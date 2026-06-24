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Instagram for TV arrive sur les téléviseurs Samsung avec de nouvelles fonctions vidéo

Instagram for TV arrive sur les téléviseurs Samsung avec de nouvelles fonctions vidéo

Pendant plus d’une décennie, Instagram a été pensé comme une plateforme mobile. Une application conçue pour être consultée du bout des doigts, sur un écran vertical, en quelques secondes d’attention.

Mais, cette vision évolue rapidement.

Meta vient d’annoncer l’extension de Instagram for TV aux téléviseurs connectés Samsung aux États-Unis, une étape importante qui permet désormais à la plateforme d’être présente sur les trois principaux écosystèmes de télévision connectée du marché américain.

Après un premier lancement sur Fire TV fin 2025 puis sur Google TV au début de l’année 2026, Samsung rejoint à son tour cette stratégie qui pourrait profondément modifier la manière dont les contenus Instagram sont consommés.

Le salon devient un nouveau terrain de jeu pour Instagram

La version TV d’Instagram est désormais disponible sur les téléviseurs Samsung commercialisés à partir de 2020. L’objectif est clair : transformer une plateforme historiquement individuelle en une expérience plus collective.

Sur smartphone, Instagram est souvent un usage personnel. Sur télévision, Meta cherche à créer des moments de découverte partagés, où plusieurs personnes peuvent explorer ensemble des contenus, des créateurs ou des événements en direct.

Cette évolution reflète une tendance plus large de l’industrie : les plateformes sociales cherchent désormais à conquérir le plus grand écran de la maison.

Des chaînes thématiques pour simplifier la découverte

Parmi les nouveautés actuellement testées figure un système de chaînes basées sur les centres d’intérêt. Ces espaces regroupent automatiquement les Reels selon différentes thématiques : Humour, Sport, Gaming, Actualités et Créateurs favoris. L’idée est de réduire le temps passé à rechercher du contenu et d’encourager une consommation plus proche de celle des chaînes télévisées traditionnelles.

Instagram s’éloigne ainsi progressivement du simple flux infini personnalisé pour expérimenter une logique de programmation plus structurée.

Les Reels passent du téléphone au téléviseur

Meta améliore également les fonctionnalités de diffusion entre appareils. Les utilisateurs peuvent désormais envoyer directement leurs Reels depuis leur smartphone vers leur téléviseur. Cette fonction inclut les vidéos récemment visionnées, les contenus enregistrés dans l’onglet « Favoris » et les recommandations personnalisées.

Déjà disponible sur Fire TV et Google TV, cette fonctionnalité facilite la transition entre usage mobile et visionnage sur grand écran. Une étape importante alors que les frontières entre réseaux sociaux et plateformes vidéo deviennent de plus en plus floues.

Instagram reconnaît enfin les limites du format vertical

L’une des annonces les plus révélatrices concerne l’arrivée d’un espace dédié aux vidéos horizontales. Depuis sa création, Instagram a largement privilégié les formats verticaux adaptés aux smartphones. Mais, Meta semble désormais admettre que cette approche n’est pas toujours idéale sur un téléviseur.

L’entreprise expérimente donc une section spécialement conçue pour les contenus horizontaux, mieux adaptés aux écrans de salon. Cette évolution témoigne d’une adaptation progressive aux nouveaux usages et aux contraintes du grand écran.

La prochaine étape : des séries et des émissions en direct

Toutefois, le véritable enjeu de cette stratégie pourrait se situer ailleurs. Meta explore actuellement plusieurs formats plus ambitieux destinés à la télévision :

Séries épisodiques.

Contenus de longue durée.

Diffusions en direct sur téléviseur.

Programmes organisés autour de créateurs.

L’entreprise travaille notamment sur l’extension de sa fonctionnalité « Series », introduite récemment sur mobile. Cette dernière permet aux créateurs de regrouper plusieurs Reels dans une structure narrative organisée en épisodes.

L’objectif est simple : encourager la création de contenus plus longs et fidéliser davantage les audiences.

Quand les créateurs deviennent des chaînes de télévision

Si cette stratégie aboutit, Instagram pourrait progressivement se transformer en plateforme hybride entre réseau social et service de streaming. Les créateurs ne publieraient plus uniquement des vidéos isolées.

Ils pourraient proposer :

Des émissions régulières.

Des formats récurrents.

Des séries scénarisées.

Des événements diffusés en direct.

Cette évolution rapprocherait Instagram des modèles développés par YouTube ou Twitch, tout en conservant sa forte dimension sociale. Cette offensive télévisuelle s’inscrit dans une bataille plus large.

Les plateformes numériques cherchent aujourd’hui à capter l’attention sur tous les écrans disponibles. Après avoir dominé le mobile, Meta tente désormais d’étendre son influence au salon, un territoire historiquement occupé par : Netflix, YouTube, Disney+ et Prime Video.

Instagram for TV représente ainsi bien plus qu’une simple application supplémentaire.

Il s’agit d’une tentative de repositionnement stratégique visant à faire évoluer Instagram d’un réseau social mobile vers une plateforme de divertissement complète.

Et si la prochaine série à succès naissait sur Instagram ?

Aucune date de lancement n’a encore été annoncée pour les contenus épisodiques ou les diffusions en direct sur téléviseur. Meta affirme continuer à travailler avec les créateurs afin de déterminer quels formats fonctionnent réellement sur un grand écran.

Mais, une chose apparaît déjà clairement : Instagram n’est plus seulement un espace destiné aux photos et aux vidéos courtes. À mesure que les créateurs gagnent en influence et que les habitudes de consommation évoluent, la plateforme pourrait devenir un véritable acteur du divertissement connecté.

Et dans quelques années, il ne serait peut-être plus surprenant de voir une série populaire naître sur Instagram avant d’arriver sur les plateformes de streaming traditionnelles.