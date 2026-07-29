Apple pourrait enfin entrer de plain-pied sur le marché des écrans connectés. Après plusieurs années de rumeurs, de nouvelles informations indiquent que la firme de Cupertino préparerait un hub home, alias HomePad, équipé d’un écran de 7 pouces, conçu pour piloter la maison connectée et mettre en avant la nouvelle génération de Siri dopée à l’intelligence artificielle.

Selon les dernières indiscrétions, cet appareil marquerait le début d’une offensive plus large d’Apple dans la maison intelligente, un marché jusqu’ici dominé par Google et Amazon.

Un écran connecté pensé pour l’écosystème Apple

D’après les informations rapportées par le journaliste Mark Gurman (Bloomberg), le futur HomePad adopterait un écran carré de 7 pouces. L’appareil fonctionnerait sous un nouveau système d’exploitation dérivé de tvOS, avec une interface inspirée à la fois d’iOS et de watchOS.

On y retrouverait notamment une grille d’icônes et d’applications, des widgets interactifs et une navigation adaptée à un usage domestique.

L’objectif serait de proposer une interface simple pour contrôler l’ensemble des appareils connectés de l’écosystème Apple.

Siri IA au cœur de l’expérience

Le futur HomePad serait avant tout conçu autour de la nouvelle génération de Siri, enrichie par les technologies d’intelligence artificielle qu’Apple prévoit de déployer progressivement. Selon le rapport, l’appareil proposerait plusieurs fonctions : des appels vidéo, un système d’interphone entre appareils Apple, la gestion des équipements HomeKit et des fonctions liées à la sécurité domestique.

L’une des nouveautés les plus intéressantes concernerait la personnalisation automatique de l’interface.

Le HomePad serait capable d’identifier la personne qui regarde l’écran afin d’adapter dynamiquement la taille des textes, des icônes et des informations affichées.

Un lancement repoussé pour attendre Siri nouvelle génération

Toujours selon Mark Gurman, Apple envisageait initialement de présenter ce produit au printemps 2025. Cependant, le report du développement de la nouvelle version de Siri aurait entraîné celui du HomePad. Le lancement serait désormais synchronisé avec iOS 27 et la disponibilité des nouvelles fonctions d’intelligence artificielle de l’assistant vocal.

Aucune date officielle n’a toutefois été annoncée.

Le journaliste estime qu’une présentation pourrait intervenir entre le mois d’octobre et le début de l’année prochaine, tout en précisant qu’un nouveau report reste possible.

Apple préparerait une véritable gamme dédiée à la maison connectée

Le HomePad ne serait qu’une première étape. Selon les informations disponibles, Apple travaillerait également sur plusieurs nouveaux produits destinés à enrichir son écosystème domestique :

une caméra de sécurité connectée pour concurrencer les solutions Ring d’Amazon ;

une nouvelle génération d’Apple TV ;

un nouveau HomePod mini.

À plus long terme, les rumeurs évoquent également un appareil plus ambitieux intégrant un bras robotisé associé à un écran, un projet qui illustrerait la volonté d’Apple d’explorer de nouveaux usages autour de la maison intelligente.

Apple veut reprendre l’initiative sur la maison connectée

Pendant de nombreuses années, Apple s’est principalement appuyé sur des fabricants tiers pour développer son écosystème HomeKit, laissant Google et Amazon occuper le devant de la scène avec leurs écrans connectés et leurs assistants vocaux. L’arrivée d’un HomePad marquerait un changement de stratégie, en permettant à la marque de proposer enfin un appareil conçu pour centraliser l’ensemble de ses services domestiques.

Cette évolution dépend toutefois largement des progrès de Siri. Plus qu’un simple écran connecté, ce futur HomePad semble pensé comme la vitrine de la nouvelle intelligence artificielle d’Apple. Si les rumeurs se confirment, Cupertino pourrait profiter de ce lancement pour repositionner Siri face à la concurrence et renforcer l’intégration de son écosystème, un élément devenu déterminant dans la bataille des maisons intelligentes.