Samsung pourrait préparer l’un de ses changements de design les plus visibles depuis plusieurs générations de Galaxy S. De nouveaux dessins attribués à un dépôt de design repéré dans la base de l’OMPI montrent trois capteurs regroupés dans une longue barre horizontale, une approche qui évoque immédiatement les Pixel de Google — mais aussi, plus lointainement, le Galaxy S10.

Une barre photo horizontale pour le Galaxy S27 ?

Les images publiées par SammyGuru montrent un smartphone dont les trois caméras arrière sont alignées côte à côte à l’intérieur d’un unique module horizontal. C’est une rupture nette avec le langage esthétique adopté par Samsung sur ses Galaxy S récents, où les capteurs sont présentés de manière beaucoup plus indépendante.

Ces dessins proviennent de la WIPO Global Design Database et pourraient correspondre à une piste explorée pour le futur Galaxy S27. Le reste du téléphone paraît en revanche beaucoup plus familier, avec des coins arrondis et des tranches relativement plates.

Autrement dit, Samsung ne semblerait pas vouloir redessiner entièrement son flagship. Le constructeur pourrait plutôt concentrer le changement sur un élément devenu central dans l’identité visuelle des smartphones : le bloc photo.

Difficile de ne pas penser aux Pixel

L’inspiration visuelle la plus évidente vient de Google. Les derniers Pixel utilisent depuis plusieurs générations un module photo horizontal qui traverse une partie importante de la face arrière. Le dessin attribué au Galaxy S27 suit une logique comparable : les capteurs ne flottent plus individuellement, mais sont intégrés dans un élément unique.

Toutefois, il serait prématuré de parler de copie. Les modules photo horizontaux existent depuis longtemps dans l’industrie, y compris chez Samsung lui-même. Le Galaxy S10 commercialisé en 2019 regroupait déjà ses trois caméras arrière dans une longue zone horizontale. Samsung confirmait alors une configuration associant ultra grand-angle, capteur principal et téléobjectif dans ce module intégré.

Si le Galaxy S27 adopte réellement cette forme, il s’agirait donc autant d’un retour à une ancienne idée Samsung que d’un rapprochement avec le design contemporain des Pixel.

Un retour en arrière après plusieurs années de capteurs plus indépendants

La famille Galaxy S a beaucoup fait évoluer son bloc photo au cours des dernières années. Avec les Galaxy S22 et S22+, Samsung utilisait encore son design Contour-Cut, un module qui se prolongeait visuellement jusque dans le cadre métallique de l’appareil. La marque présentait alors cette intégration comme l’un des éléments distinctifs du design de la gamme.

Samsung a ensuite évolué vers une présentation plus minimaliste dans laquelle chaque objectif ressort davantage séparément de la coque. La barre horizontale aperçue dans ces dessins constituerait donc un nouveau revirement. Plutôt que de chercher à faire disparaître visuellement le module photo, Samsung reviendrait à une structure clairement identifiable — et potentiellement beaucoup plus forte graphiquement.

Le module paraît presque affleurant, mais il faut rester prudent

L’un des dessins est particulièrement intrigant : la barre photo semble presque alignée avec le verre arrière. Une telle intégration rendrait évidemment le smartphone plus élégant et pourrait limiter l’effet de bascule lorsqu’il est posé sur une table. Mais, il ne faut probablement pas interpréter trop littéralement cette épaisseur.

Les dessins de brevets ou de dépôts de design sont généralement destinés à protéger une forme générale, et non à communiquer les dimensions finales au dixième de millimètre près. Le rendu presque plat peut donc simplement être une simplification graphique.

Sur un flagship, supprimer complètement la protubérance photo serait en outre techniquement difficile sans réduire l’espace disponible pour les optiques ou augmenter fortement l’épaisseur générale du téléphone. Une bosse moins prononcée paraît donc plus réaliste qu’un module parfaitement plat.

Une barre plus basse pourrait toutefois avoir des avantages pratiques

Même sans disparaître totalement, un bloc photo mieux intégré pourrait améliorer plusieurs détails d’usage. Un relief réduit limiterait les risques d’accrochage et rendrait potentiellement le téléphone plus stable lorsqu’il est posé. Il pourrait également faciliter la conception d’accessoires magnétiques.

Certaines rumeurs précédentes autour de la série Galaxy S27 ont justement associé une possible refonte du module photo à l’intégration plus poussée de la recharge magnétique. Cette hypothèse reste non confirmée, mais elle n’est pas absurde d’un point de vue industriel.

Le standard Qi2 repose précisément sur un système d’alignement magnétique destiné à positionner correctement le smartphone sur le chargeur, avec pour objectifs une meilleure efficacité et une utilisation plus simple.

Réorganiser la disposition des composants internes peut donc avoir des conséquences très concrètes sur le design externe.

Le design pourrait aussi servir à unifier visuellement la gamme

Samsung fait face à un autre problème : ses smartphones sont devenus très homogènes. Les familles Galaxy S, A et certains autres modèles ont adopté des codes visuels proches, notamment autour des objectifs arrière séparés. Cette cohérence renforce la reconnaissance de la marque, mais elle rend aussi plus difficile la différenciation d’un flagship à plusieurs centaines d’euros d’un modèle beaucoup moins cher.

Une barre photo spécifique au Galaxy S27 pourrait redonner une identité plus forte à la série premium. Ce type de changement est particulièrement efficace parce qu’il reste immédiatement visible, même à distance. Apple utilise le bloc photo carré comme élément de reconnaissance de l’iPhone. Google possède sa barre Pixel. Samsung pourrait vouloir reconstruire un marqueur aussi fort pour sa prochaine génération.

Une évolution qui pourrait concerner surtout le Galaxy S27 standard

Les dessins montrent une configuration à trois capteurs, ce qui évoque naturellement davantage le Galaxy S27 classique que le futur Ultra. Cela ne permet toutefois pas d’identifier définitivement le modèle concerné. Samsung pourrait utiliser plusieurs variantes de ce design au sein de la gamme, ou simplement avoir déposé différentes pistes en parallèle.

Le Galaxy S27 Ultra, avec ses besoins photographiques plus complexes, pourrait notamment nécessiter une disposition différente pour son téléobjectif ou ses capteurs supplémentaires. Pour l’instant, il est donc plus prudent de parler d’un possible langage de design pour la famille S27 que d’un dessin définitif applicable à tous les modèles.

Un dépôt de design n’est jamais une confirmation de lancement

C’est la principale réserve. Les entreprises technologiques déposent régulièrement des brevets et des designs qui ne sont jamais commercialisés. Ces documents servent autant à protéger des idées qu’à préparer des produits réels. Samsung peut donc parfaitement avoir exploré cette barre horizontale avant de choisir une autre solution pour la version finale.

Le fait que le dessin corresponde à des rumeurs antérieures évoquant un module plus unifié rend cependant la piste plus crédible. Il faudra probablement attendre des rendus industriels plus détaillés, des fichiers de coques ou des prototypes pour savoir si Samsung a réellement retenu ce design.

Le Galaxy S27 n’est pas attendu avant 2027

Samsung dispose encore de plusieurs mois pour faire évoluer son projet. La série Galaxy S27 est attendue au début de 2027, selon le calendrier habituel de la gamme, mais Samsung n’a pas encore officialisé la date de présentation ni le design. D’ici là, certaines caractéristiques peuvent encore être modifiées, surtout sur des éléments visibles comme l’épaisseur du bloc photo ou les matériaux.

Ce calendrier explique aussi pourquoi les informations actuelles restent fragmentaires : nous sommes encore dans une phase où circulent davantage de dessins, brevets et éléments de chaîne industrielle que de véritables images du produit final.

Samsung pourrait vouloir rompre avec le minimalisme devenu trop banal

Ce possible changement raconte aussi quelque chose de plus large sur le design des smartphones. Pendant plusieurs années, les constructeurs ont cherché à rendre leurs appareils plus sobres : tranches plates, dos lisses, capteurs individuellement intégrés. Mais, cette recherche de simplicité a progressivement rapproché de nombreux modèles les uns des autres.

Le module photo reste l’un des rares endroits où une marque peut encore imposer une signature immédiatement reconnaissable sans redessiner totalement son téléphone. Samsung semble peut-être arriver à cette conclusion. Une barre horizontale ne révolutionnerait ni l’ergonomie ni la photographie du Galaxy S27. Mais, elle suffirait à transformer immédiatement sa silhouette.

Et après plusieurs générations où les Galaxy S ont surtout évolué par petites touches, ce retour à un bloc photo unifié pourrait finalement être exactement ce qu’il faut pour donner au S27 une identité plus nette.