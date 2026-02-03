Accueil » SpaceX acquiert xAI (et X) : Elon Musk fonde un géant à 1,25 billion de dollars

SpaceX acquiert xAI (et X) : Elon Musk fonde un géant à 1,25 billion de dollars

SpaceX acquiert xAI (et X) : Elon Musk fonde un géant à 1,25 billion de dollars

Ce n’est pas une simple manœuvre corporate : c’est un changement d’échelle. En annonçant que SpaceX a acquis xAI (et donc, par ricochet, X), Elon Musk ne fusionne pas seulement deux bilans — il assemble une chaîne complète, du lanceur au réseau, de la donnée au modèle, jusqu’à la couche « plateforme » qui fabrique l’attention en temps réel.

Et, il justifie l’ensemble par un pari radical : déplacer l’infrastructure IA dans l’espace.

Un deal géant, un timing très calculé

Les premières estimations évoquent une valorisation combinée autour de 1 250 milliards de dollars, avec une absorption d’xAI par SpaceX destinée à unifier « IA + spatial + connectivité ».

L’opération s’inscrit aussi dans une séquence où SpaceX est régulièrement décrit comme se préparant, tôt ou tard, à une ouverture du capital — et où l’intégration de l’IA devient un récit d’investisseur autant qu’un récit d’ingénieur.

Point important : plusieurs sources indiquent que, malgré l’acquisition, les deux entités devraient rester séparées opérationnellement au début, notamment à cause des contraintes réglementaires liées aux activités spatiales et de défense.

Ce que Musk veut construire : une « intégration verticale » version 2026

Le narratif officiel est clair : SpaceX + xAI = un moteur d’innovation « verticalement intégré » mêlant lanceurs, internet spatial, communications direct-to-device et plateforme temps réel (X).

Dans cette architecture, deux pièces deviennent stratégiques :

Le réseau : Starlink donne une couverture globale, un maillage à faible latence relative, et une capacité d’acheminer du trafic là où l’infrastructure terrestre est limitée. Le « prochain geste » : l’idée d’« orbital data centers », que Musk pousse depuis des semaines, et qui aurait même commencé à prendre une forme réglementaire : une demande auprès de la Federal Communications Commission mentionnant jusqu’à 1 million de satellites orientés « data centers » selon la presse spécialisée.

L’argument « l’IA en orbite » : séduisant sur le papier, brutal dans la physique

Musk affirme que la demande électrique et les besoins de refroidissement des data centers IA ne peuvent pas être satisfaits « sur Terre » sans dégâts sociaux et environnementaux, et que le long terme impose l’espace. C’est une thèse qui circule — et qui mérite d’être décortiquée.

Pourquoi l’idée peut séduire ?

L’énergie solaire est abondante : en orbite, le solaire est disponible sans météo, avec un rendement plus « stable ». Espace disponible : pas de foncier, pas de voisinage, pas de contraintes d’urbanisme. Récit industriel cohérent : SpaceX a le transport, xAI a les modèles, X a la donnée et la distribution.

Reuters résume bien la logique : l’espace promet un accès direct au solaire, mais au prix de défis techniques majeurs.

Pourquoi ça ressemble surtout à une montagne d’obstacles (pour l’instant) ?

Il y a évidemment une multitude d’obstacles :

Le refroidissement n’est pas « gratuit » : dans le vide, on n’évacue pas la chaleur par convection — uniquement par rayonnement. Or, les racks IA sont des radiateurs géants.

Matériel en orbite = matériel en stress : radiation, cycles thermiques, pannes plus difficiles à réparer, durée de vie des composants.

Latence et bande passante : même avec des liens optiques, il faut redescendre les données et les résultats vers la Terre, avec des contraintes réseau, spectre et stations au sol.

Économie du lancement : même en supposant des coûts de lancement en baisse, mettre « des data centers » en orbite demande des masses colossales, des remplacements, et une logistique quasi industrielle.

Risque orbital : multiplication d’objets, débris, collision, responsabilités — un sujet qui devient vite géopolitique.

Reuters note aussi que d’autres acteurs explorent des pistes similaires ou adjacentes, ce qui rappelle une vérité simple : l’idée est dans l’air… mais elle n’a rien d’évident.

Le vrai but, ce n’est pas (encore) l’IA spatiale — c’est la forteresse

Derrière la rhétorique cosmique, l’opération raconte quelque chose de très terrestre : sécuriser une position dans le segment le plus disputé de la tech. En absorbant xAI (et X), SpaceX se retrouve au centre d’un triangle rare : données temps réel, interface sociale, modèles IA. Dans la guerre des modèles, l’accès à la donnée et à l’attention est un avantage structurel.

L’IA moderne est une industrie à dépenses massives. Unifier les récits (spatial + IA + connectivité) peut faciliter l’accès au capital — et rendre l’énorme capex « narrable » : ce n’est plus seulement des GPU, c’est une « infrastructure interplanétaire ».

Enfin, le point le plus sensible est peut-être là : quand un même ensemble touche aux lanceurs, aux satellites, aux contrats publics, à une plateforme sociale et à une IA, les questions de gouvernance et de conflits d’intérêts montent d’un cran. Reuters anticipe d’ailleurs davantage de scrutins réglementaires.

En bref : l’IA en orbite est peut-être un horizon. Mais, la fusion, elle, est déjà un signal : Elon Musk veut une machine intégrée, capable d’absorber la demande IA, de la transporter, de la diffuser — et d’en écrire le récit. Le reste dépendra d’une chose que même la rhétorique ne peut pas contourner : la physique.