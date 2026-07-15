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Huawei Pura 90s Pro et Pro Max : les nouveaux flagships photo arrivent à l’international

Huawei Pura 90s Pro et Pro Max : les nouveaux flagships photo arrivent à l’international

Deux mois après leur lancement en Chine, les Huawei Pura 90 Pro et Pura 90 Pro Max s’apprêtent à franchir les frontières. Pour leur commercialisation internationale, les deux smartphones adoptent les noms Pura 90s Pro et Pura 90s Pro Max, avec une disponibilité prévue dès le 1er août sur certains marchés.

Huawei mise une nouvelle fois sur la photographie mobile, des batteries généreuses et un design particulièrement travaillé. Mais, en dehors de Chine, la question de l’écosystème logiciel reste toujours aussi déterminante.

Un capteur principal à ouverture physique variable

La photographie reste le principal argument des deux smartphones. Le Pura 90s Pro comme le Pro Max embarquent un capteur principal de 50 mégapixels au format 1/1,28 pouce, associé à la technologie LOFIC, conçue pour améliorer la dynamique dans les scènes très contrastées.

L’objectif dispose également d’une véritable ouverture physique variable, comprise entre f/1.4 et f/4.0.

Dans l’obscurité, l’appareil peut ouvrir largement le diaphragme afin de capter davantage de lumière. En pleine journée, il peut au contraire le refermer pour maximiser la netteté et mieux contrôler la profondeur de champ. Les utilisateurs avancés pourront également ajuster ce réglage manuellement depuis le mode Pro.

Huawei conserve par ailleurs sa matrice de couleurs RYYB, utilisée sur ses flagships depuis la série P30. Celle-ci remplace certains pixels verts par des pixels jaunes afin d’augmenter la sensibilité lumineuse, notamment en basse lumière.

Le Pura 90s Pro Max mise sur un téléobjectif de 200 mégapixels

Les différences les plus importantes apparaissent au niveau des autres capteurs. Le Pura 90s Pro Max adopte un téléobjectif périscopique de 200 mégapixels, doté d’un imposant capteur de 1/1,28 pouce et d’un zoom optique 4x. Une configuration particulièrement ambitieuse, pensée autant pour les longues focales que pour les portraits et la macrophotographie.

Le Pura 90s Pro conserve lui aussi un zoom périscopique 4x, mais avec un capteur plus classique de 50 mégapixels. L’ultra grand-angle creuse également l’écart avec un capteur de 40 mégapixels sur le Pura 90s Pro Max, et 12,5 mégapixels sur le Pura 90s Pro.

Huawei utilise le téléobjectif périscopique pour les photos macro, une approche généralement plus qualitative que l’utilisation de l’ultra grand-angle. Le modèle Pro se distingue même par une distance minimale de mise au point annoncée à seulement 5 cm.

Les deux smartphones bénéficient enfin d’une stabilisation annoncée au niveau CIPA 7.0, capable de compenser jusqu’à sept stops de mouvement selon Huawei.

Un design qui ne cherche pas la discrétion

Huawei accorde également une grande importance aux finitions. Le Pura 90s Pro sera proposé dans plusieurs coloris très expressifs : Guava Soda, mêlant vert pastel, jaune et rose, Orange Soda, dominé par des tons orange et jaunes, Coconut White, associant blanc et rose très pâle et Mulberry Black, plus sobre.

Le Pura 90s Pro Max adopte de son côté les finitions : Graphite Black, Blush Gold, Orange Ocean et Blaze Purple.

Les deux appareils reposent sur un cadre en aluminium, une face avant totalement plate et une protection Kunlun Glass. Leur imposant module photo triangulaire ne passe pas inaperçu, mais il reflète aussi l’importance accordée au matériel photographique.

Les certifications IP68 et IP69 assurent une résistance élevée à l’eau, à la poussière et aux jets sous pression, un niveau de protection encore rare sur les flagships occidentaux.

Deux écrans OLED, jusqu’à 6,9 pouces

Le Pura 90s Pro embarque un écran OLED LTPO de 6,6 pouces, affichant une définition de 2 760 × 1 256 pixels et un taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz. Le Pura 90s Pro Max passe à une dalle de 6,9 pouces, avec une définition de 2 880 × 1 308 pixels.

Huawei annonce également une meilleure résistance aux rayures et un traitement antireflet plus avancé sur le modèle Pro Max.

Kirin 9030s et batterie de 6 000 mAh

Les deux smartphones sont animés par le Kirin 9030s, une puce maison gravée en 5 nm. Elle associe un processeur à huit cœurs, un GPU Maleoon 935F, et un NPU Da Vinci pour les traitements d’intelligence artificielle exécutés localement. Les deux modèles disposent de 12 Go de mémoire LPDDR5X et de 256 ou 512 Go de stockage UFS 4.1.

Huawei annonce une batterie de 6 000 mAh sur les versions internationales. Dans l’Union européenne, la capacité officiellement affichée serait toutefois limitée à 5 270 mAh pour des raisons liées à la méthode réglementaire de déclaration, alors que le composant physique serait identique selon les informations disponibles.

Le Pura 90s Pro Max accepte une recharge filaire de 100 W, contre 66 W pour le Pura 90s Pro.

HarmonyOS 6.1, mais toujours sans les services Google

Les deux smartphones fonctionnent sous HarmonyOS 6.1. Depuis 2025, le système de Huawei s’est davantage éloigné d’Android, même si cette version conserve encore une couche de compatibilité permettant d’installer certains fichiers APK.

La situation reste toutefois plus complexe sur les marchés internationaux.

En Chine, Huawei dispose d’un écosystème AppGallery beaucoup plus riche. En Europe, les utilisateurs devront encore souvent recourir à l’installation manuelle d’applications pour accéder à certains services populaires, notamment ceux dépendant fortement de Google.

Cette compatibilité avec les APK pourrait en outre disparaître avec HarmonyOS 7, ce qui renforcerait encore la dépendance à l’écosystème natif de Huawei.

Des fonctions IA variables selon les régions

Huawei intègre également une nouvelle version de son assistant Celia AI, accompagnée de plusieurs outils d’intelligence artificielle :

suppression des reflets

déplacement d’éléments dans une image

composition photo assistée

transfert de données entre iPhone et Huawei

traduction avancée

Toutes ces fonctions ne seront toutefois pas disponibles partout. Les versions commercialisées dans l’Union européenne pourraient se limiter à AI Composition 3.0 ainsi qu’au transfert de données entre les appareils iOS et Huawei.

Prix et disponibilité

Les Huawei Pura 90s Pro et Pura 90s Pro Max seront commercialisés à partir du 1er août. Les tarifs européens annoncés seraient les suivants :

Modèle Prix Pura 90s Pro 12 Go / 256 Go 899 € Pura 90s Pro 12 Go / 512 Go 1 049 € Pura 90s Pro Max 12 Go / 256 Go 1 149 € Pura 90s Pro Max 12 Go / 512 Go 1 299 €

Avec ces prix, Huawei se positionne frontalement face aux modèles premium d’Apple, Samsung, Honor, Oppo ou Vivo.

Des flagships impressionnants, freinés par leur écosystème

Sur le plan matériel, les Pura 90s Pro et Pro Max affichent une ambition difficile à contester. Le capteur principal à ouverture variable, le téléobjectif de 200 MP du Pro Max, les grandes batteries et la certification IP69 placent Huawei parmi les constructeurs les plus audacieux du marché.

Le principal obstacle reste pourtant inchangé.

En dehors de Chine, la qualité du matériel doit composer avec un écosystème logiciel plus limité, l’absence native des services Google et une disponibilité inégale des fonctions IA. Pour les passionnés de photographie capables de s’adapter à HarmonyOS, ces smartphones peuvent apparaître comme de véritables vitrines technologiques. Pour le grand public européen, ils demanderont encore plusieurs compromis.