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Insta360 X6 : capteurs 1 pouce, Dolby Vision, 8K à 50 fps et création 3D pour 699 €

Insta360 passe à l’offensive sur le très haut de gamme. La nouvelle Insta360 X6, vendue au prix de 699 euros, ne se contente pas d’améliorer la définition ou l’autonomie : elle mise sur de plus grands capteurs, le Dolby Vision, une nouvelle génération de traitement IA et même la création de scènes 3D exploitables sur des casques XR.

Face à elle, DJI prépare déjà la Osmo 360 II. Mais aux États-Unis, la disponibilité encore incertaine du rival pourrait laisser à Insta360 une fenêtre idéale pour s’imposer.

Deux capteurs 1 pouce pour changer la photographie 360

La principale évolution matérielle concerne les capteurs. La Insta360 X6 abandonne les deux capteurs 1/1,28 pouce de la X5 au profit de deux capteurs Sony de classe 1 pouce, chacun annoncé à 42 mégapixels. L’ensemble permettrait de produire des panoramas 360 atteignant 120 mégapixels.

Au-delà des chiffres, ce changement devrait surtout profiter aux prises de vue difficiles.

Une surface sensible plus importante permet de récupérer davantage de lumière, réduisant théoriquement le bruit numérique et améliorant les performances lorsque la luminosité baisse. Pour les utilisateurs filmant de nuit, dans des intérieurs ou au coucher du soleil, ce gain pourrait être beaucoup plus important qu’une simple augmentation de résolution.

Insta360 conserve également son mode PureVideo, auquel s’ajoute un traitement Adaptive Tone 2.0 destiné à mieux équilibrer les scènes présentant de forts écarts de luminosité.

Jusqu’à 8K 50 fps et 10 bits

La Insta360 X6 enregistre les vidéos panoramiques jusqu’en 8K à 50 images par seconde, contre 30 fps pour la précédente génération. Cette fréquence supérieure devrait notamment permettre de produire des ralentis plus fluides tout en conservant une définition suffisamment élevée pour recadrer ensuite l’image.

En utilisation avec un seul objectif, la caméra pourrait atteindre 5K à 60 fps ou 4K à 120 fps.

Insta360 ajoute également une capture couleur en 10 bits, ainsi qu’un profil I-Log destiné aux créateurs souhaitant effectuer un étalonnage plus poussé en postproduction.

Un nouvel écran OLED pouvant atteindre environ 1 200 nits complète la fiche technique, avec l’objectif de rester lisible en extérieur.

La première caméra 360 compatible Dolby Vision

La nouveauté la plus remarquable pourrait toutefois être logicielle. La Insta360 X6 serait la première caméra 360 capable d’enregistrer nativement en Dolby Vision avec métadonnées dynamiques image par image. La différence avec un HDR classique est importante. Avec des métadonnées statiques, une même stratégie de restitution est appliquée à l’ensemble d’une séquence. Dolby Vision peut, lui, adapter la luminance et le rendu tonal en fonction de chaque scène, voire de chaque image.

Pour les créateurs filmant successivement un extérieur très lumineux puis un intérieur sombre, cette adaptation pourrait produire un résultat plus homogène sans nécessiter autant de corrections manuelles.

L’intérêt est également pratique : les appareils compatibles, notamment les iPhone, Apple TV ou certains téléviseurs OLED, peuvent exploiter directement ces métadonnées pour adapter le rendu à leur écran.

Une puce plus puissante derrière les nouveautés

Pour accompagner ces traitements, Insta360 ferait appel à une nouvelle architecture reposant sur trois composants gravés en 4 nm, contre une plateforme 5 nm sur la X5. Cette puissance supplémentaire ne servirait pas seulement à augmenter la résolution.

Elle prendrait en charge les traitements HDR avancés, l’analyse de scènes, le suivi de sujets et surtout une fonctionnalité beaucoup plus inhabituelle pour une caméra grand public : la 3D Gaussian Splatting.

La Insta360 X6 veut transformer vos vidéos en environnements 3D

La caméra serait capable, via son application, de transformer certaines captures panoramiques en scènes tridimensionnelles à l’aide de la technique dite 3D Gaussian Splatting. Plutôt que de reconstruire un environnement sous forme de maillage 3D traditionnel, cette approche représente l’espace grâce à une multitude d’éléments volumétriques semi-transparents positionnés dans la scène.

L’intérêt est considérable : une fois la reconstruction terminée, l’utilisateur peut explorer le lieu depuis différents points de vue, y compris des positions où la caméra ne se trouvait pas exactement lors de la prise de vue.

Les contenus pourraient ensuite être consultés sur des appareils comme Meta Quest 3 ou Apple Vision Pro.

Si le résultat tient ses promesses, la X6 ne serait donc plus simplement une caméra d’action panoramique. Elle deviendrait également un outil accessible de création de contenus spatiaux pour les plateformes XR.

Panomind : l’IA spécialement entraînée pour la vidéo 360

Insta360 introduit parallèlement Panomind, un modèle multimodal développé pour comprendre les images sphériques. La problématique est particulière : les modèles de vision classiques sont généralement entraînés sur des images rectangulaires. Une projection 360 présente au contraire des déformations géométriques importantes, notamment près des pôles de l’image.

Panomind serait capable d’analyser simultanément toutes les directions afin de détecter les sujets, les mouvements ou les séquences intéressantes. Cette technologie alimente notamment un nouveau AI Director, capable de préparer automatiquement un montage pendant que la caméra recharge.

Auto Edit 2.0 peut ensuite sélectionner des moments forts, synchroniser les séquences avec une musique et ajouter automatiquement des transitions. L’application proposerait aussi certaines fonctions cloud exploitant Gemini pour le recadrage, la génération de séquences et les ajustements colorimétriques.

Des objectifs toujours remplaçables

La Insta360 X6 conserve l’un des meilleurs choix de conception introduits sur la X5 : les objectifs remplaçables par l’utilisateur. Le système Replaceable Lenses 2.0 doit permettre de remplacer une lentille rayée ou endommagée sans envoyer toute la caméra en réparation, un avantage particulièrement pertinent pour une caméra destinée aux sports, aux voyages et aux activités extérieures.

La résistance à l’eau atteindrait 20 mètres sans caisson, tandis qu’un accessoire dédié permettrait d’aller plus loin pour la plongée.

Une batterie de 2 600 mAh

La capacité progresse également. La X6 intégrerait une batterie de 2 600 mAh, contre 2 400 mAh sur la X5. Insta360 annonce jusqu’à 140 minutes d’enregistrement continu en 8K à 30 fps. Ce chiffre reste évidemment à vérifier en conditions réelles, notamment avec la stabilisation, les fonctions IA et la luminosité de l’écran utilisées simultanément.

699 euros : une montée en gamme assumée

Cette accumulation de technologies a un prix. La X6 Standard Bundle est annoncée à 699 euros, contre 549 euros pour la X5 lors de son lancement. La formule Essentials grimpe à 769,99 dollars. L’augmentation est donc d’environ 27 %.

Insta360 doit désormais convaincre que le Dolby Vision, les plus grands capteurs et les nouvelles fonctions spatiales apportent suffisamment de valeur pour justifier ce positionnement.

Pour certains utilisateurs, la X5 pourrait rester l’option la plus rationnelle, notamment si son prix baisse après l’arrivée de sa remplaçante.

DJI arrive dès aujourd’hui

La concurrence ne laissera pourtant quasiment aucun répit à Insta360. DJI doit présenter sa Osmo 360 II en Chine dès aujourd’hui. Les premières fuites évoquent notamment de la vidéo 8K jusqu’à 60 fps, des photos 120 mégapixels, une batterie de 2 150 mAh, des objectifs remplaçables, environ 105 Go de stockage interne et une intégration avec l’écosystème de microphones DJI OsmoAudio.

Sur certains aspects, notamment la fréquence d’image maximale et le stockage intégré, DJI pourrait donc prendre l’avantage.

Insta360 profite donc d’un avantage immédiat : son produit est annoncé, tarifé et disponible, là où son principal rival reste encore entouré d’incertitudes.

La question de la confidentialité reste incontournable

Les nouvelles fonctions cloud et IA introduisent également une autre dimension : celle des données. Insta360 et DJI étant des entreprises chinoises, les utilisateurs travaillant dans des secteurs sensibles devront notamment s’intéresser aux conditions de transfert des vidéos vers les services cloud, aux permissions accordées aux applications mobiles et aux politiques de traitement associées aux fonctions d’IA.

Pour les usages où la confidentialité est prioritaire, le transfert local des fichiers par carte mémoire ou USB reste donc préférable aux fonctions de synchronisation ou d’édition distante.

Cette problématique devient particulièrement importante lorsque les caméras servent à documenter des environnements professionnels, industriels ou institutionnels.

Une X6 qui veut dépasser le simple statut de caméra d’action

La véritable nouveauté de cette génération n’est finalement pas l’8K. Insta360 cherche à transformer sa caméra panoramique en plateforme de création computationnelle : capture HDR avancée, montage assisté par IA, reconstruction spatiale et formats capables d’être exploités directement dans les nouveaux environnements XR.

C’est un changement de positionnement important.

La X6 reste évidemment destinée aux cyclistes, voyageurs et créateurs d’action. Mais avec Dolby Vision et la 3D Gaussian Splatting, elle tente également de prendre une longueur d’avance sur la prochaine vague de contenus spatiaux.

À 699 dollars, elle devra prouver que ces nouveautés fonctionnent aussi bien en pratique que sur une fiche technique. Mais une chose est déjà claire : la bataille des caméras 360 ne se joue plus uniquement sur la résolution. Elle se déplace désormais vers l’IA, le HDR et la reconstruction du monde en trois dimensions.