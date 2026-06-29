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Panne Orange / Sosh : une importante interruption du réseau mobile touche des milliers d’abonnés en France

Panne Orange : une importante interruption du réseau mobile touche des milliers d’abonnés en France

Edit : La problématique a été résolue depuis 11 heures.

Les abonnés Orange et Sosh rencontrent d’importantes difficultés ce lundi 29 juin 2026. Depuis les premières heures de la matinée, de nombreux utilisateurs signalent une panne affectant principalement le réseau mobile, empêchant les appels et l’accès à Internet sur plusieurs zones du territoire.

Une panne nationale en cours sur le réseau Orange

Le réseau mobile d’Orange traverse une importante perturbation ce lundi 29 juin 2026. Depuis le début de la matinée, les signalements se multiplient sur les plateformes spécialisées ainsi que sur les réseaux sociaux. Les abonnés rapportent principalement des difficultés à passer ou recevoir des appels, ainsi que des coupures d’Internet mobile.

La panne semble également affecter les clients de Sosh, la filiale low cost de l’opérateur historique, qui utilise le même réseau.

À ce stade, Orange n’a pas encore communiqué sur l’origine précise de l’incident ni indiqué de délai de rétablissement.

Des centaines de signalements en quelques heures

Les plateformes de suivi des incidents, comme Downdetector, ont rapidement enregistré plusieurs centaines de déclarations d’utilisateurs, un chiffre qui continue d’augmenter au fil de la matinée.

Sur les réseaux sociaux, les témoignages se succèdent.

De nombreux abonnés indiquent avoir perdu totalement le réseau mobile ou ne plus pouvoir utiliser les services voix et données. Certains internautes interrogent également la communauté pour vérifier si la panne est généralisée, signe que l’incident semble toucher plusieurs régions simultanément.

Orange reste silencieux pour le moment

Pour l’instant, l’opérateur n’a publié aucun communiqué officiel expliquant les causes de cette interruption. Comme à son habitude lors d’incidents techniques, Orange devrait communiquer en priorité via son compte officiel sur X ainsi que dans l’espace assistance de son site et de son application mobile dès qu’une analyse complète de la situation sera disponible.

En l’absence d’informations officielles, il est encore impossible de déterminer si la panne résulte d’un incident technique majeur, d’une opération de maintenance imprévue ou d’un problème affectant une partie de l’infrastructure réseau.

Que faire si vous êtes concerné ?

En attendant le rétablissement du service, quelques solutions temporaires peuvent permettre de limiter les désagréments :

activer les appels Wi-Fi si votre connexion Internet fixe fonctionne

privilégier une connexion Wi-Fi pour accéder à Internet

redémarrer son smartphone, même si cela ne résout généralement pas ce type de panne nationale

consulter régulièrement les canaux officiels d’Orange afin de suivre l’évolution de la situation

À ce stade, aucune manipulation côté utilisateur ne semble permettre de rétablir le service si la panne provient bien du cœur du réseau de l’opérateur.

Un incident qui rappelle la dépendance aux réseaux mobiles

Les interruptions d’une telle ampleur restent relativement rares chez Orange, dont le réseau figure régulièrement parmi les mieux classés en France. Elles rappellent néanmoins à quel point les réseaux mobiles sont devenus essentiels, aussi bien pour les communications personnelles que pour les usages professionnels, les paiements mobiles ou encore les services connectés.

Orange devrait communiquer davantage dans les prochaines heures afin de préciser l’origine de l’incident et le calendrier de retour à la normale.