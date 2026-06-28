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Google Finance sort de bêta sur Android : Gemini transforme le suivi des marchés financiers

Google Finance sort de bêta sur Android : Gemini transforme le suivi des marchés financiers

Google relance officiellement Google Finance sur Android. Après une longue période en version bêta, l’application fait son retour avec une interface modernisée et, surtout, une intégration poussée de Gemini pour analyser les marchés en temps réel.

Plus qu’un simple outil de suivi boursier, Google veut désormais proposer un véritable assistant financier alimenté par l’intelligence artificielle.

Google Finance fait son grand retour sur Android

Plus de dix ans après la disparition de son application mobile, Google redonne vie à Google Finance sous la forme d’une expérience entièrement repensée. L’application permet de suivre en temps réel les principaux indices boursiers, les actions individuelles, les actualités financières ainsi que des analyses générées par Gemini, le modèle d’intelligence artificielle de Google.

Avec cette sortie officielle, Google retire le label bêta et confirme son ambition de faire de Google Finance un compagnon quotidien pour les investisseurs particuliers comme pour les utilisateurs souhaitant simplement garder un œil sur les marchés.

L’onglet Marchés centralise les principaux indicateurs financiers. Chaque indice dispose de graphiques interactifs couvrant différentes périodes, allant d’une journée jusqu’à cinq ans, avec une vue historique complète depuis sa création.

L’application accompagne également ces données de flux d’actualités afin de replacer les mouvements des marchés dans leur contexte économique.

Un portefeuille personnalisé toujours à portée de main

L’onglet Listes permet de créer et de suivre ses propres listes de valeurs. Les investisseurs peuvent consulter rapidement les performances de leurs actions favorites, accéder aux variations en séance ainsi qu’aux cotations après clôture, avant d’ouvrir une fiche détaillée contenant graphiques, historique et dernières informations financières.

L’objectif est clair : limiter les allers-retours entre plusieurs applications en regroupant suivi de portefeuille et actualités dans une seule interface.

Gemini devient un véritable analyste financier

La nouveauté la plus marquante réside dans l’intégration de Gemini. Grâce à l’onglet Demander, les utilisateurs peuvent interroger directement l’assistant IA sur les raisons d’une hausse ou d’une baisse d’un titre, les événements susceptibles d’influencer un secteur, l’analyse d’un graphique boursier et les tendances macroéconomiques.

Sur les smartphones Android compatibles, Gemini est également capable d’analyser le contenu affiché à l’écran. Il devient ainsi possible d’ouvrir le graphique d’une action dans Google Finance et de demander immédiatement une explication ou une synthèse des facteurs susceptibles d’avoir influencé son évolution.

Cette approche rapproche Google Finance d’un véritable outil d’analyse plutôt que d’un simple tableau de cotations.

Un retour attendu après plus de dix ans d’absence

L’application Google Finance n’est pas totalement nouvelle. Une première version avait été proposée sur Android avant d’être retirée du Play Store en 2015. Cette nouvelle génération s’appuie toutefois sur des technologies qui n’existaient pas à l’époque, notamment l’intelligence artificielle générative et les capacités conversationnelles de Gemini, qui transforment profondément l’expérience utilisateur.

Google confirme également qu’une version iOS est prévue plus tard dans l’année.

Google veut intégrer l’IA au cœur de l’investissement grand public

Avec cette nouvelle mouture de Google Finance, le géant de Mountain View poursuit une stratégie désormais bien établie : intégrer Gemini dans l’ensemble de son écosystème. Après Gmail, Docs, Search ou encore Android, c’est désormais la finance personnelle qui bénéficie de cette couche d’intelligence artificielle.

L’objectif ne semble pas être de concurrencer directement les plateformes professionnelles, mais plutôt d’offrir aux investisseurs particuliers un accès plus simple aux données financières, enrichi par des explications contextualisées.

Si Gemini parvient à fournir des analyses pertinentes tout en distinguant clairement les faits des interprétations, Google Finance pourrait rapidement devenir l’un des outils les plus complets pour suivre les marchés depuis un smartphone Android.