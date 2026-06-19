Accueil » Apple pourrait confier une partie de ses puces à Intel : un accord stratégique annoncé par Donald Trump

Apple pourrait confier une partie de ses puces à Intel : un accord stratégique annoncé par Donald Trump

Apple pourrait confier une partie de ses puces à Intel : un accord stratégique annoncé par Donald Trump

Le long chantier de reconstruction d’Intel pourrait être sur le point de franchir une étape décisive. Selon une annonce faite par le président américain Donald Trump, Apple aurait accepté de collaborer avec Intel pour concevoir et produire des semi-conducteurs aux États-Unis.

Si cette information venait à être confirmée officiellement par les deux entreprises, il s’agirait probablement de l’un des contrats les plus importants jamais obtenus par Intel Foundry, la division de fabrication de puces du géant américain.

Au-delà de son impact industriel, cet accord illustrerait également la volonté croissante des grandes entreprises technologiques de diversifier leurs chaînes d’approvisionnement et de réduire leur dépendance aux usines asiatiques.

Un partenariat évoqué depuis plusieurs mois

L’annonce n’arrive pas totalement par surprise. Depuis plus d’un an, plusieurs rapports indiquaient que Apple et Intel exploraient différentes pistes de collaboration autour de la fabrication de puces avancées.

Selon Donald Trump, cet accord s’inscrit dans une stratégie plus large visant à renforcer la production nationale de semi-conducteurs et à soutenir le redressement industriel d’Intel. Le président n’a toutefois pas précisé quels composants seraient concernés.

À ce stade, aucune confirmation officielle n’a été publiée ni par Apple ni par Intel. Cette absence de communication laisse encore planer plusieurs interrogations sur l’ampleur réelle du partenariat.

Un contrat qui pourrait changer la trajectoire d’Intel

Pour Intel, attirer Apple représenterait bien plus qu’un simple nouveau client. La société tente depuis plusieurs années de transformer son activité de fabrication afin de rivaliser avec les leaders du secteur, notamment TSMC et Samsung Foundry.

Malgré d’importants investissements, Intel a longtemps peiné à convaincre les grands concepteurs de puces de lui confier leurs produits les plus stratégiques. Apple constitue précisément le type de client capable de changer la perception du marché.

L’entreprise de Cupertino est aujourd’hui l’un des plus importants acheteurs mondiaux de capacités de production avancées pour ses processeurs : Apple Silicon, puces iPhone, modems et des composants dédiés à l’intelligence artificielle.

Obtenir ne serait-ce qu’une partie de cette activité renforcerait considérablement la crédibilité d’Intel Foundry.

La stratégie américaine de souveraineté technologique

Cette annonce intervient également dans un contexte géopolitique particulier. Les États-Unis cherchent depuis plusieurs années à relocaliser une partie de leur production de semi-conducteurs. Les tensions autour de Taïwan, combinées à l’explosion de la demande liée à l’intelligence artificielle, ont mis en évidence la fragilité des chaînes d’approvisionnement mondiales.

Intel occupe une place centrale dans cette stratégie.

L’administration américaine a déjà soutenu massivement l’entreprise à travers différents programmes d’investissement destinés à accélérer la construction de nouvelles usines sur le territoire américain.

L’objectif est clair : disposer d’une capacité de production nationale capable de répondre aux besoins des entreprises technologiques américaines.

Intel Foundry commence à gagner en crédibilité

Au-delà du dossier Apple, plusieurs signaux indiquent qu’Intel commence à convaincre de nouveaux partenaires. La société a récemment annoncé que son procédé de fabrication 18A-P était entré en phase de production à risque, une étape cruciale avant le lancement industriel à grande échelle.

Parallèlement, plusieurs entreprises auraient déjà choisi Intel pour leurs futurs projets :

Tesla pour certaines générations de puces IA.

NVIDIA pour des projets potentiels à long terme.

Divers acteurs de l’écosystème automobile et IA.

L’arrivée d’Apple viendrait considérablement renforcer cette dynamique.

Une alternative de plus en plus crédible face à TSMC

Pendant plus d’une décennie, TSMC s’est imposé comme le partenaire incontournable de l’industrie des semi-conducteurs. Aujourd’hui encore, la majorité des puces les plus avancées du marché sont produites dans les usines du fondeur taïwanais.

Mais cette domination s’accompagne de deux défis majeurs : une capacité de production sous forte pression, et une hausse continue des coûts de fabrication. Face à cette situation, de nombreuses entreprises cherchent désormais à diversifier leurs fournisseurs.

Apple elle-même pourrait avoir intérêt à répartir davantage sa production afin de limiter les risques liés à une dépendance excessive envers un seul partenaire industriel.

Plus qu’un contrat, un symbole pour Intel

Même si les détails restent encore inconnus, l’annonce possède déjà une forte portée symbolique. Pendant des années, Intel a été perçu comme une entreprise en difficulté face à la montée en puissance de TSMC, Samsung et des nouveaux acteurs spécialisés dans l’intelligence artificielle.

Un accord avec Apple changerait profondément cette perception.

Il montrerait que la stratégie d’investissement massive engagée par Intel commence à produire ses effets et que l’entreprise peut désormais prétendre redevenir un acteur majeur de la fabrication de semi-conducteurs de pointe.

Dans une industrie où la confiance des clients se construit sur plusieurs années, l’arrivée potentielle d’Apple pourrait être le signal que le pari industriel d’Intel est enfin en train de porter ses fruits.