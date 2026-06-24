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Chrome sur Android et iPhone remplit désormais passeports et permis automatiquement

Chrome sur Android et iPhone remplit désormais passeports et permis automatiquement

Remplir un formulaire administratif ou de voyage sur smartphone reste l’une des expériences les moins agréables du numérique moderne. Numéros de passeport, plaques d’immatriculation, informations de véhicule, identifiants de voyageur fréquent… autant de données que l’on finit souvent par recopier manuellement depuis plusieurs applications ou documents.

Google entend désormais simplifier cette étape.

L’entreprise vient d’annoncer l’arrivée de son système d’autoremplissage avancé dans Chrome sur Android et iOS, une fonctionnalité capable de gérer des informations bien plus complexes que les traditionnels noms, adresses ou cartes bancaires.

Après un premier lancement sur ordinateur fin 2025, cette technologie débarque désormais sur mobile.

Chrome peut désormais remplir les formulaires les plus complexes

Avec cette nouvelle évolution, Chrome devient capable d’insérer automatiquement des données souvent utilisées dans les démarches administratives ou les voyages.

Parmi les informations désormais prises en charge figurent :

Les numéros de passeport.

Les plaques d’immatriculation.

Les numéros d’identification de véhicule (VIN).

Les informations de permis de conduire.

Les identifiants de voyageur connu (Known Traveler Number).

Jusqu’à présent, ces champs nécessitaient généralement une saisie manuelle. Google souhaite réduire cette friction et transformer Chrome en assistant capable de gérer l’ensemble des informations personnelles nécessaires à la navigation numérique quotidienne.

Google Wallet devient le centre névralgique de l’identité numérique

Cette nouveauté s’appuie largement sur l’écosystème Google Wallet. L’application, initialement conçue pour les paiements, évolue progressivement vers une véritable plateforme de gestion d’identité numérique. Chrome peut désormais récupérer directement certaines informations enregistrées dans Wallet afin de compléter automatiquement les formulaires compatibles.

Si une donnée n’est pas encore enregistrée, le navigateur pourra également proposer de la sauvegarder lors de sa première saisie. Cette intégration renforce encore davantage le rôle central que Google souhaite attribuer à Wallet dans son écosystème.

Une évolution qui concerne aussi les utilisateurs d’iPhone

Fait intéressant, cette fonctionnalité n’est pas réservée à Android. Les utilisateurs d’iPhone pourront eux aussi bénéficier de cet autoremplissage avancé à condition d’utiliser Chrome. Cette approche crée une différence notable avec l’écosystème Apple.

Si Apple Wallet permet déjà de stocker certaines pièces d’identité et que Safari prend en charge l’autoremplissage de données classiques, la stratégie d’Apple reste généralement plus conservatrice concernant les documents sensibles.

Google adopte ici une approche plus ambitieuse en intégrant directement ces informations dans l’expérience de navigation.

Un gain de temps particulièrement utile pour les voyageurs

L’intérêt de cette fonctionnalité varie selon les usages. Pour de nombreux utilisateurs, elle passera probablement inaperçue. En revanche, les voyageurs réguliers ou les personnes amenées à remplir fréquemment des formulaires administratifs devraient rapidement y trouver un avantage concret.

Les cas d’usage les plus évidents concernent :

Les réservations de voyage.

Les procédures d’enregistrement.

Les locations de véhicules.

Les formalités douanières.

Les services gouvernementaux en ligne.

Autant de situations où la répétition des mêmes informations peut devenir fastidieuse sur un écran mobile.

Sécurité : Google mise sur le consentement utilisateur

Face à la sensibilité des données concernées, la question de la sécurité s’impose naturellement. Google insiste sur plusieurs points. L’autoremplissage avancé fonctionne sur la base du consentement explicite de l’utilisateur. Chrome demande une validation avant l’enregistrement d’un document, l’utilisation des données, et le remplissage automatique d’un formulaire.

Les informations stockées bénéficient également du chiffrement déjà utilisé au sein de l’écosystème Google.

Les utilisateurs conservent par ailleurs la possibilité de consulter, modifier ou supprimer les informations enregistrées depuis les paramètres de Chrome et de Google Wallet.

Une nouvelle étape dans la transformation de Google Wallet

Cette annonce s’inscrit dans une stratégie plus large dévoilée lors de la conférence Google I/O 2026. Depuis plusieurs années, Google cherche à faire évoluer Wallet bien au-delà du simple portefeuille numérique.

L’application centralise désormais les cartes bancaires, les titres de transport, les cartes de fidélité, les pièces d’identité numériques et les documents de voyage. L’intégration avec Chrome représente une étape logique dans cette évolution.

Google cherche progressivement à réduire le nombre d’actions nécessaires entre l’utilisateur et ses informations personnelles.

Le navigateur devient un assistant personnel

Derrière cette nouveauté se cache une transformation plus profonde du rôle du navigateur web. Pendant longtemps, Chrome a simplement servi de passerelle vers Internet. Aujourd’hui, Google souhaite en faire un véritable assistant personnel capable de comprendre le contexte d’un formulaire, d’identifier les informations nécessaires et de les fournir instantanément.

Cette évolution illustre parfaitement la tendance actuelle du secteur technologique : réduire au maximum les frictions numériques grâce à l’automatisation intelligente.

À première vue, l’autoremplissage d’un numéro de passeport ou d’un permis de conduire peut sembler anecdotique. Pourtant, ce sont précisément ces micro-frictions qui façonnent l’expérience utilisateur quotidienne.

En étendant cette fonctionnalité aux smartphones, Google rapproche un peu plus Chrome d’un rôle d’assistant numérique universel capable de gérer non seulement la navigation, mais aussi une partie de notre identité numérique.

Une évolution discrète, mais qui pourrait rapidement devenir difficile à abandonner une fois adoptée.