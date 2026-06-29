De nouveaux gestes pour piloter les recommandations

Les premiers prototypes actuellement testés introduisent plusieurs méthodes inédites pour ajuster son algorithme sans quitter la consultation des contenus. Parmi les nouveautés envisagées :

un geste de glissement vers le bas dans le fil principal pour ouvrir directement le menu « Your Algorithm » un balayage vers le haut sur un Reel afin d’accéder rapidement aux préférences de recommandation des boutons placés sous chaque Reel permettant d’indiquer immédiatement si l’utilisateur souhaite voir davantage ou moins de contenus similaires

Cette dernière approche offre un contrôle particulièrement fin : chaque interaction devient un signal supplémentaire envoyé au moteur de recommandation, sans interrompre la navigation.

Toutefois, Mosseri précise que toutes ces fonctionnalités ne sont pas garanties. Certaines sont actuellement en phase de test, d’autres arriveront prochainement, tandis que certaines pourraient finalement être abandonnées.

Une IA qui explique désormais ses choix

Lancée fin 2025, la fonctionnalité Your Algorithm repose sur un principe relativement inédit. Instagram génère automatiquement un résumé expliquant quels thèmes influencent actuellement les recommandations proposées à chaque utilisateur. Celui-ci peut ensuite ajuster ses préférences afin de voir davantage — ou au contraire moins — de contenus liés à certains centres d’intérêt.

Les modifications s’appliquent simultanément au fil d’actualité, aux Reels ainsi qu’à l’onglet Explorer.

Meta cherche ainsi à rendre son intelligence artificielle moins opaque, sans pour autant abandonner son fonctionnement algorithmique.

Le véritable problème reste inchangé

Si Meta multiplie les outils de personnalisation, les réactions des utilisateurs racontent une autre histoire. Sous la publication d’Adam Mosseri, le commentaire revenant le plus souvent tient en une phrase : « Nous voulons simplement voir les publications des comptes que nous suivons ». Cette demande résume le principal désaccord entre Instagram et une partie de sa communauté.

Depuis plusieurs années, la plateforme privilégie la découverte de nouveaux contenus grâce à son algorithme, quitte à afficher de nombreuses publications provenant de comptes inconnus.

Les utilisateurs, eux, réclament régulièrement un retour à un fil d’actualité centré sur les créateurs qu’ils ont volontairement choisi de suivre. Autrement dit, Meta améliore les réglages d’un système que certains utilisateurs souhaiteraient tout simplement contourner.

Une bataille stratégique face à TikTok et YouTube

Cette évolution ne relève pas uniquement de l’ergonomie. Instagram évolue dans un marché où TikTok et YouTube Shorts reposent eux aussi sur des moteurs de recommandation particulièrement agressifs, capables de retenir l’attention en proposant continuellement de nouveaux contenus.

Dans ce contexte, revenir à un simple fil chronologique constituerait un risque majeur pour le temps passé sur la plateforme, un indicateur essentiel pour Meta. La stratégie consiste donc à conserver un algorithme centré sur la découverte tout en offrant davantage de contrôle aux utilisateurs.

L’enjeu est de trouver un équilibre entre personnalisation et transparence, sans sacrifier les performances du système de recommandation qui alimente aujourd’hui l’engagement sur Instagram.

Reste à savoir si ces nouveaux gestes suffiront à apaiser un débat qui accompagne le réseau social depuis plusieurs années. Car au-delà des outils, la question demeure la même : les utilisateurs veulent-ils réellement mieux contrôler l’algorithme… ou souhaitent-ils simplement qu’il leur laisse davantage de liberté ?