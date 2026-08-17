WhatsApp s’apprête à rendre ses réactions beaucoup plus personnelles. Une nouvelle fonction en développement permettra de remplacer les six emoji proposés par défaut dans la barre de réactions rapides.

Bonne nouvelle pour les utilisateurs qui n’utilisent jamais les mêmes symboles que WhatsApp ; moins bonne nouvelle, cette personnalisation devrait être réservée aux abonnés WhatsApp Plus.

WhatsApp veut enfin laisser choisir ses réactions rapides

Les réactions emoji sont devenues l’un des moyens les plus rapides de répondre à un message sur WhatsApp. Un appui long suffit pour afficher une petite barre contenant plusieurs réactions courantes. Jusqu’ici, cependant, cette sélection reste imposée par l’application : 👍, ❤️, 😂, 😮, 😢 et 🙏 constituent le noyau fixe de la barre, tandis qu’un bouton « + » permet d’ouvrir l’ensemble du clavier emoji.

WhatsApp travaille désormais à supprimer cette contrainte.

WABetaInfo a repéré dans la bêta WhatsApp pour iOS 26.32.10.16, distribuée via TestFlight, une nouvelle interface permettant aux utilisateurs de remplacer ces réactions par défaut par les emoji de leur choix. Toutefois, la fonction reste en développement et n’est pas encore disponible pour les bêta-testeurs. Il s’agit donc d’un aperçu d’une fonctionnalité future, pas d’un déploiement déjà accessible au grand public.

Android était déjà en avance sur ce chantier

Cette nouveauté n’arrive pas totalement par surprise. WhatsApp avait commencé à développer la même fonction sur Android avec une précédente version bêta, avant que le travail ne soit désormais repéré sur iPhone. Le fait que les deux plateformes soient concernées suggère un déploiement plus large à terme.

Dans son récapitulatif du 16 août, WABetaInfo confirme également que la personnalisation de la barre de réactions fait partie des nouveautés actuellement en développement sur iOS. Meta ne semble donc pas expérimenter une fonction limitée à une seule plateforme : l’objectif paraît bien être de proposer le même niveau de personnalisation sur Android et iOS.

Jusqu’à six emoji entièrement personnalisables

Le principe devrait rester extrêmement simple. Depuis les paramètres de WhatsApp, l’utilisateur pourra accéder à une interface dédiée à ses réactions rapides, puis remplacer un seul emoji ou l’ensemble des six. Une personne qui utilise surtout 🔥, ✅, 👀 ou 🤝 pourra ainsi les placer directement dans la barre principale, sans ouvrir à chaque fois le sélecteur complet.

WhatsApp prévoit également une option permettant de restaurer facilement la sélection d’origine.

Ce changement paraît presque anecdotique, mais il touche à l’un des gestes les plus répétés dans une messagerie moderne. Une réaction est intéressante précisément parce qu’elle évite d’écrire. Si l’emoji souhaité nécessite trois actions supplémentaires pour être trouvé, la fonction perd une partie de son intérêt.

Une petite amélioration qui peut changer beaucoup de conversations

Les six réactions actuellement sélectionnées par WhatsApp couvrent des émotions très générales, mais elles sont loin de correspondre aux habitudes de tous les utilisateurs. Dans une conversation entre amis, certains préféreront une réaction ironique ou un symbole récurrent du groupe.

Dans un environnement professionnel, d’autres peuvent privilégier ✅ pour valider une tâche, 👀 pour signaler qu’un message a été vu ou 👍 pour confirmer rapidement une décision. Une barre personnalisable permet donc à WhatsApp de transformer un raccourci générique en outil réellement adapté au contexte. C’est exactement la logique décrite par WABetaInfo : les réactions deviennent plus rapides lorsqu’elles correspondent aux habitudes de l’utilisateur plutôt qu’à une sélection universelle définie par l’application.

Le problème : la fonction sera réservée à WhatsApp Plus

La partie la plus controversée concerne son modèle économique. Selon WABetaInfo, la personnalisation des réactions fera partie du deuxième ensemble de fonctionnalités de WhatsApp Plus, la nouvelle offre premium de la messagerie. Autrement dit, les utilisateurs gratuits conserveraient les six réactions imposées, tandis que les abonnés pourraient les personnaliser.

Ce choix change complètement la perception de la nouveauté.

La personnalisation d’un raccourci aussi élémentaire aurait facilement pu être considérée comme une amélioration standard de l’application. En la plaçant derrière un abonnement, WhatsApp commence au contraire à transformer de petites fonctions de confort en arguments premium. C’est une stratégie déjà très familière dans d’autres services numériques, mais beaucoup moins naturelle pour une messagerie utilisée quotidiennement par des milliards de personnes.

WhatsApp Plus mise précisément sur la personnalisation

Cette restriction n’est pas isolée. WABetaInfo indique que le premier ensemble de fonctions de WhatsApp Plus comprend notamment des thèmes, des icônes d’application personnalisées, des stickers premium et la possibilité d’épingler jusqu’à 20 conversations. La barre de réactions personnalisable s’inscrit parfaitement dans cette philosophie.

Meta semble vouloir préserver gratuitement les fonctions essentielles de messagerie tout en monétisant davantage la personnalisation et les améliorations de confort.

Le parallèle avec Telegram Premium ou les différentes formules payantes proposées par d’autres services sociaux est évident : ne pas bloquer la fonction principale, mais réserver les options supplémentaires aux utilisateurs les plus engagés.

Pour WhatsApp, l’enjeu est particulièrement intéressant car la messagerie a historiquement offert une expérience très uniforme à ses utilisateurs. WhatsApp Plus introduit progressivement une nouvelle idée : deux utilisateurs pourraient désormais disposer d’interfaces sensiblement différentes selon leur abonnement.

La fonction n’est pas encore disponible

Il faut néanmoins tempérer les attentes. WABetaInfo précise clairement que la personnalisation des réactions n’est pas activée pour les bêta-testeurs iOS à l’heure actuelle. Elle a simplement été repérée dans le code et l’interface en développement. Aucune date de lancement public n’est encore annoncée. Meta n’a pas non plus communiqué officiellement le calendrier de disponibilité du deuxième groupe de fonctionnalités WhatsApp Plus mentionné par WABetaInfo.

Comme toujours avec les fonctions découvertes dans les versions bêta, certains détails peuvent encore évoluer avant la sortie finale. Le nombre de réactions, l’emplacement du réglage ou même son inclusion définitive dans l’abonnement peuvent théoriquement changer.

Une nouvelle étape dans la monétisation de WhatsApp

Le plus intéressant n’est finalement pas l’emoji lui-même. C’est ce qu’il révèle de l’évolution de WhatsApp. Pendant longtemps, Meta a surtout cherché à monétiser la plateforme par l’intermédiaire des entreprises, des comptes professionnels et des interactions commerciales, tout en maintenant une expérience grand public largement uniforme.

Avec WhatsApp Plus, l’application commence à adopter une logique plus proche des services par abonnement. La personnalisation devient progressivement un produit. Thèmes, icônes, stickers, conversations épinglées et désormais réactions rapides peuvent sembler secondaires lorsqu’on les examine séparément. Ensemble, ils commencent à constituer une offre premium cohérente.

Le défi pour Meta sera de trouver le bon équilibre : proposer suffisamment de valeur aux abonnés sans donner aux utilisateurs gratuits l’impression que des fonctions basiques sont artificiellement verrouillées. Et, une barre de six emoji pourrait bien devenir un premier test grandeur nature de cette frontière.