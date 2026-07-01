Après plusieurs semaines d’interruption, Anthropic annonce le retour de Claude Fable 5. Le modèle sera de nouveau accessible à partir d’aujourd’hui, après avoir été suspendu à la suite d’une décision des autorités américaines concernant l’accès à certaines IA avancées.

Toutefois, cette reprise s’accompagne de nouvelles mesures de sécurité destinées à limiter les risques d’utilisation abusive.

Pourquoi Claude Fable 5 avait été suspendu ?

Le 12 juin, Anthropic avait reçu une directive du gouvernement américain imposant de restreindre l’accès à Claude Fable 5 ainsi qu’à Claude Mythos 5 pour les utilisateurs étrangers. Selon l’entreprise, cette décision est entrée en vigueur immédiatement.

Faute de disposer d’un système permettant de vérifier en temps réel la nationalité de chaque utilisateur, Anthropic avait choisi de suspendre totalement les deux modèles afin d’éviter tout risque de non-conformité.

Cette interruption concernait aussi bien Claude.ai que la plateforme destinée aux développeurs.

Une faille de sécurité à l’origine des restrictions

Cette décision faisait suite à un rapport publié par des chercheurs d’Amazon. Les chercheurs avaient démontré qu’il était possible, à l’aide d’une technique de contournement (jailbreak), d’amener Claude Fable 5 à produire des informations concernant certaines vulnérabilités logicielles que ses protections étaient censées empêcher de divulguer.

Dans l’un des exemples présentés, le modèle générait même un code illustrant la manière dont une faille pouvait être exploitée.

Toutefois, Anthropic affirme que ses propres analyses ont ensuite montré que plusieurs autres modèles d’intelligence artificielle, y compris Claude Opus 4.8 ainsi que des modèles concurrents, étaient capables de produire des résultats similaires lorsqu’ils étaient soumis à des techniques comparables.

Selon l’entreprise, le problème ne serait donc pas propre à Claude Fable 5.

Un retour progressif dès le 1er juillet

Anthropic indique que Claude Fable 5 sera de nouveau disponible dans le monde entier à compter du 1er juillet. Le modèle sera accessible sur Claude.ai, Claude Platform, Claude Code et Claude Cowork.

Les abonnés Pro, Max, Team ainsi que certains clients Enterprise pourront utiliser Claude Fable 5 dans la limite de 50 % de leur quota hebdomadaire jusqu’au 7 juillet. Au-delà de cette période, son utilisation sera décomptée des crédits habituels.

Anthropic précise également que le déploiement sur AWS, Google Cloud et Microsoft Foundry interviendra dans un second temps.

De nouvelles protections contre les jailbreaks

À l’occasion de ce retour, Anthropic annonce avoir renforcé les protections de son modèle. L’entreprise indique avoir développé un nouveau classificateur capable de détecter et de bloquer la technique de contournement utilisée dans plus de 99 % des cas, selon ses tests internes.

En parallèle, Anthropic affirme travailler avec Amazon, Microsoft et Google à l’élaboration d’un standard commun destiné à évaluer la gravité des différentes techniques de jailbreak visant les modèles d’intelligence artificielle.

L’objectif est de faciliter la comparaison des vulnérabilités entre les différents acteurs du secteur et d’améliorer les réponses apportées face à ces attaques.

Claude Mythos 5 reste soumis à des restrictions

Contrairement à Claude Fable 5, Claude Mythos 5 n’est pas encore de retour pour tous les utilisateurs. Anthropic rappelle que ce modèle avait déjà été réactivé précédemment pour un nombre limité d’organisations américaines autorisées.

L’entreprise indique avoir obtenu, le 26 juin, une nouvelle autorisation des autorités américaines lui permettant d’élargir progressivement cet accès, sans toutefois annoncer de disponibilité mondiale à ce stade.

Avec le retour de Claude Fable 5, Anthropic tourne une page délicate marquée par des contraintes réglementaires inédites. L’épisode illustre également les nouveaux défis auxquels sont confrontés les éditeurs d’IA, entre exigences de sécurité, pressions réglementaires et nécessité de maintenir l’accès à leurs modèles pour les utilisateurs du monde entier.