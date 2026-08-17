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One UI 9.5 : Samsung préparerait une interface plus transparente et inspirée du verre

Samsung pourrait réserver un changement esthétique beaucoup plus marqué à One UI 9.5. De premières captures attribuées à cette future mise à jour montrent une interface enrichie de transparence, de flou et de reflets plus prononcés, avec une volonté évidente de créer davantage de profondeur.

Un virage graphique encore expérimental, alors même que One UI 9 poursuit actuellement sa phase bêta sur les Galaxy S26.

One UI 9.5 commence déjà à se montrer

Samsung n’a encore rien annoncé concernant One UI 9.5, mais le développement de la prochaine évolution intermédiaire de son interface semble avoir commencé. Des captures partagées par le leaker Fahad Ali montrent plusieurs éléments graphiques présentés comme appartenant à une version préliminaire de One UI 9.5.

La principale évolution saute immédiatement aux yeux : Samsung expérimenterait une interface beaucoup plus brillante, transparente et tridimensionnelle. Widgets, panneaux flottants et certains éléments des applications maison afficheraient des contours plus lumineux ainsi que des effets rappelant une surface en verre.

Toutefois, il s’agit de captures provenant d’un logiciel encore profondément en développement. Rien ne garantit donc que cette esthétique sera conservée telle quelle jusqu’à la version finale.

Samsung semble céder à la tendance du « glass UI »

Le verre est en train de redevenir l’une des grandes tendances du design logiciel. Samsung semble vouloir accentuer la transparence de certains éléments, mais surtout jouer davantage avec le flou, les ombres et les reflets.

L’objectif n’est pas uniquement décoratif. Lorsqu’une interface transparente passe devant une image ou une application, elle peut rapidement perdre en lisibilité. Le flou d’arrière-plan permet de conserver l’impression de profondeur tout en maintenant les commandes au premier plan.

Les captures attribuées à One UI 9.5 montrent précisément cette approche. Certains panneaux apparaissent légèrement translucides lorsqu’ils se superposent à d’autres contenus, tandis qu’un assombrissement subtil de l’arrière-plan permet de mieux séparer les différentes couches de l’interface.

Samsung chercherait donc moins à rendre One UI entièrement transparent qu’à donner l’impression que ses composants flottent physiquement au-dessus du contenu.

Des contours plus brillants sur Now Brief et les éléments flottants

Parmi les zones concernées figure notamment Now Brief, l’un des composants utilisés par Samsung pour présenter des informations contextuelles. Ses contours apparaîtraient plus lumineux et plus réfléchissants. Même traitement pour plusieurs éléments flottants des applications Samsung, qui semblent gagner en relief grâce à un mélange de transparence, d’ombre et de reflets sur leurs bordures.

Cette évolution paraît relativement subtile lorsqu’on examine un élément isolé.

Mais, appliquée à l’ensemble du système, elle pourrait profondément modifier la personnalité visuelle de One UI. Samsung a historiquement privilégié de grandes surfaces colorées et des éléments facilement identifiables. One UI 9.5 pourrait ajouter une couche esthétique davantage inspirée du verre et de la lumière.

Difficile de ne pas penser au Liquid Glass d’Apple

La comparaison avec Apple sera inévitable. Depuis l’introduction de Liquid Glass, Apple utilise elle aussi beaucoup plus largement transparence, réfraction, flou et profondeur dans ses interfaces. Samsung ne reproduit pas nécessairement la même approche, mais les deux entreprises semblent désormais explorer un langage graphique assez proche : faire paraître les commandes moins plates et davantage intégrées à ce qui se trouve derrière elles.

Ce mouvement dépasse d’ailleurs Apple et Samsung.

Après plusieurs années dominées par le minimalisme et le flat design, les interfaces recommencent progressivement à adopter ombres, matières et effets de profondeur. One UI 9.5 pourrait être la réponse de Samsung à cette nouvelle phase du design mobile.

L’application Téléphone changerait très peu

Toutefois, toutes les applications ne devraient pas subir une transformation radicale. Dans les captures divulguées, l’application Téléphone conserve globalement son organisation actuelle. Un changement est néanmoins visible : l’icône de recherche aurait été déplacée vers la barre de navigation flottante située en bas de l’écran. Elle prendrait place aux côtés du bouton permettant de créer un nouveau contact et du menu à trois points.

Ce repositionnement peut sembler secondaire, mais il correspond à l’une des philosophies historiques de One UI : placer davantage d’actions importantes dans la partie inférieure de l’écran afin de faciliter leur accès à une main.

Sur des smartphones dépassant régulièrement les 6,5 pouces, cette ergonomie reste particulièrement pertinente.

App Lock pourrait enfin arriver nativement

One UI 9.5 pourrait également apporter une fonction attendue depuis longtemps : App Lock. Selon les informations actuellement disponibles, Samsung travaillerait sur un système permettant de verrouiller individuellement certaines applications. L’utilisateur pourrait ainsi demander une authentification supplémentaire avant l’ouverture d’une application, par exemple à l’aide d’un mot de passe, d’un code PIN ou des données biométriques.

Le principe est particulièrement utile pour les applications bancaires, les gestionnaires de mots de passe, les messageries ou les galeries contenant des informations privées. Samsung propose déjà des solutions de protection comme Secure Folder, mais un véritable verrouillage application par application offrirait une solution beaucoup plus directe.

Là encore, Samsung n’a pas officiellement confirmé cette fonction pour One UI 9.5.

Une évolution qui compléterait la stratégie sécurité de One UI 9

L’arrivée éventuelle d’App Lock serait cohérente avec la direction prise par One UI 9. Samsung a lancé officiellement la bêta de One UI 9 en mai 2026 sur la famille Galaxy S26, avec Android 17 comme base. L’entreprise mettait alors en avant plusieurs améliorations concernant la personnalisation, l’accessibilité et la sécurité.

One UI 9.5 pourrait donc ne pas se limiter à un rafraîchissement esthétique.

Comme souvent avec les versions intermédiaires de One UI, Samsung peut profiter de cette mise à jour pour introduire des fonctions supplémentaires sans attendre une nouvelle version majeure d’Android.

Mais, One UI 9 n’est même pas encore complètement sorti

Le calendrier est justement ce qui rend ces fuites étonnantes. Samsung déploie actuellement One UI 9 Beta 5 sur les Galaxy S26, avec notamment le correctif de sécurité d’août 2026 et plusieurs corrections de bugs. Autrement dit, la version majeure précédente n’a même pas encore achevé son cycle de développement que les premières traces de sa succession intermédiaire apparaissent déjà.

Cela suggère que plusieurs équipes travaillent en parallèle sur différentes branches de One UI. Ce fonctionnement n’a rien d’inhabituel dans le développement logiciel, mais il rappelle à quel point les captures de One UI 9.5 doivent encore être considérées comme préliminaires.

Entre une interface expérimentale testée aujourd’hui et celle distribuée plusieurs mois plus tard, beaucoup de choses peuvent changer.

Une potentielle sortie au printemps 2027

Les rumeurs actuelles situent le lancement de One UI 9.5 autour d’avril ou mai 2027. Ce calendrier serait cohérent avec l’idée d’une version basée sur une évolution intermédiaire d’Android 17 plutôt que sur Android 18. Mais, aucune date n’a été annoncée par Samsung.

L’entreprise n’a pas non plus confirmé l’existence d’un programme bêta public pour One UI 9.5.

Des informations contradictoires circulent déjà sur ce point : certaines sources envisagent un démarrage de la bêta vers la fin de 2026, tandis que d’autres estiment que Samsung pourrait adopter une approche beaucoup plus limitée.

Le calendrier doit donc rester au conditionnel.

Samsung semble vouloir faire évoluer One UI plus rapidement

Au-delà des effets de verre eux-mêmes, ces fuites révèlent surtout une évolution intéressante de la stratégie logicielle de Samsung. Pendant longtemps, One UI changeait visuellement par petites touches. Samsung modifiait certaines icônes, ajustait les couleurs ou réorganisait quelques menus, mais conservait généralement une identité graphique très stable.

Les dernières générations montrent une volonté plus forte d’expérimenter. Panneaux flottants, widgets contextuels, animations plus riches et intégration croissante de Galaxy AI ont progressivement transformé l’interface.

One UI 9.5 pourrait accélérer ce mouvement avec un changement plus visible de matière et de profondeur.

Le défi sera de ne pas sacrifier la lisibilité

Les interfaces transparentes sont séduisantes dans les captures promotionnelles. Elles sont beaucoup plus difficiles à réussir dans la vie réelle. Un panneau translucide doit rester lisible sur un fond blanc, noir, coloré ou rempli de détails. Les animations doivent également rester fluides sur une large gamme d’appareils, pas uniquement sur les Galaxy S Ultra les plus puissants. Enfin, l’utilisation excessive du flou et de la transparence peut rendre une interface visuellement chargée.

Samsung devra donc trouver un équilibre. Si chaque bouton, chaque barre et chaque widget adopte des effets de verre très prononcés, One UI risque de perdre une partie de sa clarté. À l’inverse, utilisés avec modération, ces effets peuvent donner davantage de cohérence et de profondeur à l’ensemble du système.

One UI 9.5 pourrait être plus important qu’un simple « .5 »

C’est peut-être finalement l’aspect le plus intrigant de ces premières images. Une version portant le numéro 9.5 pourrait laisser penser à une mise à jour de transition. Pourtant, Samsung semble tester des changements suffisamment visibles pour modifier sensiblement l’apparence quotidienne des Galaxy.

Si le nouveau traitement du verre, le flou, les contours lumineux et App Lock atteignent réellement la version finale, One UI 9.5 pourrait devenir une mise à jour bien plus significative que son numéro ne le laisse penser.

Il reste désormais à savoir jusqu’où Samsung poussera cette direction. Les captures actuelles sont celles d’un chantier, pas d’un produit terminé. Mais elles dessinent déjà une tendance claire : après des années consacrées à rendre One UI plus fonctionnel et plus intelligent, Samsung semble désormais vouloir lui redonner de la matière, de la lumière et de la profondeur.