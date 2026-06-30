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L’iMac pourrait enfin passer à l’OLED : Apple préparerait une nouvelle génération d’écrans haut de gamme

L'iMac pourrait enfin passer à l’OLED : Apple préparerait une nouvelle génération d’écrans haut de gamme

Après l’iPhone, l’iPad Pro et bientôt le MacBook Pro, l’iMac pourrait devenir le prochain appareil d’Apple à adopter une dalle OLED. Selon un nouveau rapport de TrendForce, le constructeur poursuit sa transition vers cette technologie d’affichage, avec l’ambition d’offrir une qualité d’image encore plus fidèle aux professionnels comme au grand public.

Apple poursuit sa migration vers l’OLED

L’OLED est progressivement devenu le nouveau standard des produits premium d’Apple. Introduite sur l’iPhone en 2017, cette technologie est arrivée sur l’iPad Pro en 2024 et devrait équiper le futur MacBook Pro dès la fin de cette année ou au début de 2027 selon plusieurs rapports.

Le prochain candidat serait désormais l’iMac.

D’après TrendForce, Apple prévoit d’étendre l’utilisation de dalles OLED à l’ensemble de ses ordinateurs grand public, même si aucun calendrier précis n’a encore été communiqué.

Des couleurs plus fidèles grâce au BT.2020

L’évolution ne concernerait pas uniquement la technologie OLED elle-même. Le rapport indique que Apple vise des écrans capables de couvrir 95 % de l’espace colorimétrique BT.2020, une norme bien plus large que le DCI-P3 actuellement utilisé sur la majorité de ses appareils.

Concrètement, cette évolution permettrait une palette de couleurs beaucoup plus étendue, une reproduction plus fidèle des teintes, une meilleure précision colorimétrique et une efficacité énergétique améliorée.

Le BT.2020 est aujourd’hui considéré comme une référence pour les contenus HDR de nouvelle génération et les usages professionnels exigeants comme l’étalonnage vidéo, la photographie ou les effets spéciaux.

Une évolution pensée pour les créateurs

Pour les utilisateurs, le changement pourrait être particulièrement visible sur les contenus HDR. Les noirs plus profonds propres à l’OLED, associés à un espace colorimétrique élargi, offriraient des images plus contrastées, plus lumineuses et plus proches des intentions originales des créateurs.

Les professionnels de la vidéo, de la photographie ou du design graphique seraient naturellement les premiers bénéficiaires, mais cette évolution profiterait également au streaming HDR, aux jeux vidéo et à la consommation de contenus multimédias.

Apple semble ainsi poursuivre une stratégie consistant à rapprocher progressivement les performances de ses écrans grand public des standards utilisés dans les environnements professionnels.

Un iMac OLED encore éloigné

Si la direction technologique paraît désormais bien définie, le calendrier reste beaucoup plus flou. TrendForce confirme simplement que l’iMac figure dans la feuille de route OLED d’Apple, sans avancer de date de lancement.

Compte tenu des rumeurs actuelles autour du MacBook Pro OLED attendu entre la fin de 2026 et le début de 2027, l’arrivée d’un iMac OLED pourrait raisonnablement intervenir entre 2027 et 2028, si Apple conserve son rythme habituel de renouvellement.

L’OLED continue d’évoluer

Cette transition intervient également au moment où la technologie OLED connaît une nouvelle phase d’innovation. Les fabricants développent actuellement de nouvelles architectures dites hyperfluorescentes, capables d’améliorer simultanément la pureté des couleurs, le rendement énergétique et la durée de vie des panneaux.

Ces avancées devraient permettre de produire des écrans toujours plus lumineux tout en limitant la consommation électrique, un critère devenu essentiel sur les appareils portables comme sur les ordinateurs de bureau.

Apple prépare la prochaine génération d’écrans

L’éventuelle arrivée de l’OLED sur l’iMac illustre une stratégie plus globale menée par Apple : harmoniser progressivement toute sa gamme autour d’une technologie d’affichage unique et haut de gamme.

Si les délais restent incertains, la trajectoire semble désormais claire. Après avoir révolutionné l’expérience visuelle sur l’iPhone puis sur l’iPad Pro, Apple s’apprête à faire de l’OLED la nouvelle référence de l’ensemble de son écosystème Mac. Une évolution qui pourrait redéfinir les standards d’affichage pour les créateurs de contenu comme pour les utilisateurs les plus exigeants.