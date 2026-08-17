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Google aurait laissé apparaître un mystérieux bracelet Fitbit avec écran dans des publicités Pixel 11

Google aurait laissé apparaître un mystérieux bracelet Fitbit avec écran dans des publicités Pixel 11

Google vient peut-être de montrer un produit qu’il n’était pas encore prêt à annoncer. Plusieurs publicités consacrées à la gamme Pixel 11 affichent un petit bracelet connecté doté d’un écran, différent à la fois du Pixel Watch 5 et du récent Fitbit Air. Un simple élément graphique… ou le premier aperçu d’un nouveau tracker Fitbit ?

Un appareil inconnu se glisse dans les publicités Pixel 11

Le mystère est apparu dans plusieurs publicités Google diffusées récemment sur YouTube. Des utilisateurs de Reddit ont remarqué qu’aux côtés des nouveaux smartphones Pixel 11 et de la Pixel Watch 5 figurait un petit wearable jusqu’ici inconnu. 9to5Google a ensuite confirmé qu’au moins plusieurs publicités distinctes montrent le même appareil.

Le détail est important.

S’il ne s’agissait que d’un unique visuel, l’hypothèse d’une erreur de rendu ou d’un élément générique aurait été facile à défendre. Le fait que le produit apparaisse à plusieurs reprises dans différentes créations publicitaires rend cette explication un peu moins évidente.

Pour autant, Google n’a encore annoncé aucun nouveau tracker et rien ne permet d’affirmer que cet appareil sera réellement commercialisé. Pour l’instant, nous avons donc essentiellement un indice visuel — intriguant, mais loin d’une confirmation.

Ce n’est ni une Pixel Watch 5 ni un Fitbit Air

Le wearable possède une silhouette beaucoup plus fine qu’une montre connectée classique. 9to5Google décrit un boîtier rappelant la forme compacte du Fitbit Air, mais avec un écran oblong qui rapproche davantage l’appareil d’un bracelet de type Fitbit Charge. L’interface affichée semble même reprendre certains codes graphiques de la Pixel Watch 5.

La différence avec les produits actuellement commercialisés par Google est donc assez nette.

La Pixel Watch 5, officiellement présentée le 12 août 2026, conserve le format circulaire traditionnel de la gamme et débute à 419 euros dans sa version 41 mm. Le Fitbit Air, lancé en mai 2026, suit exactement la philosophie inverse : c’est un bracelet volontairement dépourvu d’écran, pensé pour suivre l’activité, le sommeil et différents indicateurs de santé de manière discrète. Google le commercialise à partir de 99,99 euros.

Le mystérieux produit aperçu dans les annonces se placerait donc précisément entre les deux.

Google pourrait avoir trouvé le chaînon manquant de sa gamme

Ce positionnement aurait beaucoup de sens. Aujourd’hui, le catalogue wearable de Google oppose principalement deux expériences. D’un côté, la Pixel Watch constitue une véritable smartwatch : écran complet, applications, notifications et intégration poussée à l’écosystème Android. De l’autre, le Fitbit Air adopte une approche minimaliste et presque invisible. Il enregistre les données de santé, mais impose de consulter le smartphone pour les afficher puisque son boîtier ne possède aucun écran. Google le présente officiellement comme un tracker « screenless », destiné au suivi continu du bien-être et de l’activité.

Entre ces deux formats existe pourtant une catégorie historiquement importante : celle des bracelets connectés avec écran. Ils sont plus légers et généralement plus autonomes qu’une smartwatch, tout en permettant de vérifier rapidement son rythme cardiaque, son nombre de pas ou ses notifications sans sortir son téléphone.

Le mystérieux appareil pourrait précisément occuper cet espace.

Un héritier du Fitbit Charge ?

Difficile de ne pas penser à la famille Fitbit Charge. Pendant des années, cette gamme a incarné le bracelet connecté premium de Fitbit : format compact, écran vertical et suivi sportif plus évolué que les trackers d’entrée de gamme. Le wearable visible dans les publicités Pixel 11 semble se rapprocher de cette philosophie. 9to5Google souligne lui-même que son apparence générale rappelle davantage un Fitbit Charge qu’un véritable Pixel Watch. Il serait néanmoins prématuré de parler de Fitbit Charge 7 ou d’un autre nom de produit.

Aucune référence logicielle, certification réglementaire ou fuite suffisamment précise ne permet actuellement d’identifier l’appareil. Même son appartenance définitive à la marque Fitbit n’est pas confirmée.

La seule chose réellement observable est son design : un petit tracker doté d’un écran étroit et présenté au milieu de produits Google officiels.

Le Fitbit Air avait justement abandonné l’écran

L’apparition de ce wearable est particulièrement intéressante quelques mois seulement après le lancement du Fitbit Air. Avec ce produit, Google a choisi une direction inhabituelle : retirer complètement l’écran pour privilégier un bracelet plus léger et discret. Le Fitbit Air promet notamment jusqu’à une semaine d’autonomie et transfère l’essentiel de l’expérience vers l’application Google Health.

Cette philosophie rapproche le produit de solutions comme Whoop : l’utilisateur porte le capteur en permanence mais interagit relativement peu avec lui.

Un nouveau tracker avec écran ne contredirait pas nécessairement cette approche. Il pourrait simplement compléter la gamme. Le Fitbit Air resterait le modèle minimaliste destiné au suivi 24/7, tandis qu’un second appareil viserait les utilisateurs qui veulent consulter immédiatement leurs données sans passer à une véritable montre connectée.

Fitbit reste bien une marque matérielle importante pour Google

Le contexte de 2026 est également particulier. Google a profondément rapproché ses activités Fitbit de sa stratégie globale de santé, avec le lancement de l’application Google Health et le renommage de Fitbit Premium en Google Health Premium.

Pour autant, la marque Fitbit n’a pas disparu du matériel. Le Fitbit Air lancé cette année en est la preuve la plus directe : Google continue d’utiliser le nom pour des wearables spécifiquement orientés vers la santé et le fitness. Un nouveau bracelet avec écran pourrait donc permettre de maintenir une distinction assez claire.

Pixel Watch resterait la marque des montres intelligentes complètes. Fitbit pourrait continuer d’occuper le territoire du suivi santé plus spécialisé et accessible. Cette séparation donnerait également à Google davantage de latitude pour concurrencer des appareils comme les Xiaomi Smart Band ou les trackers de Garmin sans devoir réduire le prix ou la complexité de la Pixel Watch.

Une alternative plus légère à la Pixel Watch 5

Le timing serait particulièrement pertinent après l’annonce de la Pixel Watch 5.

Google a présenté sa nouvelle montre le 12 août avec des améliorations principalement internes et logicielles, tout en conservant le design circulaire désormais emblématique de la gamme. Elle sera disponible à partir du 20 août.

Mais une Pixel Watch ne convient pas à tout le monde.

Certains utilisateurs n’ont aucun besoin d’applications au poignet, d’une interface Wear OS complète ou d’un écran aussi imposant. Ils veulent surtout suivre leur sommeil, leur fréquence cardiaque et leurs séances d’entraînement.

Un bracelet plus fin offrirait potentiellement une meilleure autonomie, davantage de confort la nuit et un prix inférieur.

C’est précisément le territoire historique de Fitbit.

Google pourrait vouloir bâtir une gamme de wearables à trois niveaux

Si ce mystérieux tracker est réel, la stratégie de Google deviendrait particulièrement cohérente. Le groupe disposerait alors d’une offre en trois étages. Le Fitbit Air servirait d’entrée de gamme minimaliste, sans écran et centrée sur le suivi passif. Un bracelet avec affichage pourrait occuper le milieu du catalogue, avec davantage d’interactions mais sans toute la complexité d’une smartwatch. Enfin, la Pixel Watch 5 resterait le produit premium, avec Wear OS et l’intégration la plus complète aux smartphones Pixel et aux services Google.

Sur le plan commercial, cette architecture serait beaucoup plus flexible qu’une gamme reposant uniquement sur le Fitbit Air et la Pixel Watch. Elle permettrait surtout de couvrir plusieurs niveaux de prix et plusieurs types d’utilisateurs avec des produits clairement différenciés.

Une publicité n’est toutefois pas une annonce produit

Il faut rester particulièrement prudent. Google n’a confirmé ni le nom, ni la fonction, ni même l’existence commerciale de ce wearable. Les publicités ne constituent pas non plus une preuve absolue. Les campagnes marketing utilisent parfois des rendus intermédiaires, des prototypes ou des éléments graphiques qui ne correspondent pas nécessairement à des produits destinés au marché.

9to5Google note justement qu’il est encore impossible de déterminer s’il s’agit réellement d’un nouveau tracker ou simplement d’un élément présent dans les visuels publicitaires. La répétition du produit dans plusieurs annonces rend le mystère plus intéressant, mais elle ne transforme pas la rumeur en confirmation.

Google vient peut-être de créer son propre teasing involontaire

C’est finalement ce qui rend cette apparition si efficace. Le produit n’a pas de nom. Il n’a pas de prix. Il n’a pas de fiche technique. Et, Google ne l’a pas annoncé. Pourtant, quelques secondes au milieu d’une publicité Pixel suffisent pour relancer immédiatement la question de l’avenir de Fitbit et de la stratégie wearable du groupe.

Un bracelet intermédiaire entre le Fitbit Air et la Pixel Watch aurait effectivement du sens. Il pourrait offrir la discrétion et l’autonomie d’un tracker tout en retrouvant ce que le Fitbit Air a volontairement supprimé : un écran permettant de consulter ses données sans smartphone.

Reste à savoir si Google vient réellement de dévoiler trop tôt son prochain Fitbit, ou si les internautes sont simplement en train d’analyser un élément graphique qui ne dépassera jamais le stade de la publicité.

Dans les deux cas, Google a réussi quelque chose d’assez rare : transformer un minuscule appareil aperçu en arrière-plan en l’un des produits les plus intrigants de sa nouvelle gamme Pixel.