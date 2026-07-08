Revirement de dernière minute chez Anthropic. Alors que Claude Fable 5 devait disparaître des avantages inclus dans les abonnements payants dès le 8 juillet, l’entreprise a finalement décidé de prolonger son accès promotionnel. Les utilisateurs éligibles pourront continuer à utiliser le modèle sans surcoût jusqu’au 12 juillet 2026 à 23 h 59.

Cette décision intervient quelques heures seulement avant l’entrée en vigueur des nouvelles conditions d’utilisation initialement annoncées.

Fable 5 : Quelques jours de répit pour les abonnés

Anthropic confirme que Claude Fable 5 reste accessible aux abonnés des offres Pro, Max, Team ainsi qu’aux clients Enterprise disposant de licences premium. Pendant cette période de prolongation, les règles ne changent pas.

Les utilisateurs peuvent continuer à consacrer jusqu’à 50 % de leur quota hebdomadaire à Claude Fable 5, sans coût supplémentaire. Une fois cette limite atteinte, deux possibilités restent disponibles : acheter des crédits d’utilisation pour continuer à exploiter Fable 5, ou basculer vers un autre modèle Claude afin d’utiliser le reste du quota hebdomadaire inclus dans l’abonnement.

Aucune activation particulière n’est nécessaire : l’accès est automatiquement disponible sur les comptes éligibles.

Une disponibilité sur toutes les plateformes Claude

Cette prolongation concerne l’ensemble de l’écosystème Claude. Les utilisateurs peuvent accéder à Claude Fable 5 depuis l’application web, les applications de bureau, les applications mobiles, Claude Code et les autres produits compatibles proposés par Anthropic.

En revanche, les appels via l’API restent facturés séparément selon la grille tarifaire habituelle.

Une mesure qui reste provisoire

Toutefois, Anthropic précise que cette décision ne constitue pas un changement définitif de sa politique. À partir du 13 juillet, Claude Fable 5 ne fera plus partie des modèles inclus dans les quotas hebdomadaires des abonnements. Les utilisateurs souhaitant continuer à l’utiliser devront alors activer les usage credits, un système de facturation à l’utilisation déjà proposé par Anthropic.

Autrement dit, cette prolongation offre seulement quelques jours supplémentaires avant l’entrée en vigueur du nouveau modèle économique.

Anthropic évoque un retour… sans calendrier

L’entreprise laisse néanmoins entrevoir une évolution possible. Anthropic indique toujours souhaiter réintégrer Claude Fable 5 parmi les avantages standards des abonnements payants lorsque les capacités de calcul le permettront.

Pour l’instant, aucun calendrier n’a toutefois été communiqué.

Cette situation illustre les défis auxquels sont confrontés les éditeurs de modèles d’intelligence artificielle les plus avancés. À mesure que leur popularité augmente, les coûts d’inférence et la disponibilité des ressources de calcul deviennent des paramètres déterminants dans la définition des offres commerciales.

Le cas de Claude Fable 5 montre ainsi que, même pour les abonnés payants, l’accès aux modèles les plus performants reste directement lié à la capacité des infrastructures à absorber la demande.