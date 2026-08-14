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Microsoft fusionne ses Copilot : une seule application pour le travail et la vie personnelle

Microsoft fusionne ses Copilot : une seule application pour le travail et la vie personnelle

Microsoft commence à simplifier un écosystème Copilot devenu particulièrement fragmenté. L’entreprise va réunir progressivement Microsoft Copilot et Microsoft 365 Copilot au sein d’une application unique, première étape vers la « super app » IA que le groupe prépare pour plus tard dans l’année.

Un seul Copilot, mais toujours deux univers

Depuis plusieurs années, Microsoft multiplie les déclinaisons de Copilot au point de rendre son offre parfois difficile à suivre. Copilot pour le grand public, Microsoft 365 Copilot pour les professionnels, différentes applications et deux icônes pouvant cohabiter sur un même ordinateur : l’intégration de l’IA dans Windows et Microsoft 365 s’est accompagnée d’une certaine confusion.

Microsoft commence désormais à remettre de l’ordre.

Les applications Copilot et Microsoft 365 Copilot vont converger vers une seule application, baptisée simplement « Microsoft Copilot ». Celle-ci adoptera également une nouvelle icône et pourra accueillir aussi bien les comptes personnels que professionnels ou scolaires.

La conséquence la plus immédiatement visible sera presque triviale, mais bienvenue : les utilisateurs des deux services n’auront plus deux icônes Copilot dans la barre des tâches ou la zone de notification.

Derrière ce changement esthétique se cache cependant une transformation beaucoup plus ambitieuse. Microsoft explique que cette nouvelle application combine les fonctions de conversation et de génération d’images de Copilot avec les outils Microsoft 365 destinés au travail. Elle constitue surtout la fondation technique de la future super app Copilot attendue plus tard en 2026.

Les comptes personnels et professionnels restent séparés

Toutefois, application unique ne signifie pas fusion des données. Les utilisateurs pourront continuer à basculer entre leur compte Microsoft personnel et leur compte professionnel ou scolaire géré avec Microsoft Entra ID. Les conversations, contenus et données associés à chaque environnement resteront séparés.

C’est un point particulièrement important pour les entreprises. Microsoft indique que les mécanismes existants concernant la sécurité, la conformité et les environnements gouvernementaux ne sont pas modifiés par cette transition.

Pour les utilisateurs possédant actuellement les deux applications, Microsoft prévoit de réunir leurs expériences dans la nouvelle application Copilot. Les conversations et contenus seront transférés, tout en conservant cette séparation entre identités personnelles et professionnelles.

Les utilisateurs actuels de Microsoft 365 Copilot devraient quant à eux principalement constater quelques changements de navigation, l’arrivée de la nouvelle identité visuelle et un accès intégré à Copilot Chat.

Les fonctions essentielles de Copilot resteront gratuites, même si Microsoft prévient que certaines limites d’utilisation pourraient évoluer avec la nouvelle expérience.

Le déploiement commencera dès août

La transition sera progressive. Microsoft prévoit de commencer le déploiement mondial des nouvelles applications mobiles et web à partir de la mi-août 2026. Les versions Windows et macOS suivront à partir de la mi-septembre. Certains membres du programme Windows Insider doivent toutefois commencer à apercevoir la nouvelle expérience plus tôt.

Sur mobile, les utilisateurs seront invités à installer la nouvelle application Copilot lorsque leur compte sera concerné par la migration.

Ce calendrier montre surtout que Microsoft ne considère pas cette fusion comme un simple changement de nom. L’entreprise doit déplacer des comptes, conserver l’historique des utilisateurs et harmoniser plusieurs architectures tout en préservant les frontières de sécurité indispensables aux organisations.

Microsoft profite aussi de la transition pour faire le ménage

Toutes les fonctions actuelles ne survivront pas à cette consolidation. Microsoft prévoit notamment d’arrêter Podcasts et Deep Research après le 18 août. Les conversations, messages et contenus issus de Group Chat ne seront pas non plus transférés dans la nouvelle expérience après cette date. D’autres services, notamment Shopping et Copilot Health, pourraient temporairement devenir indisponibles pendant la migration.

Cette rationalisation est révélatrice. Microsoft semble désormais moins intéressé par l’accumulation de fonctionnalités expérimentales que par la construction d’une interface suffisamment cohérente pour devenir un véritable point d’entrée vers son écosystème IA.

Et c’est précisément là que cette nouvelle application devient stratégique.

La « super app » Copilot commence à prendre forme

Le changement intervient quelques mois après une réorganisation importante de la gouvernance de Copilot, avec la volonté de rapprocher davantage les expériences grand public et professionnelles. La nouvelle direction semble également rapprocher Copilot de l’interface développée pour les usages commerciaux, au détriment de l’identité très particulière introduite en 2024 après l’arrivée de Mustafa Suleyman à la tête de Microsoft AI.

Ce mouvement est logique.

La véritable force de Microsoft dans la bataille des assistants IA ne réside pas uniquement dans son modèle conversationnel. Elle repose sur l’immense surface logicielle déjà utilisée quotidiennement par des centaines de millions de personnes : Windows, Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams et les services Microsoft 365.

Maintenir plusieurs Copilot séparés réduit justement cet avantage. Une application unique peut au contraire devenir une sorte de centre de contrôle de l’IA Microsoft, capable de comprendre si l’utilisateur travaille sur un document professionnel, cherche une information personnelle, crée une image ou souhaite agir sur des données stockées dans Microsoft 365.

Le défi sera de réussir cette convergence sans brouiller les frontières entre les deux identités. Un assistant capable de passer du personnel au professionnel est séduisant ; un assistant mélangeant accidentellement leurs données ne le serait évidemment pas.

Microsoft insiste donc, à juste titre, sur la séparation des comptes.

De chatbot à interface universelle

Cette consolidation raconte finalement quelque chose de plus profond sur la prochaine phase de l’IA générative. Les premiers Copilot étaient essentiellement des chatbots ajoutés à différents produits. La stratégie actuelle consiste progressivement à inverser cette logique : Copilot pourrait devenir l’interface principale depuis laquelle l’utilisateur accède aux produits, aux données et aux agents spécialisés.

C’est aussi ce qui explique l’idée de « super app ».

À terme, Microsoft n’a probablement pas besoin d’une dizaine de Copilot portant des noms différents. Il lui faut un seul assistant capable d’adapter ses outils, ses permissions et son contexte à l’identité utilisée.

La disparition d’une icône dans la barre des tâches peut sembler être un détail. Elle symbolise pourtant assez bien la prochaine étape de la stratégie IA de Microsoft : moins de Copilot visibles, mais un Copilot beaucoup plus présent partout.