À quelques semaines du prochain Galaxy Unpacked, les fuites continuent de préciser les ambitions de Samsung pour sa nouvelle génération de smartphones pliants. Si les Galaxy Z Fold 8, Z Fold 8 Ultra et Z Flip 8 devraient miser sur des écrans encore plus lumineux, une innovation majeure introduite sur le Galaxy S26 Ultra ne serait finalement pas de la partie.

Les Galaxy Z Fold 8 ne profiteraient pas du Privacy Display

D’après le leaker réputé Ice Universe, Samsung ne prévoit pas d’intégrer la technologie Privacy Display à ses prochains smartphones pliables. Cette absence concernerait l’ensemble de la gamme attendue lors du Galaxy Unpacked de fin juillet : Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra et Galaxy Z Flip 8.

L’information est apparue en réponse à une question concernant la luminosité des futurs écrans. Si le mode de confidentialité serait absent, le Galaxy Z Fold 8 Ultra devrait tout de même proposer une luminosité maximale impressionnante pouvant atteindre 3 600 nits, un niveau inédit sur un smartphone pliant de la marque.

Une technologie difficile à adapter aux écrans pliables

L’absence du Privacy Display n’est finalement pas très surprenante. Introduite avec le Galaxy S26 Ultra, cette technologie repose sur une architecture d’affichage particulièrement complexe. Elle combine deux types de pixels

des pixels classiques pour l’affichage standard une seconde couche capable de diriger la lumière uniquement face à l’utilisateur

Le résultat permet de masquer certaines zones de l’écran aux personnes situées sur les côtés, limitant ainsi les risques d’espionnage visuel dans les lieux publics.

Adapter une telle structure à un écran pliable représenterait toutefois un défi technique considérable. Les dalles flexibles figurent déjà parmi les composants les plus complexes à produire dans l’industrie mobile, notamment en raison de la charnière, de la finesse des couches OLED et de la gestion du pli central.

Ajouter une nouvelle couche dédiée à la confidentialité risquerait de compliquer encore davantage leur fabrication, avec un impact potentiel sur les coûts, l’épaisseur ou la qualité d’affichage.

Samsung miserait plutôt sur la luminosité et la réduction du pli

Plutôt que d’intégrer cette technologie, Samsung semble concentrer ses efforts sur deux axes jugés plus prioritaires : une luminosité record et une pliure de l’écran toujours moins visible. Selon les dernières indiscrétions, le Galaxy Z Fold 8 Ultra pourrait atteindre 3 600 nits de luminosité maximale, dépassant non seulement le Galaxy S26 Ultra, mais également plusieurs concurrents premium.

Cette évolution devrait améliorer significativement la lisibilité en plein soleil, un point essentiel pour les utilisateurs de smartphones pliants.

Une fonctionnalité qui divise déjà les utilisateurs

Depuis son lancement sur le Galaxy S26 Ultra, le Privacy Display suscite des réactions contrastées. Certains apprécient la protection supplémentaire offerte lors de la consultation d’informations sensibles dans les transports ou les lieux publics. Toutefois, d’autres pointent une légère baisse de qualité d’image ainsi que des angles de vision plus réduits lorsque la fonctionnalité est activée.

Au fil des mois, les retours semblent néanmoins devenir plus positifs, beaucoup estimant que le compromis reste acceptable au regard du gain en confidentialité.

Si Samsung décide réellement de ne pas intégrer le Privacy Display aux écrans internes des Galaxy Z Fold 8, ce choix pourrait finalement s’avérer cohérent. Dans la majorité des situations où la confidentialité est importante — transports en commun, files d’attente ou espaces publics — les utilisateurs consultent principalement l’écran externe de leur smartphone pliant, bien plus rapide à utiliser que l’écran principal.

Une intégration du Privacy Display sur l’écran de couverture aurait donc probablement davantage de sens qu’à l’intérieur de l’appareil, où le grand écran est généralement utilisé dans un contexte plus privé.

Samsung prépare un nouveau duel face à Apple

La nouvelle génération de smartphones pliables de Samsung devrait être dévoilée lors du Galaxy Unpacked attendu à la fin du mois de juillet. Face à l’arrivée du premier iPhone pliable d’Apple, souvent évoqué sous le nom d’iPhone Ultra, le constructeur sud-coréen semble privilégier des améliorations concrètes comme une meilleure luminosité, une charnière optimisée et un pli toujours plus discret plutôt qu’une multiplication des technologies d’affichage.

Cette stratégie pourrait s’avérer judicieuse. Sur un marché des smartphones pliants désormais plus mature, l’expérience utilisateur quotidienne pourrait peser davantage que l’accumulation de fonctionnalités spectaculaires mais complexes à intégrer.