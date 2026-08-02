Déverrouiller sa montre connectée plusieurs fois par jour pourrait bientôt appartenir au passé. Selon une nouvelle fuite, Google développerait une fonctionnalité permettant de déverrouiller automatiquement une Pixel Watch grâce à un smartphone Pixel associé. Une évolution discrète en apparence, mais qui pourrait améliorer sensiblement l’expérience utilisateur au quotidien.

Repérée dans une version de développement des services Connected Phone & Watch, cette nouveauté inverserait le fonctionnement de la fonctionnalité Watch Unlock, déjà utilisée pour déverrouiller un téléphone Pixel avec une montre connectée.

Une fonction « Phone to Watch Unlock » en préparation

Les informations proviennent d’une analyse du code de l’application réalisée par Android Authority. Le média a découvert plusieurs références à une fonctionnalité baptisée Phone to Watch Unlock, qui permettrait au smartphone de prendre en charge automatiquement le déverrouillage de la montre.

Aujourd’hui, lorsqu’une Pixel Watch est protégée par un code PIN, celui-ci doit être saisi chaque fois que la montre est retirée du poignet, puis remise en place.

Si cette mesure renforce la sécurité des données personnelles, elle peut rapidement devenir contraignante pour les utilisateurs qui enlèvent régulièrement leur montre au cours de la journée.

Un fonctionnement similaire au Watch Unlock actuel

D’après les chaînes de code identifiées, la mise en place de cette fonctionnalité nécessiterait une configuration initiale unique. Une fois le code PIN confirmé lors de la première activation, le smartphone Pixel authentifié pourrait ensuite déverrouiller automatiquement la montre lorsqu’elle est portée.

Google prévoirait également d’informer les utilisateurs de l’arrivée de cette fonctionnalité via une notification dédiée lorsqu’elle sera disponible.

Les éléments découverts suggèrent aussi que le système prendrait en charge le remplacement de la montre. En cas de migration vers une nouvelle Pixel Watch, la fonction pourrait être automatiquement réactivée sans nécessiter une nouvelle configuration complète.

Comme toujours avec une analyse de code, ces informations doivent toutefois être considérées avec prudence, le fonctionnement final pouvant évoluer avant son déploiement.

Une potentielle exclusivité de l’écosystème Pixel

La fonctionnalité aurait été repérée dans l’application Connected Phone & Watch, qui gère également plusieurs fonctions exclusives aux appareils Pixel. Elle pourrait notamment être intégrée aux côtés de fonctionnalités déjà évoquées, comme une future alerte signalant à l’utilisateur qu’il a oublié son téléphone ou sa montre.

Cette intégration laisse penser que Phone to Watch Unlock pourrait être réservé aux Pixel Watch associées à un smartphone Pixel. Rien n’indique pour l’instant que cette nouveauté sera étendue à l’ensemble des montres fonctionnant sous Wear OS.

Une annonce possible avec la Pixel Watch 5

Google n’a encore rien officialisé. Cependant, le calendrier laisse penser que cette fonctionnalité pourrait être dévoilée lors du prochain événement Made by Google, attendu le 12 août, où l’entreprise devrait présenter la nouvelle Pixel Watch 5 aux côtés de la prochaine génération de smartphones Pixel.

Si cette annonce se confirme, elle viendrait enrichir l’écosystème Pixel avec une interaction supplémentaire entre les différents appareils de la marque.

Google mise sur une expérience toujours plus fluide entre ses appareils

Cette évolution illustre la stratégie de Google visant à renforcer l’intégration entre ses produits. Plutôt que de multiplier les innovations spectaculaires, le constructeur cherche également à éliminer les petites frictions du quotidien. Le déverrouillage automatique d’une montre connectée peut sembler anecdotique, mais il répond à un irritant bien identifié par les utilisateurs qui manipulent régulièrement leur Pixel Watch.

À l’image de ce qu’Apple propose depuis plusieurs années avec la continuité entre l’iPhone, l’Apple Watch et le Mac, Google poursuit progressivement la construction d’un écosystème où les appareils collaborent de manière plus intelligente. Si cette fonctionnalité est effectivement annoncée avec la Pixel Watch 5, elle constituerait une nouvelle étape dans cette stratégie visant à offrir une expérience toujours plus cohérente et transparente aux utilisateurs de l’univers Pixel.