Le Orange Pi Zero 3 est un minuscule PC monocarte bon marché mais alléchant

Le Orange Pi Zero 3 est un ordinateur monocarte qui mesure 55 x 50 mm, mais qui est un petit appareil polyvalent capable de faire fonctionner une gamme de systèmes d’exploitation, notamment Android 12, Debian 12 et Ubuntu 22.04 LTS.

À première vue, la petite carte informatique ressemble beaucoup au Orange Pi Zero 2, vieille de trois ans, mais le nouveau modèle a un design actualisé, un châssis légèrement plus petit et un processeur plus récent (avec des performances presque identiques). Il prend également en charge jusqu’à quatre fois plus de mémoire. Le Orange Pi Zero 3 est disponible dès maintenant sur AliExpress et Amazon, à des prix allant de 17 à 30 euros.

Le prix de départ vous permettra d’obtenir un modèle avec 1 Go de mémoire LPDDR4 sur AliExpress, mais vous pouvez également obtenir un modèle de 4 Go sur AliExpress pour 25 dollars. Amazon facture quelques dollars de plus, mais offre un meilleur service client et propose également plus d’options de configuration, y compris des modèles avec 1,5 Go ou 2 Go de RAM.

Toutes les versions du petit ordinateur utilisent une carte microSD pour le stockage et disposent d’un port Gigabit Ethernet, de la prise en charge du Wi-Fi 5 et du Bluetooth 5.0, d’un port USB 2.0 Type-A et d’un port USB Type-C pour l’alimentation (le système prend en charge les alimentations 5V/3A).

Il y a également un port micro HDMI 2.0 pour la sortie audio et vidéo, ainsi que des en-têtes GPIO à 26 et 13 broches qui peuvent être utilisés pour jusqu’à deux connexions USB 2.0 supplémentaires, I2C, SPI, UART et GPIO, ainsi que pour la sortie vidéo ou un récepteur IR.

Un processeur plus véloce

Le cœur du système est un processeur Allwinner H618, qui est un processeur ARM Cortex-A53 à quatre cœurs cadencés à 1,5 GHz avec un processeur graphique Mali-G31 MP2. Il est presque identique à la puce Allwinner H616 utilisée dans la précédente génération du Orange Pi Zero, mais CNX Software note que la nouvelle puce prend en charge Android 12, alors que le H616 ne fonctionne qu’avec Android 10.

Il semble également que le H618 dispose de 1 Mo de cache L2, soit deux fois plus que le H616, mais il n’est pas certain que cela fasse une différence en termes de performances réelles.