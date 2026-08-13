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Pixel 11 : avec Gemini Intelligence et Tensor G6, Google veut une IA qui agit avant même qu’on la sollicite

Pixel 11 : avec Gemini Intelligence et Tensor G6, Google veut une IA qui agit avant même qu’on la sollicite

Avec les Pixel 11, Google franchit une nouvelle étape dans l’intégration de Gemini au smartphone. L’objectif n’est plus seulement de répondre à une question : Gemini Intelligence doit comprendre le contexte, chercher des informations dans les applications et faire remonter ce dont l’utilisateur a besoin au bon moment.

Une stratégie rendue possible par le Tensor G6, dont le moteur IA a été profondément renforcé.

Gemini Intelligence veut supprimer les petites frictions du quotidien

Google poursuit avec la gamme Pixel 11 une idée déjà centrale dans sa stratégie : rendre l’intelligence artificielle proactive plutôt que simplement réactive.

Gemini Intelligence peut exploiter les informations présentes dans différentes applications afin d’apporter une réponse contextualisée. Lorsqu’un ami propose, par exemple, de se retrouver, le système peut aider à identifier les créneaux disponibles. Pour organiser un dîner, Gemini peut également chercher des informations pertinentes afin de proposer un lieu adapté.

Le changement peut sembler subtil, mais il est fondamental.

Avec un assistant traditionnel, l’utilisateur doit savoir ce qu’il cherche, ouvrir le bon service et formuler une requête. Avec Gemini Intelligence, Google veut déléguer une partie de cette recherche et de cette organisation à l’IA.

Le smartphone ne serait alors plus seulement l’endroit où l’on effectue des tâches, mais un système capable d’en prendre une partie en charge.

La dictée vocale commence à comprendre la manière dont nous parlons réellement

Cette intelligence contextuelle intervient également dans la saisie vocale. Sur les Pixel 11, le système peut nettoyer automatiquement une dictée en supprimant certains mots parasites et hésitations — les fameux « euh » qui ponctuent naturellement une conversation — avant de structurer les idées sous une forme plus lisible.

L’intérêt dépasse la simple transcription.

Les systèmes classiques cherchent généralement à reproduire aussi fidèlement que possible les mots prononcés. Google utilise désormais Gemini pour tenter d’en comprendre l’intention, puis transformer une pensée orale parfois désordonnée en texte cohérent.

Pour rédiger rapidement un message ou coucher une idée sur le papier, la différence pourrait être considérable : parler naturellement devient potentiellement plus efficace que dicter artificiellement chaque phrase avec sa ponctuation.

HiLight montre discrètement quand Gemini travaille

Google accompagne cette évolution d’une nouvelle interface matérielle : HiLight. Installé autour du flash arrière des Pixel 11, cet ensemble de LED peut signaler des notifications lorsque le smartphone est posé écran contre une surface.

Mais, Google l’utilise également pour matérialiser les interactions avec Gemini. Lors d’une utilisation mains libres, HiLight produit différentes indications lumineuses lorsque l’assistant écoute, réfléchit ou répond. L’utilisateur peut ainsi connaître l’état de l’interaction sans retourner son téléphone ni consulter l’écran.

Cette petite fonction résume assez bien la philosophie de cette génération Pixel : si l’IA doit devenir omniprésente, elle doit aussi nécessiter moins d’attention visuelle.

HiLight devient alors davantage qu’une nouvelle LED de notification. Il constitue une sorte de langage visuel physique pour Gemini.

Tensor G6 : une puce conçue avec l’IA de Google en tête

Cette intégration repose largement sur le nouveau Tensor G6, commun à la famille Pixel 11. Google affirme que son architecture a été développée en collaboration avec les équipes de Google DeepMind, parallèlement aux modèles d’intelligence artificielle destinés à fonctionner sur les appareils.

Son nouveau TPU, l’accélérateur spécifiquement consacré aux traitements d’IA, permet à Gemini Nano de fonctionner avec une latence réduite et une meilleure qualité selon Google. Cette puissance supplémentaire sert notamment aux opérations complexes comme la traduction en temps réel et certaines formes d’assistance proactive.

Mais, l’enjeu stratégique est également celui de la confidentialité.

Plus Google est capable d’exécuter des traitements directement sur le Pixel, moins certaines informations doivent nécessairement quitter l’appareil pour être analysées dans le cloud. Toutes les fonctions Gemini ne deviennent évidemment pas locales pour autant : les modèles les plus puissants et certaines opérations continuent de dépendre des serveurs de Google.

La frontière entre IA locale et IA cloud devient ainsi l’un des éléments essentiels de l’expérience Pixel.

Six mois de Google AI Plus offerts avec les Pixel 11

Google accompagne ses nouveaux smartphones d’une offensive commerciale destinée à installer davantage d’utilisateurs dans son écosystème d’IA. Les acheteurs d’un Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL ou Pixel 11 Pro Fold doivent bénéficier de six mois de Google AI Plus.

L’offre comprend notamment 5 To de stockage cloud ainsi que Google Health Premium, pour une valeur annoncée de 119,94 dollars sur la période.

Cette formule n’est pas anodine. L’IA générative représente un coût informatique important, particulièrement lorsque les requêtes nécessitent de gros modèles exécutés dans le cloud. Les fabricants cherchent donc progressivement à transformer certaines capacités avancées en services récurrents.

Google utilise ici le matériel Pixel comme porte d’entrée vers cette nouvelle économie de l’abonnement IA.

Le Pixel devient le laboratoire grandeur nature de Gemini

Google possède un avantage particulier dans la bataille actuelle des assistants personnels. L’entreprise contrôle Android, développe Gemini, conçoit ses propres puces Tensor et fabrique désormais une famille complète d’appareils Pixel. Elle peut donc travailler simultanément sur le modèle d’IA, le système d’exploitation, le silicium et l’interface physique qui permet d’y accéder.

Le Pixel 11 illustre précisément cette intégration verticale.

Gemini Nano traite certaines opérations localement. Le Tensor G6 fournit l’accélération nécessaire. Gemini Intelligence exploite le contexte logiciel. HiLight matérialise l’activité de l’assistant dans le monde physique.

Pris séparément, aucun de ces éléments ne constitue nécessairement une révolution. Ensemble, ils dessinent pourtant une transformation importante du smartphone.

Pendant quinze ans, l’interface mobile s’est organisée autour d’une idée simple : ouvrir une application pour accomplir une action. Google parie désormais sur un autre modèle, dans lequel l’utilisateur exprime une intention et l’IA navigue entre les services à sa place.

Le véritable enjeu du Pixel 11 ne sera donc pas de savoir si Gemini peut répondre à davantage de questions. Il sera de déterminer si Google réussit enfin à construire un smartphone qui comprend ce que nous essayons de faire avant même que nous ayons besoin de chercher l’application correspondante.