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Threads améliore ses Live Chats avec la traduction, les coanimateurs et de nouveaux outils

Threads améliore ses Live Chats avec la traduction, les coanimateurs et de nouveaux outils

Meta continue de faire évoluer Threads afin d’en faire une véritable alternative à X (anciennement Twitter). L’entreprise vient d’annoncer plusieurs nouveautés pour les Live Chats, sa fonctionnalité dédiée aux conversations en direct, avec l’arrivée de la traduction automatique, de nouveaux outils de modération et un déploiement plus large auprès des créateurs.

Ces améliorations visent à rendre les discussions plus accessibles, plus faciles à gérer et plus attractives pour les communautés qui utilisent quotidiennement la plateforme.

La traduction automatique fait son arrivée

La principale nouveauté concerne l’intégration de la traduction automatique dans les Live Chats. Grâce à cette fonctionnalité, les utilisateurs pourront suivre des conversations en direct même lorsqu’elles se déroulent dans une langue différente de la leur. Meta espère ainsi faciliter les échanges entre communautés internationales et encourager davantage d’interactions au-delà des barrières linguistiques.

Cette évolution rapproche Threads des autres services du groupe Meta, qui intègrent déjà depuis plusieurs années des outils de traduction dans leurs différentes applications.

Les créateurs gagnent de nouveaux outils

Meta améliore également les options de gestion des discussions en direct. Les organisateurs d’un Live Chat peuvent désormais inviter jusqu’à trois coanimateurs. Ceux-ci peuvent intervenir dans la conversation, participer aux échanges ou encore aider à modérer les discussions lorsque le nombre de participants devient important.

L’objectif est de rapprocher cette fonctionnalité du fonctionnement d’une émission en direct ou d’un podcast, où plusieurs intervenants échangent autour d’un même sujet.

Autre nouveauté importante : les hôtes peuvent désormais supprimer un message pour l’ensemble des participants. Meta teste également un affichage plus visible des messages publiés par les organisateurs afin de mieux distinguer leurs interventions au sein des conversations.

Les Live Chats s’ouvrent à davantage d’utilisateurs

Jusqu’à présent, seuls certains créateurs pouvaient lancer un Live Chat. Meta étend désormais cette possibilité à l’ensemble des Community Champions, un programme regroupant des utilisateurs particulièrement actifs dans leurs communautés. Selon l’entreprise, ces profils se distinguent par une audience importante, une participation régulière aux discussions et leur capacité à animer les échanges.

En élargissant l’accès, Meta espère voir émerger davantage de conversations en direct sur la plateforme.

Une fonctionnalité pensée pour concurrencer X

Depuis son lancement en 2023, Threads cherche progressivement à combler son retard face à X sur les discussions en temps réel. À ses débuts, le réseau social souffrait de nombreuses limitations, notamment l’absence d’une recherche performante, des hashtags ou encore d’un véritable fil chronologique. Ces fonctionnalités ont depuis été ajoutées.

Avec les Live Chats, Meta tente désormais de se différencier en proposant un outil que X ne possède pas encore.

Les utilisateurs peuvent y partager des messages, des photos, des vidéos, des liens ainsi que des réactions avec des émojis, le tout dans une conversation en direct.

Jusqu’à 150 participants peuvent échanger activement dans un même Live Chat. Une fois cette limite atteinte, les autres utilisateurs peuvent continuer à suivre la discussion en mode spectateur, réagir aux messages ou participer aux sondages sans publier de nouveaux commentaires.

D’autres nouveautés sont déjà prévues

Meta ne compte pas s’arrêter là. L’entreprise a confirmé que la prise en charge des Live Chats sur ordinateur arrivera prochainement. Les messages épinglés, très demandés par les créateurs, sont également en cours de développement.

Ces fonctionnalités devraient faciliter l’organisation de discussions plus longues et améliorer le suivi des informations importantes pendant un échange en direct.

Threads poursuit sa croissance

Ces annonces interviennent alors que Threads continue d’enregistrer une forte progression. Début août, Meta a indiqué que le réseau social avait franchi le cap des 500 millions d’utilisateurs actifs mensuels, moins de trois ans après son lancement.

Cette croissance s’explique notamment par l’arrivée régulière de nouvelles fonctionnalités, parmi lesquelles les messages privés (DM), les Ghost Posts, la messagerie sur ordinateur et désormais l’évolution des Live Chats.

En multipliant les nouveautés, Meta cherche clairement à faire de Threads une plateforme capable de rivaliser durablement avec X, tout en proposant des outils de conversation plus modernes et davantage orientés vers les communautés.