souvent beaucoup plus allongés, ce format offre davantage de largeur pour une diagonale relativement modérée.

Cela peut améliorer plusieurs usages très concrets : les films 16:9 occupent davantage de surface, les mangas et documents affichent plus de contenu, les interfaces en colonnes deviennent plus naturelles, et certains jeux bénéficient d’un champ visuel horizontal plus généreux.

Des bordures de seulement 1,05 mm

Huawei met également beaucoup en avant la finesse des bordures. Le constructeur annonce 1,05 mm sur les quatre côtés, avec un ratio écran-façade de 96,1 %. Le résultat est visuellement assez spectaculaire.

Le Pura X View donne presque l’impression de n’être constitué que de son écran vu de face. Ce choix est aussi essentiel pour rendre un téléphone plus large acceptable au quotidien : réduire au maximum les bordures permet d’éviter que l’appareil ne devienne inutilement encombrant.

Jusqu’à 6 500 nits, mais dans des conditions très spécifiques

Huawei annonce une luminosité locale maximale de 6 500 nits. Cependant, ce chiffre mérite d’être correctement interprété. Il correspond à un pic mesuré sur seulement 1 % de la surface d’affichage, dans les conditions de test du constructeur. Il ne représente donc pas la luminosité que l’ensemble de l’écran peut maintenir en plein soleil.

La dalle prend également en charge une modulation PWM haute fréquence à 2 160 Hz, utilisée notamment à faible luminosité.

Une batterie de 7 000 mAh dans seulement 6,68 mm

La partie la plus impressionnante de la fiche technique est probablement la batterie. Huawei intègre une cellule de 7 000 mAh dans un smartphone dont l’épaisseur annoncée descend à seulement 6,68 mm. Le téléphone pèse 201 grammes. Ce compromis est particulièrement intéressant. De nombreux smartphones atteignant ou dépassant 7 000 mAh restent sensiblement plus épais.

Huawei semble ici profiter des progrès récents sur les cellules à haute densité énergétique pour conserver un châssis très fin.

La largeur permet aussi de redistribuer les composants

Le format atypique peut également aider sur ce point. Un smartphone plus large possède davantage de surface interne disponible. Cela peut permettre de répartir différemment batterie, carte mère et systèmes de refroidissement sans devoir augmenter autant l’épaisseur.

Le Pura X View montre ainsi que changer les proportions d’un smartphone peut avoir des avantages autres que purement visuels. La largeur devient aussi un outil d’ingénierie.

HarmonyOS 7 dès la sortie

Le Pura X View est également le premier smartphone présenté par Huawei avec HarmonyOS 7. Le système a été adapté à ce nouvel écran plus large. Huawei met notamment en avant la lecture enrichie, les interfaces multicolonnes, le gaming, la vidéo, et la productivité mobile. Le constructeur montre par exemple certaines applications capables d’afficher trois colonnes de contenu simultanément.

C’est exactement le type de scénario où un écran plus large peut faire une réelle différence.

Une approche presque opposée à celle des smartphones pliables

Les smartphones pliables cherchent généralement à offrir deux formats dans un même appareil. Un écran externe proche d’un smartphone classique. Puis une grande dalle intérieure lorsqu’on ouvre l’appareil.

Le Pura X View prend l’approche inverse. Il accepte d’être plus large en permanence afin de fournir immédiatement une surface d’affichage plus généreuse, sans charnière, sans second écran et sans écran flexible.

Cette simplicité pourrait séduire ceux qui apprécient l’idée d’un pliant mais ne veulent ni son épaisseur, ni son prix, ni ses contraintes mécaniques.

Le Pura X de 2025 avait déjà servi de laboratoire

Huawei n’arrive pas totalement de nulle part. Le Pura X pliable, lancé en 2025, proposait déjà un écran interne 16:10 de 6,3 pouces. Ce format très large faisait partie des principales particularités du produit.

Le Pura X View reprend donc cette philosophie en supprimant la charnière. On peut y voir une sorte de transfert technologique : Huawei teste d’abord une nouvelle proportion sur un produit expérimental, puis cherche à la rendre plus accessible sous une forme conventionnelle.

Puce et caméras : Huawei reste encore discret

Toutefois, la présentation du 20 août ne révèle pas l’intégralité de la fiche technique. Huawei ne détaille pas encore officiellement le processeur utilisé. Même prudence pour le système photo complet. Des fuites antérieures évoquaient une puce haut de gamme de série 9 et un triple module arrière autour d’un capteur principal de 50 mégapixels avec téléobjectif périscopique.

Mais, ces éléments ne doivent pas encore être considérés comme confirmés. Pour l’instant, Huawei communique surtout sur l’écran, l’autonomie, l’épaisseur et HarmonyOS.

Le format large pose aussi quelques questions d’ergonomie

Cette conception comporte évidemment des compromis. Un téléphone plus large peut être plus difficile à utiliser à une main. Atteindre le bord opposé de l’écran avec le pouce devient plus compliqué. Il peut aussi moins bien tenir dans certaines poches étroites. Huawei fait donc le pari que le confort visuel supplémentaire compensera cette perte de maniabilité.

C’est une proposition presque inverse de celle des smartphones très allongés, qui cherchent à maximiser la diagonale sans trop augmenter la largeur.

Un format potentiellement plus agréable pour la vidéo

Pour le streaming, l’idée a en revanche beaucoup de sens. Une grande partie des contenus vidéo reste produite en 16:9 ou dans des proportions relativement proches. Sur les smartphones très longs, une partie importante de l’écran est souvent inutilisée sous forme de bandes noires.

Le format 16:9.5 du Pura X View limite ce problème. À diagonale comparable, davantage de surface peut réellement servir à l’image. C’est une différence que l’on remarque immédiatement, contrairement à certaines évolutions annuelles plus difficiles à percevoir.

La lecture et les réseaux sociaux peuvent aussi en profiter

La largeur supplémentaire n’est pas seulement intéressante pour Netflix ou les jeux. Huawei met notamment en avant l’affichage de davantage de contenu dans les applications de lecture et les réseaux sociaux. Une interface plus large peut afficher simultanément plusieurs colonnes, des images plus grandes ou des documents moins compressés.

Sur un PDF ou une feuille de calcul, cela peut être particulièrement appréciable.

Le Pura X View pourrait donc presque se rapprocher d’un mini-tabletphone, sans atteindre les dimensions d’une tablette classique.

Quatre couleurs au lancement

Huawei prévoit quatre finitions : Leap Shadow Red, Linen Gray, Zero Degree White, et Phantom Night Black. Les réservations ont commencé dès le 20 août en Chine. Les démonstrations en boutique et les précommandes doivent débuter le 28 août.

Le constructeur n’a pas encore communiqué de disponibilité internationale.

Huawei teste une nouvelle voie pour le smartphone classique

Le plus intéressant dans le Pura X View n’est finalement pas une caractéristique isolée. C’est le format lui-même. Depuis plusieurs années, le smartphone monobloc évolue surtout par petites touches : meilleure caméra, batterie plus grande, puce plus rapide.

Huawei essaie ici de modifier directement les proportions du produit.

Ce n’est pas forcément révolutionnaire, mais c’est suffisamment différent pour changer plusieurs usages au quotidien.

Une alternative aux écrans toujours plus longs

Le marché s’est progressivement standardisé autour d’écrans très allongés. Cela améliore la prise en main, mais pas nécessairement tous les usages. Huawei prend donc le risque de revenir vers un appareil plus large, plus proche d’un petit écran multimédia de poche.

Si la formule séduit, elle pourrait inspirer d’autres constructeurs.

Le Pura X View ne cherche pas à plier le smartphone pour agrandir son écran. Huawei tente quelque chose de plus simple : changer ses proportions. Et dans un marché où presque tous les appareils finissent par se ressembler, c’est déjà une proposition suffisamment rare pour attirer l’attention.