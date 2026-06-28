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Microsoft transforme Excel en assistant financier intelligent grâce à une importante mise à jour de Copilot

Microsoft transforme Excel en assistant financier intelligent grâce à une importante mise à jour de Copilot

Microsoft poursuit sa stratégie d’intégration de l’intelligence artificielle au cœur de sa suite bureautique. Cette fois, c’est Excel qui bénéficie d’une évolution majeure avec une version enrichie de Copilot, pensée avant tout pour les professionnels de la finance.

Au programme : des workflows automatisés, des données financières en temps réel et un suivi détaillé de chaque modification effectuée par l’IA. Une évolution qui rapproche un peu plus Excel d’un véritable collaborateur numérique.

Des « Skills » pour automatiser les tâches financières répétitives

La principale nouveauté s’appelle Copilot Skills. Le principe est simple : au lieu de rédiger le même prompt à chaque utilisation, les utilisateurs peuvent créer des procédures réutilisables que Copilot exécutera automatiquement.

Ces « Skills » permettent par exemple d’automatiser la création d’un modèle de flux de trésorerie actualisés (DCF), les opérations de clôture comptable, les analyses d’écarts (variance analysis) et les rapports financiers récurrents.

Chaque workflow est enregistré sous la forme d’un fichier SKILL.md dans OneDrive. Copilot reproduit ensuite les étapes, la structure et la mise en forme définies par l’utilisateur sans nécessiter de nouvelles instructions.

Microsoft proposera également une bibliothèque de modèles prêts à l’emploi. D’ici la fin de l’année, plusieurs partenaires spécialisés, dont LSEG, Ramp, Rogo et Vena, publieront leurs propres Skills via la Marketplace Microsoft.

Des données financières directement intégrées dans Excel

L’autre évolution majeure concerne les sources de données. Copilot est désormais capable de récupérer automatiquement des informations issues de plateformes spécialisées afin d’alimenter les feuilles de calcul sans passer par des copier-coller manuels.

Les nouveaux connecteurs prennent notamment en charge : CB Insights, Daloopa, FactSet, Morningstar, PitchBook et S&P Global.

Ils viennent compléter les intégrations avec LSEG et Moody’s, déjà introduites au printemps.

Pour les équipes financières, cette approche réduit considérablement le temps consacré à la collecte des données tout en garantissant des analyses basées sur des informations actualisées. Certaines de ces connexions nécessitent toutefois un abonnement spécifique auprès des fournisseurs concernés.

Une IA plus transparente dans ses décisions

Microsoft cherche également à répondre à l’un des principaux freins à l’adoption de l’IA dans la finance : la confiance. Avec le nouveau mode Plan with Copilot, l’assistant expose son raisonnement avant d’exécuter la moindre modification.

Les utilisateurs peuvent ainsi consulter : les plages de cellules concernées, les formules qui seront modifiées, les hypothèses retenues et les différentes étapes du traitement. Une fois les changements appliqués, Excel conserve un historique complet des interventions de Copilot.

Le panneau Show Changes distingue désormais clairement les modifications réalisées par l’intelligence artificielle de celles effectuées par un collaborateur humain, facilitant les audits et les validations internes.

Microsoft accélère son offensive dans la finance

Cette mise à jour ne constitue pas un simple ajout fonctionnel. Elle s’inscrit dans une stratégie plus large visant à faire d’Excel une plateforme capable d’exécuter des tâches complexes grâce à des agents IA spécialisés. Quelques semaines seulement après le rachat de la startup Fintool, spécialisée dans l’intelligence artificielle appliquée à la finance, Microsoft confirme ses ambitions sur ce secteur.

L’entreprise ne cherche plus uniquement à assister les utilisateurs dans leurs calculs. Elle souhaite désormais automatiser des processus métiers complets tout en conservant les exigences de traçabilité et de conformité propres aux services financiers.

Excel devient progressivement une plateforme d’agents IA

Depuis plus de trente ans, Excel est l’outil incontournable des directions financières. Avec Copilot Skills, Microsoft fait évoluer cette logique. Les feuilles de calcul ne sont plus seulement des espaces de travail où l’utilisateur construit ses modèles ; elles deviennent un environnement dans lequel des agents intelligents exécutent eux-mêmes les tâches répétitives, récupèrent les données nécessaires et documentent chacune de leurs actions.

Cette approche illustre une tendance de fond qui dépasse largement Excel. Les grands éditeurs de logiciels ne se contentent plus d’ajouter de l’intelligence artificielle à leurs produits : ils redéfinissent progressivement le rôle de ces applications, qui deviennent des plateformes où humains et agents collaborent en permanence.

Les nouvelles fonctionnalités sont disponibles dès à présent pour les abonnés Microsoft 365 Copilot sur Excel pour Windows, macOS et le Web. Les Skills personnalisés seront déployés progressivement au cours des prochaines semaines.