De nouvelles informations issues de la récente fuite de données ayant touché Tata Technologies continuent d’alimenter les rumeurs autour de l’iPhone 18 Pro. Après avoir révélé l’existence du futur modem Apple C2, plusieurs documents laissent désormais penser qu’Apple pourrait adopter une stratégie jusqu’ici rarement utilisée sur l’iPhone : intégrer des modems différents selon les régions du monde.

Si cette information se confirme, les modèles vendus aux États-Unis ne seraient pas identiques à ceux commercialisés dans le reste du monde.

Apple pourrait adopter une stratégie déjà utilisée par Samsung

Selon les documents divulgués, Apple envisagerait de recourir à une stratégie de double approvisionnement (dual sourcing) pour les modems de l’iPhone 18 Pro et de l’iPhone 18 Pro Max.

Le principe est déjà bien connu chez Samsung.

Le constructeur sud-coréen commercialise régulièrement certaines versions de ses Galaxy avec des processeurs différents selon les marchés. Apple pourrait appliquer une logique similaire, non pas pour le processeur, mais pour le modem 5G.

Les États-Unis conserveraient un modem Qualcomm

Toujours selon cette fuite, les iPhone 18 Pro destinés au marché américain continueraient d’utiliser un modem Qualcomm. Le composant évoqué serait le Snapdragon X80 5G, accompagné de la puce radio SDR875.

Ce choix permettrait de conserver la compatibilité avec les réseaux 5G mmWave, principalement déployés aux États-Unis. Cette technologie offre des débits très élevés, mais reste peu utilisée dans la majorité des autres pays.

Apple s’appuie déjà sur des modems Qualcomm pour les modèles d’iPhone compatibles avec cette norme.

Le modem Apple C2 pour le reste du monde ?

En dehors des États-Unis, Apple pourrait en revanche intégrer son propre modem C2, successeur du C1 inauguré plus tôt sur certains modèles d’iPhone. À ce stade, une inconnue demeure : le C2 prendra-t-il enfin en charge la 5G mmWave ?

Les précédents modems développés par Apple, les C1 et C1X, se limitaient uniquement aux réseaux Sub-6 GHz, beaucoup plus répandus à l’échelle mondiale. Si cette limitation perdure, elle expliquerait pourquoi Apple continuerait de s’appuyer sur Qualcomm pour le marché américain.

Des cartes mères différentes auraient été repérées

Les documents issus de la fuite évoquent également deux références distinctes de carte mère pour l’iPhone 18 Pro. L’une intégrerait les composants nécessaires à la prise en charge du mmWave et serait associée au modem Qualcomm. L’autre serait dépourvue de cette connectique spécifique et fonctionnerait avec le modem Apple C2.

Même si ces références semblent renforcer l’hypothèse d’un double approvisionnement, elles ne constituent pas une confirmation officielle des choix définitifs d’Apple.

La Chine pourrait aussi connaître un changement

Les documents contiendraient également des informations concernant les modèles destinés au marché chinois. Jusqu’à présent, les iPhone vendus en Chine continentale utilisent deux emplacements pour cartes SIM physiques, Apple n’y proposant pas encore l’eSIM.

Or, certaines références découvertes mentionneraient désormais une configuration combinant eSIM et carte SIM physique pour cette région.

Si cette évolution se confirme, il s’agirait d’un changement important pour le marché chinois, même si Apple n’a rien annoncé à ce sujet.

Des informations à prendre avec prudence

L’ensemble de ces révélations provient de documents qui auraient été obtenus lors de la récente cyberattaque visant Tata Technologies, un partenaire d’Apple. Même si plusieurs éléments semblent cohérents avec les précédentes rumeurs autour de l’iPhone 18 Pro, Apple n’a confirmé aucune de ces informations.

Comme toujours, les caractéristiques définitives ne seront connues qu’au moment de la présentation officielle de la nouvelle génération d’iPhone.

Selon les rumeurs actuelles, Apple pourrait dévoiler les iPhone 18, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ainsi que son premier iPhone pliable au cours d’un événement organisé en septembre 2026.