Après les récapitulatifs annuels de Spotify, YouTube ou encore Uber, le concept de la rétrospective personnalisée s’invite dans l’univers de l’intelligence artificielle. Anthropic vient de présenter Reflect, une nouvelle fonctionnalité pour son assistant Claude qui propose aux utilisateurs une analyse détaillée de leurs habitudes d’utilisation sur un mois, trois mois, six mois ou une année complète.

Plus qu’un simple tableau de bord statistique, Reflect ambitionne d’aider chacun à comprendre la place que l’IA occupe dans son quotidien.

Claude Reflect : Un tableau de bord centré sur vos habitudes

Accessible depuis les paramètres de Claude, Reflect dresse un portrait de la manière dont chaque utilisateur interagit avec le chatbot. L’outil met notamment en évidence les principaux sujets abordés avec Claude, les types de tâches les plus souvent confiées à l’assistant ou encore les périodes de la journée où son utilisation est la plus intensive.

Anthropic indique également préparer l’affichage du temps total passé avec Claude, afin de fournir une vision encore plus précise de l’utilisation réelle de son assistant.

Encourager une utilisation plus réfléchie de l’IA

Reflect ne se contente pas d’afficher des statistiques. Le tableau de bord invite régulièrement l’utilisateur à prendre du recul grâce à des questions de réflexion. Parmi les exemples donnés par Anthropic figure notamment : « Quelle est la chose que vous souhaitez continuer à faire vous-même, même si Claude pourrait l’accomplir plus rapidement ? ».

L’objectif affiché est d’encourager une utilisation consciente de l’intelligence artificielle plutôt qu’une délégation systématique des tâches.

Une fois la question posée, Claude propose ensuite… d’en discuter avec l’utilisateur afin d’approfondir sa réflexion.

Des conseils personnalisés

Le système met également en avant certains comportements observés au fil des conversations. Il peut par exemple remarquer qu’un utilisateur retravaille systématiquement les brouillons d’e-mails générés par Claude avant leur envoi et élabore lui-même une stratégie avant de déléguer les tâches d’exécution à l’assistant.

Anthropic présente ces observations comme un moyen d’aider chacun à développer des compétences lui permettant de conserver sa créativité et son esprit critique malgré l’utilisation de l’IA.

Cette approche s’inscrit dans la stratégie de communication de l’entreprise, qui positionne Claude comme un collaborateur intellectuel davantage qu’un simple outil d’automatisation.

Des fonctions pour mieux gérer son temps

Reflect introduit également plusieurs outils de bien-être numérique. Les utilisateurs pourront notamment définir des heures de pause pendant lesquelles Claude cessera de solliciter leur attention ou encore des rappels invitant à faire une pause après une certaine durée d’utilisation.

Ces fonctionnalités rappellent les outils de gestion du temps déjà présents sur de nombreuses plateformes numériques, désormais adaptés aux assistants conversationnels.

Des limites sur les données analysées

Anthropic précise que Reflect ne parcourt pas l’ensemble des données accessibles via les intégrations de Claude. Ainsi, le tableau de bord ne lit pas directement les contenus présents dans les e-mails ou les fichiers connectés, ignore les conversations réalisées en mode Incognito et exclut les échanges liés aux intégrations de santé.

Concernant les sujets sensibles, l’entreprise indique que ceux-ci peuvent apparaître dans les analyses uniquement sous une forme très générale, sans reprendre le détail des conversations.

Disponible dès aujourd’hui en version bêta

Reflect est proposé en version bêta. La fonctionnalité est accessible aux utilisateurs gratuits de Claude, aux abonnés Pro et aux abonnés Max. Elle nécessite toutefois que la fonction Memory soit activée afin que Claude puisse analyser l’historique des conversations.

Anthropic précise également que Reflect sera prochainement intégré à Claude Cowork, son environnement destiné aux tâches collaboratives et aux agents IA.

Une nouvelle étape dans l’évolution des assistants IA

Avec Reflect, Anthropic illustre une évolution intéressante du marché de l’intelligence artificielle. Jusqu’à présent, les assistants conversationnels se concentraient essentiellement sur la production de réponses ou l’automatisation de tâches. Désormais, ils commencent également à analyser leur propre utilisation afin d’aider leurs utilisateurs à mieux comprendre leurs habitudes numériques.

Cette approche marque un changement de perspective : l’IA ne cherche plus uniquement à accomplir davantage de travail, mais aussi à accompagner une réflexion sur la manière dont elle influence nos méthodes de pensée et d’organisation. Une ambition cohérente avec la vision d’Anthropic, qui tente depuis plusieurs années de positionner Claude comme un véritable partenaire intellectuel plutôt qu’un simple générateur de contenu.