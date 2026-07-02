Nothing officialise les Ear (3a), ses nouveaux écouteurs sans fil à moins de 100 euros

Après plusieurs rumeurs, Nothing confirme officiellement l’arrivée de ses nouveaux écouteurs sans fil Ear (3a). Ils seront présentés le 7 juillet à 12 h, le même jour que le lancement du Nothing Phone (4b).

En dévoilant simultanément un nouveau smartphone et de nouveaux écouteurs, la marque britannique poursuit le développement de son écosystème de produits connectés.

Un design transparent fidèle à l’identité de Nothing

Pour annoncer les Ear (3a), Nothing a publié une courte vidéo de présentation mettant en avant plusieurs coloris. Les futurs écouteurs seront proposés en blanc, noir, jaune et rose. Ils conservent le design transparent devenu la signature de Nothing, tout en apportant davantage de choix grâce à ces nouvelles finitions.

La marque précise également que cette vidéo promotionnelle a été tournée avec le futur Nothing Phone (4b), un clin d’œil destiné à illustrer les capacités photo du smartphone.

Un tarif qui devrait rester abordable

Nothing n’a pas encore communiqué le prix officiel de ses Ear (3a). Toutefois, plusieurs fuites évoquent un tarif proche de celui des précédents Ear (a), soit environ 99 euros en Europe. Si cette information se confirme, les Ear (3a) viendront occuper le segment des écouteurs sans fil abordables, tout en restant positionnés sous les modèles plus haut de gamme de la série Ear.

Pour l’instant, Nothing n’a dévoilé aucune fiche technique.

Les améliorations attendues concernent notamment une meilleure qualité audio, une autonomie plus importante, une réduction de bruit active plus performante et une éventuelle prise en charge de la recharge sans fil du boîtier.

Comme les précédents modèles de la gamme « a », les Ear (3a) devraient privilégier un bon rapport qualité-prix plutôt qu’une accumulation de fonctionnalités premium.

Une intégration pensée pour le Nothing Phone

En organisant le lancement des Ear (3a) en même temps que celui du Nothing Phone (4b), Nothing renforce une stratégie déjà mise en place avec ses précédents produits. Les écouteurs devraient bénéficier d’une intégration avancée avec les smartphones de la marque, notamment pour l’appairage rapide, la gestion des commandes ou encore les paramètres audio.

Cette approche permet à Nothing de proposer un écosystème cohérent tout en continuant à se différencier grâce à son identité visuelle.

Rendez-vous le 7 juillet

La présentation officielle des Nothing Ear (3a) est prévue pour le 7 juillet, aux côtés du Nothing Phone (4b). À cette occasion, la marque devrait dévoiler l’ensemble des caractéristiques techniques des écouteurs, notamment leurs haut-parleurs, leurs microphones, leur autonomie ainsi que leurs fonctions de réduction de bruit.

D’ici là, les Ear (3a) s’annoncent déjà comme une nouvelle alternative intéressante sur le segment des écouteurs sans fil à moins de 100 euros, un marché où la concurrence reste particulièrement intense.