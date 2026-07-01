Accueil » Google ajoute des vidéos courtes à NotebookLM pour résumer vos documents en 60 secondes

Google ajoute des vidéos courtes à NotebookLM pour résumer vos documents en 60 secondes

Google ajoute des vidéos courtes à NotebookLM pour résumer vos documents en 60 secondes

Google continue d’enrichir NotebookLM, son assistant de recherche basé sur l’intelligence artificielle. Après les résumés audio et les cartes mentales, la firme de Mountain View introduit désormais les Short Video Overviews, une nouvelle fonctionnalité capable de transformer des documents complexes en courtes vidéos verticales d’environ une minute.

Inspiré du format popularisé par TikTok, Instagram Reels ou encore YouTube Shorts, cet outil ne cherche pas à divertir, mais à faciliter l’apprentissage. L’objectif est de permettre aux utilisateurs de comprendre rapidement les idées essentielles d’un document sans avoir à parcourir des dizaines de pages.

Des vidéos de 60 secondes pour comprendre l’essentiel nb

Avec les Short Video Overviews, NotebookLM analyse les sources importées par l’utilisateur — qu’il s’agisse de PDF, de notes de cours, de rapports ou de documents de recherche — puis génère automatiquement une courte vidéo explicative.

Plutôt qu’un simple résumé textuel, l’IA crée une présentation visuelle illustrant les principaux concepts du document. Ce format s’inspire directement des vidéos verticales qui dominent aujourd’hui les réseaux sociaux, tout en les adaptant à un usage éducatif et professionnel.

Google mise ainsi sur une consommation plus rapide de l’information, sans sacrifier la compréhension des notions importantes.

Une fonctionnalité pensée pour les étudiants…

L’une des cibles les plus évidentes de cette nouveauté reste le monde de l’éducation. Réviser un chapitre entier ou retrouver rapidement une notion précise peut parfois nécessiter de relire plusieurs dizaines de pages de notes. Avec NotebookLM, quelques secondes suffisent désormais pour obtenir une explication synthétique sous forme de vidéo.

Cette approche pourrait séduire les étudiants qui privilégient l’apprentissage visuel. Certaines notions complexes deviennent souvent beaucoup plus faciles à comprendre lorsqu’elles sont accompagnées de schémas ou d’illustrations plutôt que de longs paragraphes.

Dans un contexte où les outils d’intelligence artificielle s’imposent progressivement dans les établissements scolaires et universitaires, Google cherche clairement à faire de NotebookLM un véritable assistant d’apprentissage.

…mais aussi pour les créateurs de contenu

Cette nouveauté ne s’adresse pas uniquement aux étudiants. Les créateurs de contenu, les formateurs ou encore les professionnels amenés à vulgariser des sujets techniques pourraient eux aussi y trouver un véritable gain de temps.

Aujourd’hui, transformer un rapport de plusieurs dizaines de pages en une vidéo pédagogique demande généralement plusieurs heures de travail. Si NotebookLM est capable de produire automatiquement une première version claire et structurée, cela pourrait considérablement accélérer la création de contenus éducatifs destinés aux réseaux sociaux ou aux plateformes de formation.

L’outil pourrait également servir de point de départ avant un montage plus élaboré.

Une réponse à notre nouvelle façon de consommer l’information

Cette nouvelle fonctionnalité illustre aussi une tendance de fond. Les formats courts occupent désormais une place centrale sur la plupart des plateformes numériques. Après TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts, X ou même Netflix, les utilisateurs sont de plus en plus habitués à consommer l’information en quelques dizaines de secondes.

Google ne fait finalement qu’adapter NotebookLM à ces nouveaux usages.

Cette évolution soulève toutefois une question intéressante : les plateformes développent-elles des outils adaptés à notre baisse de capacité d’attention, ou participent-elles elles-mêmes à ce phénomène ?

Transformer un document scientifique en une vidéo d’une minute constitue sans doute un excellent moyen d’obtenir une vue d’ensemble. En revanche, cela ne remplacera jamais la lecture approfondie lorsqu’un sujet demande une véritable analyse.

Une fonctionnalité réservée aux abonnés… pour le moment

Les Short Video Overviews sont actuellement déployées pour les abonnés NotebookLM AI Pro et NotebookLM AI Ultra, aussi bien sur le web que sur les applications mobiles.

Google précise toutefois que cette première version présente encore quelques limitations. À l’heure actuelle, seuls les documents rédigés en anglais sont compatibles avec cette fonctionnalité. Comme pour les autres outils d’intelligence artificielle de l’entreprise, une prise en charge d’autres langues devrait progressivement arriver dans les prochains mois.

Bonne nouvelle également pour les utilisateurs de la version gratuite : Google a confirmé que cette fonctionnalité sera prochainement disponible sans abonnement, même si aucune date précise n’a encore été communiquée.

Google continue de faire évoluer NotebookLM

Depuis son lancement, NotebookLM évolue rapidement et s’impose comme l’un des projets d’intelligence artificielle les plus intéressants de Google.

Après les résumés audio façon podcast, les cartes mentales, les guides d’étude et les analyses automatiques de documents, l’arrivée des vidéos courtes confirme l’ambition de Google : transformer NotebookLM en un véritable assistant personnel capable d’adapter le format des informations aux besoins de chaque utilisateur.

Si cette nouvelle fonctionnalité tient ses promesses, elle pourrait rapidement devenir un outil incontournable pour les étudiants, les enseignants, les chercheurs et tous ceux qui manipulent quotidiennement de grandes quantités d’informations.