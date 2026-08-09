Qualcomm préparerait l’une des plus importantes évolutions de son architecture mobile de ces dernières années. Une série de documents ayant fuité révèle de nombreux détails sur la puce connue en interne sous le nom de SM8975, qui devrait être commercialisée sous l’appellation Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro. Au programme : une nouvelle gravure en 2 nm, une architecture CPU revue et des fonctions d’intelligence artificielle dédiées au rendu graphique.

Si ces informations restent à confirmer officiellement, elles dessinent déjà le portrait d’une plateforme destinée à repousser les limites des smartphones Android les plus haut de gamme.

Une première gravure en 2 nm pour Qualcomm

La principale évolution concernerait le procédé de fabrication. Selon la fuite, le Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro serait gravé par TSMC sur son nouveau procédé N2P, une technologie de classe 2 nm qui succéderait aux actuelles générations en 3 nm.

Malgré une finesse de gravure supérieure, la surface de la puce augmenterait légèrement, passant d’environ 126,2 mm² sur la génération précédente à 134 mm².

Cette augmentation suggère que Qualcomm aurait choisi d’intégrer davantage de composants et de fonctionnalités plutôt que de privilégier uniquement la réduction de la taille de la puce.

Une architecture Oryon toujours plus ambitieuse

Côté processeur, Qualcomm conserverait ses cœurs Oryon, introduits sur les générations récentes. La configuration évoluerait autour d’une architecture 2 + 3 + 3, composée de deux cœurs Prime dédiés aux performances maximales, trois cœurs Performance et trois cœurs Efficiency destinés à limiter la consommation énergétique.

Les fréquences de fonctionnement n’ont pas encore été dévoilées.

Une nouvelle génération de GPU dopée par l’intelligence artificielle

Les changements seraient particulièrement marqués sur la partie graphique. Le Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro intégrerait un GPU Adreno 850, accompagné de 18 Mo de mémoire graphique GMEM, contre une capacité inférieure sur l’Adreno 840 de la génération précédente.

La nouveauté la plus importante concernerait toutefois l’arrivée de deux unités Matrix ALU dédiées à l’intelligence artificielle.

Ces accélérateurs permettraient d’exploiter une nouvelle technologie baptisée AI Frame Fusion, capable de générer des images intermédiaires par IA afin d’améliorer la fluidité des jeux, effectuer un suréchantillonnage (super résolution) assisté par intelligence artificielle ou encore réduire la consommation énergétique tout en maintenant un niveau de performances élevé.

Selon les documents ayant fuité, ces fonctionnalités seraient réservées au modèle Pro.

La version classique, connue sous la référence SM8950, embarquerait un Adreno 845, limité à 12 Mo de GMEM et dépourvu des nouveaux blocs Matrix ALU.

Plus de mémoire cache et la prise en charge de la LPDDR6

Qualcomm renforcerait également la hiérarchie mémoire de sa plateforme. Le Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro disposerait d’un cache L2 partagé de 16 Mo et d’un System Level Cache de 8 Mo. Autre nouveauté importante : la compatibilité avec la mémoire LPDDR6, tout en conservant le support de la LPDDR5X.

La variante standard resterait, quant à elle, limitée à la LPDDR5X.

Une puce réservée aux smartphones les plus exclusifs

Selon les précédentes indiscrétions, cette version Pro serait plus coûteuse à produire que les générations actuelles. Son adoption pourrait donc être réservée à une poignée de smartphones ultra-premium, tandis que les modèles haut de gamme plus accessibles continueraient d’utiliser la version standard de la plateforme.

Qualcomm devrait officiellement lever le voile sur cette nouvelle génération lors du Snapdragon Summit, organisé à Maui du 22 au 24 septembre 2026.

Qualcomm prépare une nouvelle étape dans la course aux performances

Si ces documents reflètent fidèlement la version finale du Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, Qualcomm ne se contenterait pas d’une simple évolution incrémentale. Entre la gravure en 2 nm, l’augmentation des capacités mémoire et l’intégration d’unités d’intelligence artificielle directement dédiées au rendu graphique, le constructeur semble vouloir redéfinir les performances des futurs smartphones Android.

Cette stratégie traduit également une évolution du marché. Désormais, la puissance brute ne suffit plus : les fabricants de puces cherchent à améliorer simultanément les performances, l’efficacité énergétique et les capacités d’IA embarquées. Le Snapdragon Summit de septembre permettra de confirmer ces informations, mais cette fuite laisse déjà entrevoir une plateforme qui pourrait devenir la nouvelle référence des appareils Android les plus ambitieux.